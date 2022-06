Galatasaray will Müldür: Weitere sechsstellige Zahlung an Rapid möglich

Der türkische Großklub Galatasaray Istanbul bereitet ein offizielles Angebot für Sassuolos Mert Müldür vor. Käme es zu einem Transfer, wäre auch der SK Rapid...

Der türkische Großklub Galatasaray Istanbul bereitet ein offizielles Angebot für Sassuolos Mert Müldür vor. Käme es zu einem Transfer, wäre auch der SK Rapid Nutznießer.

Der flexible 23-jährige Wiener wechselte vor drei Jahren um knapp 3,5 Millionen Euro von Rapid nach Italien. Mit dem Klassenerhalt des Klubs in seiner ersten Saison wurde eine Bonuszahlung fällig. Rapid verdiente am Eigenbauspieler also bereits jetzt gutes Geld, aber ein neuerlicher Solidaritätsbeitrag ist nun in Aussicht.

Galatasaray möchte den 18-fachen türkischen Nationalspieler verpflichten. Müldür spielte für Sassuolo bisher 87 Partien, erzielte zwei Tore und fünf Assists, kam zumeist als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Sein Vertrag bei den Italienern läuft noch bis 2024 und „Gala“ ist gewillt, acht Millionen Euro Ablöse für den spielstarken Verteidiger auf den Tisch zu legen.

Nach einer miserablen Saison und dem dreizehnten Platz in der türkischen Süper Lig möchte Galatasaray neu durchstarten. Der kamerunische Rechtsverteidiger Sacha Boey entsprach bisher nicht den Erwartungen und für die Defensive holte der Klub bisher keine neuen Spieler hinzu.

Würde der Transfer um die kolportierten acht Millionen Euro über die Bühne gehen, so könnte Rapid mit einem Solidaritätsbeitrag von 560.000 Euro rechnen. Allerdings nur, wenn der Transfer noch im Juni über die Bühne geht, was die beiden Parteien aber zu vermeiden wissen werden. Wechselt Müldür im Juli und damit nach dem Ende eines weiteren Vertragsjahres, wird nur noch die Hälfte fällig. Dennoch wäre dies für Rapid ein ordentliches Zubrot dank eines Spielers, für den die Hütteldorfer bereits jetzt mehrmals kassierten.