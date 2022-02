Spielerbewertung Altach – Austria: Jukic auffälligster Spieler am Platz

In der 19. Runde der österreichischen Bundesliga feierte die Wiener Austria einen 2:0 Auswärtssieg gegen den SCR Altach. Im Folgenden sollen die Spieler der...

In der 19. Runde der österreichischen Bundesliga feierte die Wiener Austria einen 2:0 Auswärtssieg gegen den SCR Altach. Im Folgenden sollen die Spieler der beiden Mannschaften näher betrachtet werden.

Notenschlüssel:

1= sehr schwach

10 = sehr stark

SCR Altach

Tino Casali 5

Bei den Gegentreffern blieb der Schlussmann der Vorarlberger chancenlos und auch sonst war er an diesem Nachmittag nicht das Problem seiner Mannschaft. Er konnte immerhin drei Torschüsse abwehren.

Manuel Thurnwald 7

Ganz klar der beste Akteur seiner Mannschaft an diesem Tag, denn er konnte mehrmals mit seinen spielerischen Fähigkeiten aufzeigen und schaltete sich gut mit in die Offensive ein, wodurch er die meisten erfolgreichen Dribblings in dem Spiel verbuchte (3), auf die drittmeisten Ballaktionen kam (76), aber auch fünf Flanken und drei Schüsse abgab. Auch defensiv stand er bis auf wenige Ausnahmen recht stabil, führte die meisten Duelle seines Teams (16) und sammelte darüber hinaus sieben Ballsicherungen, vier erfolgreiche Tacklings, drei klärende Aktionen und zwei abgeblockte Schüsse.

Felix Strauss 3

Gewann zwar in diesem Spiel eine knappe Mehrheit seiner Zweikämpfe, allerdings waren seine sonstigen Statistiken quasi nicht vorhanden und er kam nicht nur oftmals zu spät, sondern es ließ auch sein Stellungsspiel zu wünschen übrig. Auch mit dem Ball machte er nicht die sicherste Figur und leistete sich einige Fehlpässe, die nicht gut aussahen.

Ange Nanizayamo 3

In Ansätzen waren dessen physischen Qualitäten zu erahnen, jedoch brachte sich der Innenverteidiger durch sein schlechtes Stellungsspiel oftmals in ungünstige Situationen, wodurch er auch nicht mehr hinterherkam. Daher führte er auch nur zwei (!) Zweikämpfe in diesem Spiel, auch wenn er immerhin – anders als sein Abwehrkollege – mit zwölf Ballsicherungen und sieben klärenden Aktionen statistisch mehr auf sich aufmerksam machte. Auch mit dem Ball am Fuß machte er nicht den sichersten Eindruck und es unterliefen ihm folgenschwere Ballverluste.

Emanuel Schreiner 3

In der Anfangsphase zeigte sich der Kapitän der Altacher noch engagiert im Spiel nach vorne und schaltete sich einige Male gut in das Offensivspiel mit ein, doch dies sollte nur ein kurzes Aufflammen sein und fortan war er vordergründig in der Defensive beschäftigt. Mit seinem Gegenspieler war er in der Defensive heillos überfordert und kam ein ums andere Mal zu spät, auch weil er zu offensiv in seinem Spiel dachte und nicht zunächst seine Hausaufgaben erledigte.

Bakary Nimaga 6

Der Neuzugang und alte Bekannte nahm nur wenige Wochen nach seiner Verpflichtung prompt eine tragende Rolle in seiner Mannschaft ein und fungierte als eine zentrale Achse im Spiel. So kommt es auch nicht von ungefähr, dass er auf die meisten Ballaktionen im Spiel kam (85) und hier auch immer wieder seine Übersicht bei Spielverlagerungen andeutete. Auch gegen den Ball hinterließ er einen ordentlichen Eindruck, gewann eine knappe Mehrheit seiner Duelle, sammelte elf Ballsicherungen, drei erfolgreiche Tacklings und eine klärende Aktion.

Sebastian Aigner 4

Stand etwas im Schatten seines Mitspielers im zentralen Mittelfeld, denn trotz einer längeren Einsatzzeit, kam er fast nur auf die Hälfte der Ballkontakte von Nimaga, was durchaus Bände spricht. Seine Werte waren abgesehen davon recht ordentlich, denn er kam auf die beste Passquote auf dem Feld (90 Prozent) und sammelte sieben Ballsicherungen und drei erfolgreiche Tacklings, dennoch muss er an seiner Präsenz arbeiten.

Marco Meilinger 2

Am Ex-Austrianer lief das Spiel nahezu während seiner gesamten Einsatzzeit vorbei und er hinterließ kaum eine Duftnote in diesem Spiel, weshalb er auch nur knapp 20 Ballkontakte sammelte, was angesichts der Tatsache, dass seine Mannschaft mehr Ballbesitz hatte und er ein Mittelfeldspieler ist, kein aufregender Wert ist. Immerhin war dabei seine Passquote von 86 Prozent stark, was allerdings ein schwacher Trost ist.

Gianluca Gaudino 5

In Ansätzen war beim ehemaligen Bayern-Akteur zu sehen, welche Fähigkeiten er mitbringt und seine exzellente Ballbehandlung war offensichtlich, wodurch er auch gut im Spiel seiner Mannschaft eingebunden war und von seinen Mitspielern gesucht wurde. Mit seinen 65 Ballkontakten, der Passquote von 80 Prozent, den vier abgegebenen Torschüssen und zwei erfolgreichen Dribblings. sammelte er auch Topwerte innerhalb seiner Mannschaft. Doch immer wieder waren auch Nachlässigkeiten und Unkonzentriertheiten zu sehen, wie im Vorfeld des 0:2, wo er sich einen schweren Ballverlust leistete.

Noah Bischof 2

Was für seinen Kollegen auf dem anderen Flügel galt, war auch bei ihm der Fall, denn auch der junge Offensivspieler sammelte nur knapp 20 Ballaktionen und war kaum in das Spiel involviert und fühlte sich auch auf dem Flügel nicht wirklich wohl. Das zeigte sich speziell in der Arbeit gegen den Ball, wo er seine Mitspieler nicht wirklich konkret unterstützen konnte und oftmals in Stich ließ.

Christoph Monschein 2

Den Auftritt des ehemaligen Austrianers kann man nur als unglücklich beschreiben, denn obwohl er sichtlich motiviert war, ging ihm in diesem Spiel kaum etwas auf und es spricht auch seine Statistik Bände. Wenige Ballkontakte, keine Torschüsse, keine Schlüsselpässe, keine gewonnenen Dribblings und auch eine desolate Zweikampfbilanz. Das kann der treffsichere Stürmer besser.

Adthe Nuhiu 0

Zu kurz eingesetzt.

Dominik Reiter 0

Zu kurz eingesetzt.

David Bumberger 0

Zu kurz eingesetzt.

FK Austria Wien

Patrick Pentz 6

Verbrachte einen ruhigen Arbeitstag und musste nur mit zwei Paraden ins Spiel eingreifen, mit denen er sich die weiße Weste sauber hielt. Im Spiel mit dem Ball war er dafür wieder gut eingebunden, sammelte knapp 50 Ballaktionen und brachte 75 Prozent seiner Zuspiele an den Mann.

Marvin Martins 6

Ein solides Spiel des Rechtsverteidigers, der in der Defensive nichts anbrennen ließ und so nicht nur zwei Drittel seiner Duelle gewann, sondern darüber hinaus auch noch sieben Ballsicherungen und je zwei erfolgreiche Tacklings, abgefangene Bälle und klärende Aktionen sammelte. Auch mit dem Ball zeigte er einige gute Ansätze und leitete so etwa die Führung mit einer schönen Aktion auf der Flanke ein, wo er seinen Mitspieler gut freispielte.

Johannes Handl 7

Hatte die absolute Lufthoheit in diesem Spiel und gewann nicht nur alle seine Zweikämpfe, sondern sammelte darüber hinaus auch noch sieben klärende Aktionen, fünf Ballsicherungen und zwei abgefangene Bälle, wodurch er in der Defensive nichts anbrennen ließ und seinen Mann stand. Auch mit dem Ball am Fuß war die Sicherheit in Person und brachte 88 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler an – Bestwert seines Teams.

Lukas Mühl 5

Der Abwehrchef war zwar nicht so dominant wie sein Abwehrkollege, aber leistete sich auch bis auf wenige Ausnahmen kaum eine Blöße. Er kam nicht nur auf eine positive Zweikampfquote, sondern sammelte auch noch neun Ballsicherungen und je zwei abgefangene Bälle und erfolgreiche Tacklings,

Markus Suttner 6

Der Kapitän der Violetten ließ sich ebenfalls in der Defensive kaum etwas zu Schulden kommen und stand seinen Mann, weshalb auch er nicht nur auf eine positive Zweikampfquote kam, sondern zusätzlich auch noch sechs Ballsicherungen, zwei erfolgreiche Tacklings und eine klärende Aktion sammelte. Doch vor allem mit dem Ball war der Linksverteidiger der Aktivposten seines Teams, sammelte er doch mit Abstand die meisten Ballaktionen (74) seiner Mannschaft und spielte zwei Schlüsselpässe, auch wenn seine Passquote mit nur 54 Prozent ungewohnt unterdurchschnittlich ausfiel.

Matthias Braunöder 7

Der Mittefeldspieler entwickelt sich immer mehr zu festen Größe und liefert nun von Spiel zu Spiel gute Leistungen ab. Auch in dieser Partie war er ein wichtiger Stabilisator in seinem Team und räumte nicht nur gegen den Ball im Zentrum auf, wo er die zweitmeisten Duelle auf dem Platz führte (16) und die Hälfte davon gewann. Dazu sammelte er auch noch zehn Ballsicherungen und ein erfolgreiches Tackling. Mit dem Ball war er ebenfalls präsent und bereitete so nicht nur mustergültig den Führungstreffer mit einer scharfen Hereingabe vor, sondern spielte auch die zweitmeisten Pässe in der gegnerischen Hälfte.

Eric Martel 7

Bildete mit seinem Kollegen eine bärenstarke Doppelsechs und das Duo war ausschlaggebend dafür, dass die Mannschaft äußerst stabil wirkte und im Zentrum nichts anbrennen ließ. Der deutsche U21-Teamspieler war dabei wie gewohnt ein Kilometerfresser und überaus präsent in den Zweikämpfen, wodurch er auch mit 67 Prozent die zweitmeisten auf dem Feld gewann. Darüber hinaus sammelte er auch noch sechs Ballsicherungen, drei erfolgreiche Tacklings und zwei klärende Aktionen. Auch mit dem Ball zeigte er oftmals eine gute Übersicht und spielte er nicht nur einen tödlichen Pass, sondern war seine Passquote mit 72 Prozent in Ordnung.

Aleksandar Jukic 8

Toller Auftritt des Eigenbauspielers, der seine starke Phase aus dem Spätherbst scheinbar konservieren konnte und auch an diesem Nachmittag einer der auffälligsten Spieler auf dem Feld war. Speziell im ersten Durchgang war er die Schlüsselfigur im Spiel seines Teams, indem er sich immer wieder gut positionierte, seine Mitspieler mit punktgenauen Pässen bediente und so nicht von ungefähr an fünf Torschüssen direkt beteiligt war – Bestwert in diesem Spiel. Vor allem imposant war allerdings auch seine Arbeit gegen den Ball, denn er ging hier mit viel Eifer und einer guten Portion Aggressivität voran und sorgte so für einige Balleroberungen, was für einen Offensivspieler bemerkenswert ist und so auch zu seiner positiven Zweikampfbilanz und seinen sieben Ballsicherungen führte.

Alexander Grünwald 5

Das Austria-Urgestein war zwar nicht so präsent wie seine Kollegen im Mittelfeld und sammelte wesentlich weniger Ballkontakte, allerdings arbeitete er brav für seine Mannschaft und versuchte die Führungsrolle mit vielen Kommandos zu übernehmen, wodurch auch das Anlaufen in diesem Spiel auch gut funktionierte. Positiv war auch seine starke Passquote von 88 Prozent und seiner Torvorlage zum 2:0, als er mustergültig Ohio in der Tiefe bediente.

Manfred Fischer 7

An alter Wirkungsstätte zeigte sich der ehemalige Altacher besonders motiviert und zeigte in jeglicher Hinsicht einen guten Auftritt an diesem Nachmittag. Mit dem Ball war er viel auf dem Feld unterwegs und beflügelte ihn sichtlich sein Führungstreffer, der ihm zusätzliches Selbstvertrauen gab. So gab er auch insgesamt drei Torschüsse ab, was der Bestwert seines Teams war. Auch gegen den Ball war er überaus präsent und führte die meisten Duelle auf dem Feld (17), von denen er knapp 60 Prozent gewann. Zusätzlich sammelte er auch noch sieben Ballsicherungen, und je zwei erfolgreiche Tacklings, klärende Aktionen, und abgefangene Bälle in diesem Spiel.

Noah Ohio 6

Im Vergleich zu seinem Herbst, zeigte sich der junge Angreifer in vielen Bereichen deutlich verbessert und dies führte auch prompt zu einer guten Leistung. Mit seiner Schnelligkeit konnte er den Vorarlbergern ein ums andere Mal das Leben schwermachen und war so nicht einfach zu verteidigen, was auch bei seinem wunderschönen Treffer zum 2:0 gut zu sehen war. Doch nicht nur das, auch technisch wirkte er wesentlich sauberer und ruhiger in seinen Aktionen, wodurch seine Passquote mit knapp 80 Prozent auch stark ausfiel und für seine Verhältnisse einen Quantensprung darstellt. In dieser Verfassung ist er eine ernsthafte Option für die Zukunft und befeuert den Konkurrenzkampf im Angriff.

Florian Wurstinger 0

Feierte sein Bundesligadebüt.

Georg Teigl 0

Zu kurz eingesetzt.

Romeo Vucic 0

Zu kurz eingesetzt.