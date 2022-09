So denken die Rapid-Fans über den Abgang von Yusuf Demir!

Nach dem Abgang von Yusuf Demir zu Galatsaray Istanbul steigt die Unzufriedenheit bei den Fans des SK Rapid. Wir haben die Fanmeinungen zum späten...

Nach dem Abgang von Yusuf Demir zu Galatsaray Istanbul steigt die Unzufriedenheit bei den Fans des SK Rapid. Wir haben die Fanmeinungen zum späten Abgang im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Die Fanmeinungen sind chronologisch geordnet und beginnen bereits vor der offiziellen Bekanntgabe des Transfers. Wir haben markiert, auf welcher Höhe der Postings der Transfer schließlich offiziell bekanntgegeben wurde.

StepDoWn: „Dass man als 19-Jähriger sportlich nicht unbedingt in dem Haus von Trotteln (Karten sind das nämlich keine) in Hütteldorf seine Karriere verplempern möchte, weil auf der Bank ein Trainer sitzt, der augenscheinlich eine andere Sportart spielen will und der Sportdirektor diesem Trainer noch den Rücken stärkt, ist für mich sehr verständlich. Gleichzeitig brennt Hütteldorf gerade lichterloh, was auch immer der Herbst bringt, es wird nicht ruhiger werden. Das x-fache Gehalt ist da ja nur die Kirsche obendrauf. Alles in allem hat Rapid sich in puncto Yusuf Demir in beinahe jeder Phase höchstpeinlich und dilletantisch angestellt. Wenn wir ein Ausbildungsverein werden wollen, dann sollten wir mit hochkarätigen Spielern besser umgehen können.“

miffy23: „Tjo. Dass er geht, überrascht mich jetzt nicht unbedingt – aber der Zeitpunkt schockiert mich ein bisserl. Gala ist wohl ein weiterer Kindheitstraum von ihm, und die Familie fühlt sich in dem Umfeld sicher wohl. Ob es für die Karriere der klügste Schritt ist, darf man bezweifeln. Kein Heislverein, aber sicher nicht die besten Bedingungen, um als Spieler insgesamt zu reifen, würde ich meinen.“

derfalke35: „Gut eine Nacht drüber geschlafen, viel besser ist es nicht, aber nur soviel, Demir ist auf eigenen Wunsch gewechselt, finanzielle Gründe spielten dabei eine wesentliche Rolle, zudem hätte er sich heuer nicht auf internationale Bühne präsentieren können und im Winter wäre dann ohnehin ein Transfer angestrebt worden, so ging halt alles schneller, vor allem weil Gala auch die Forderungen von uns erfüllte.“

AC58: „Das ist auch so ein irres Phänomen bei uns: Die Vereinsführung stellt sich im August hin und verkündet: „Die Saison ist auch ohne Europacup-Gruppenphase ausfinanziert“! Was anderes bitte soll das bedeuten, als dass man im Falle eines Ausscheidens weder Verkäufe tätigen noch sonstige Einschränkungen in Kauf nehmen muss? Einige Wochen später wird ein Spieler verkauft und der Succus lautet: „… war klar, wir sind ja nicht im Europcup!“ Nehmen wir unsere Führung jetzt noch ernst oder nicht? Diesem Treiben schauen wir jetzt jahrelang auf verschiedensten Ebenen zu, sei es das nationale Minus, die angebliche Ausfinanzierung von Saisonen, die Errichtung eines Trainingszentrums, usw. Bei uns hat sich in den letzten Jahren eine Atmosphäre des Schwindelns, der Blendung und manchmal sogar der Unwahrheit breit gemacht. Und die allermeisten nehmen das in ihrer Gutwilligkeit oder fehlenden Erinnerung auch so hin. Ich hoffe, dass wir mit der nächsten Präsidiale endlich aus diesem Täuschungsdickicht heraus kommen und wieder zu mehr Ehrlichkeit kommen. Das wäre schon einmal ein wichtiger Schritt.“

issoisso: „Wenn man rechnet, dass wir in den letzten beiden Transferperioden für Aiwu, 2x Ljubicic, Demir, Kara, Fountas, Ullmann, die in ihrer Gesamtheit halt so schon Stützen der Mannschaft waren insgesamt gerade mal ~13,5 Mio. bekommen hat (was vor Barca ja für Demir alleine realistisch schien), kommt mir halt auch ein bisserl das Speiben… Da muss eigentlich mit besserer Planung/weniger Blauäugigkeit mehr gehen. Positiv ist natürlich, dass man überhaupt interessante Kicker hatte, wo potentiell hohe Ablösesummen drin sind. Aber nutzen muss man das in Zukunft schon…“

bw_sektionsbg: „Wäre ich Demir hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Ich könnte sogar mit den 6 Millionen leben. Aber nicht mit der Ratenzahlung. Wer ist so doof und lässt sich bei einem türkischen Verein auf sowas ein?“

#17: „Das wird schon wieder von den meisten vergessen. Zoki hat Ljubicic, Aiwu, Ullmann und Kara überhaupt erst zu Rapid geholt (alle übrigens zu sehr guten Preisen, wie auch Kühn und Grüll). Und Demir hat er verlängert und bis zu seinem 19. Lebensjahr bei Rapid gehalten. Weiß noch wie sich damals jeder darüber gefreut hat. Jetzt ist Zoki der größte Depp und ihm wird vereinsschädigendes Verhalten vorgeworfen, weil am Ende die Spieler für weniger Geld den Verein verlassen, als sich die Fans erhofft haben. Damals bei Beric war es genau das Gleiche. Er hat ihn geholt und am Ende war er trotzdem der Depp, weil Beric dann Ende August noch den Verein verlassen hat. Am besten gar keine guten Spieler mehr holen, dann kann man bei deren Abgängen auch nicht kritisiert werden.“

Dogfather: „Wenn es, wie der Kurier schreibt, allein dem ausdrücklichen Wunsch Demirs geschuldet ist, dass man jetzt verkauft hat, verstehe ich die Welt nicht mehr. Wie oft muss man einem Spieler entgegen kommen, der in Wirklichkeit nix für uns geleistet hat? Ich seh da echt keine Notwendigkeit als Verein. Ich bin immer noch schockiert, hauptsächlich wegen dem Zeitpunkt. Das ist „sich auf den Kopf scheißen lassen“ im großen Stil.“

Dansch10: „Demir war nie unangefochtener Stammspieler und nächsten Sommer hätte man ohnehin verkaufen müssen. Ob Yussi eine überragende Saison gespielt hätte, zweifle ich etwas an aufgrund des bislang Gesehenen. Kurzfristig würde zum Beispiel ein Grüll-Transfer ein größeres Problem für die Mannschaft darstellen. Ersatz würde ich aktuell auch nicht unbedingt holen bzw. wenn keinen direkten Ersatz, sondern eher einen zentralen Mittelfeldspieler. Böses Blut braucht man auf Yussi auch keines haben. Ich wünsche jedenfalls alles Gute für die Zukunft. Mit den Gesamteinnahmen hat man mit Demir übrigens auch den Akademiebetrieb für 3-4 Saisonen finanziert. Toll, wenn sich die Akadamie quasi selbst finanziert.“

Zidane85: „Nach einer Nacht darüber schlafen. Es geht nicht um die Ablösesumme sondern hauptsächlich darum, dass der Zeitpunkt nicht depperter sein könnte. Zu einer Zeit wo der Verein brennt, nimmt man einen großen Kanister Benzin und schüttet diesen hinein und verkauft anscheinend ohne Not das Tafelsilber. Sportlich wird es uns nicht allzu weh tun, Demir war nach wie vor unersetzlich sowie Leistungsträger. Aber das Signal und die Außendarstellung ist einfach indiskutabel. Der Spieler will da hin (obwohl Vertrag), kein Problem mach ma, dann will er dorthin (obwohl Vertrag), klar sie wünschen, wir spielen. Man hat ihn nicht um die 15 Millionen verkauft, weil er zu dem englischen Verein anscheinend nicht wollte. Somit ist man dem Spieler entgegengekommen und hat letztendlich Geld verbrannt, das er sportlich nie reingespielt hat. Der einzig positive Aspekt an dem ganzen Zirkus ist, dass man das Kapitel endlich beenden kann. Demirs Karriere selber ist mir gänzlich egal. Rapid sollte sich endlich fangen. Über andere Vereine lästern brauchen wir schon lange nicht mehr.“

mikelo18: „Demir ist bei dem Ganzen nur eine Spielfigur, der Bub kann einem nur leid tun…“

AC58: „Was Demir betrifft, ernten wir jetzt die Saat von zwei gravierenden Fehlern. Zum einen der Wahnsinnspassus mit den 10 Spielen für Barcelona. Damit haben wir das Heft völlig aus der Hand gegeben und waren nur mehr Passagier. So einen ungleichen Handel darf man nie wieder eingehen. Vom ersten Tag an war es ein Zittern um das Limit und am Ende konnte Barca absichtlich taktieren. Die 500.000 Euro Leihe waren auch nur die Hälfte wert, weil wir ihn ein weiteres halbes Jahr wieder mühsam aufpäppeln mussten und nichts von ihm hatten, außer Ausgaben. Zum andern gab es, so weit ich mich erinnere, eine sehr joviale Regelung zwischen Steffen Hofmann und Demirs Eltern, bevor er bei uns verlängerte, die uns am Ende auch moralisch unter Zugzwang brachte. So sehr ich dafür bin, dass man, auch mündliche Vereinbarungen einzuhalten hat, so wenig kann ich auch nur das geringste Entgegenkommen gegenüber Gala und Yussis Management verstehen. Wenn ich da nur irgendetwas finanziell Positives sehen könnte, dann darin, dass es de facto doch ein 10-Millionen-Deal wäre und die 6 Millionen Reingewinn für Rapid blieben.“

bruno_conte: „Selbst wenn die Berater drei Monate hinter dem Rücken von Rapid mit den Türken verhandelt haben, Barisic muss einfach nur ‚fuck off‘ sagen und fertig. Und wenn Demir eh selber auch nicht wechseln will dann ist die Geschichte gegessen. Hier so zu tun als wäre Rapid zum Transfer gekommen wie die Jungfrau zum Kind ist schon sehr naiv. Ich denke Rapid ist ganz zufrieden mit dem Transfer.“

AC58: „Am meisten bin ich überrascht, dass Yussi noch einmal so blöd ist, halbgar zu einem Verein mit hohen Erwartungen zu wechseln, anstatt die nachweisliche Leistungskonsolidierung bei uns fort zu führen, bis er stabil auf Bundesliga-Niveau ist. Da ist er zwar nicht alleine aber bei ihm ist es wirklich extrem unvernünftig. In all den Unzufriedenheiten mit unserem Verein muss man sagen, dass uns mit seiner Rekonsolidierung eine wirklich gute Referenz gelungen ist. Aus der wir leider nicht den erwartbaren Erlös gezogen haben.“

— Offizielle Bekanntgabe des Transfers hier —

sulza: „Fünf Raten auf vier Saisonen aufgeteilt? Sprich 2026 trudeln voraussichtlich die letzten Euros ein?“

ppg: „Derzeit fällt es schwer, Freude mit dem Verein zu haben. Tafelsilber verschleudert. Kein Ersatz geholt. Aber unser Sportdirektor war ja damit beschäftigt, unseren Trainer zu halten…“

Westsider: „Dieser Deal ist einfach so dumm und wenn man es offiziell liest, wird’s noch dümmer. 6 Mille über 4 Jahre ist so fetzendeppat.“

narf: „Stünden wir gerade sportlich besser da, wären hier deutlich weniger Empörung über die Konditionen. Warum? Wir könnten die 6 (?) Millionen nicht sofort reinvestieren, selbst wenn wir sie morgen am Konto hätten, denn das Transferfenster ist geschlossen. Und gut so – diese Drucksituation führt eher zu Schnellschüssen, statt zu durchdachten Transfers. Dazu kommt, dass wir auch im Winter keine Unsummen für einen Ersatz aufbringen würden, weil das grundsätzlich nicht unserer Transferstrategie entspricht. Das Geld fehlt uns aktuell also wohl nicht. Was bleibt also, aus wirtschaftlicher Sicht? Ein um ein paar hundert tausend Euro höheres Budget für die kommenden 4 Jahre.“

Woody: „Interessantes Detail am Rande: Die Verschuldung von Galatasaray betrug Anfang des Jahres übrigens € 410 Mio. Das wird mangels Teilnahme an internationalem Bewerb heute sicher noch deutlich mehr sein. Also ich persönlich würde denen keine Forderung über 4 Jahre stunden!

…und nebenbei: die 5 Jahres CDS (Kreditausfallsversicherungen) für die Türkei insgesamt gehen davon aus, dass der Staat mit einer Wahrscheinlichkeit von über 13% in den nächsten Jahren zahlungsunfähig werden wird. Das Risiko von Gala wird dementsprechend deutlich höher sein. Hoffen wir, man hat im Verein bei uns eine anständige Due Diligence gemacht. Die Erfahrung mit Barcelona lässt mich daran aber etwas zweifeln.“

GRENDEL: „Was für ein sinnloser Schweinsdeal. Der Verlierer bei der ganzen Sache sind wieder wir, Gala und Demirs Umfeld brunzen sich grad an vor Lachen. Ich hoff das Jahr geht schnell vorbei.“

Schwemmlandla3: „Wir sind die absolute Lachnummer. Gratulation an die Verantwortlichen. Selten gesehen wie man ohne Not sein größtes Kapital für verhältnismäßig nichts verschenken kann.“

Doena: „In Sachen Yusuf Demir sind eigentlich seit Jahren nur falsche Entscheidungen getroffen worden, von allen Seiten. Die Chance, dass hier was falsch gemacht wurde ist also riesengroß. Das Positive ist, dass dieses Kapitel nun endlich geschlossen werden kann aus Rapids Sicht. So viel Ärger um einen Spieler der sportlich eigentlich noch gar nichts erreicht hat, ist eigentlich unglaublich, aber passt natürlich perfekt in diese Zeiten“

Woody: „Für die Werthaltigkeit der Zahlung muss man die EUR Inflation hernehmen, Das heißt auch die letzte Rate wird nominell weiterhin bei ca. einer Million Euro liegen, aber die Kaufkraft der Million ist in 4 Jahren niedriger als heute. Für das Risiko, dass Gala sich das in 4 Jahren überhaupt leisten kann ist die lokale Inflation relevant. Wenn sie Einnahmen in Lira in 4 Jahren weiterhin genauso hoch sind wie heute und sie diese Einnahmen in Euro wechseln um uns zu bezahlen, dann werden sie draufkommen, dass sie sich diese Zahlungen wohl nur mehr schwer leisten können.“

kormoran: „Warum sich manche hier die Haare raufen und heulen kann ich nicht verstehen. Demir wollte weg weil wir für ihn nicht attraktiv sind, da wir dieses Jahr in der ohnehin nicht hochgradig interessanten Ö-Liga mit Sicherheit nur eine mittelmäßige Rolle spielen und Europa auch schon abgehakt ist. Im schlimmsten Falle bleibt er noch diese Saison und geht dann für wesentlich weniger oder für lau irgendwo hin.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.