Spielerbewertungen Austria-LASK: Braunöder mit beeindruckenden Werten

In der 18. Runde der österreichischen Bundesliga feierte der LASK einen 3:2 Auswärtssieg gegen die Wiener Austria. Im Folgenden sollen die Spieler der beiden Mannschaften näher betrachtet werden.

Notenschlüssel:

1= sehr schwach

10 = sehr stark

FK Austria Wien

Patrick Pentz 5

Der Kapitän der Violetten tat sein Möglichstes, um die Niederlage seiner Mannschaft zu verhindern und verbuchte auch vier teils wichtige Paraden, doch bei den Gegentoren blieb er chancenlos und konnte diese nicht vereiteln. Seine Abschläge fielen nur teilweise so präzise wie gewohnt aus, weshalb seine Passquote nur leicht positiv war.

Marvin Martins 6

In Anbetracht der Tatsache, dass der Rechtsverteidiger nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback feiert, war seine Vorstellung mehr als nur ordentlich und sollte ihm Auftrieb für das Frühjahr geben. Immer wieder schaltete er sich gut in die Offensive mit ein und konnte hier seine Durchschlagskraft demonstrieren, weshalb er einige gefährliche Hereingaben produzierte und so auch einen Treffer vorbereitete. Auch in der Defensive stand er seinen Mann und gewann nicht nur 66 Prozent seiner Duelle, sondern sammelte auch noch sieben Ballsicherungen, zwei abgefangene Bälle und eine klärende Aktion. Im zweiten Durchgang ging ihm dann zunehmend die Luft aus und merkte man ihm die lange Pause an, weshalb er auch rasch vom Feld musste.

Johannes Handl 5

Rundum gesehen keine schlechte Vorstellung des großgewachsenen Innenverteidigers, der seine Aufgaben in der Defensive meist sehr aufmerksam erledigte und daher nicht nur 100 Prozent seiner Duelle für sich entscheiden konnte, sondern darüber hinaus auch noch je sieben Ballsicherungen und klärende Aktionen sammelte. Ganz fehlerlos war er allerdings nicht, so wie bei seinem schlimmen Fehlpass direkt nach der Halbzeit und hier und da bekam er Balic nicht in den Griff und war sein Timing bzw. sein Stellungsspiel nicht gut, woran er arbeiten muss.

Lukas Mühl 4

Statistisch hat der Abwehrchef der Violetten eigentlich keine schlechte Vorstellung gezeigt und war immer wieder gut zur Stelle, gewann so auch nicht nur 66 Prozent seiner Duelle, sondern sammelte darüber hinaus auch noch zwölf Ballsicherungen, sechs klärende Aktionen und drei abgefangene Bälle. Doch er leistete sich auch einige Unzulänglichkeiten, etwa beim 1:2, wo er Balic nur begleitete und nicht störte, oder bei Bällen die er unsauber klärte bzw. bei Fehlpässen. Das kann der Deutsche wesentlich besser.

Christian Schoissengeyr 7

Rutschte etwas überraschend in die Startelf hinein und zeigte prompt seine Berechtigung mit einer starken Leistung. Speziell in der Defensive stand er felsenfest und leistete sich kaum Nachlässigkeiten, weshalb er auch von seinen 16 Zweikämpfen starke 75 Prozent gewann und darüber hinaus auch noch neun Ballsicherungen, vier klärende Aktionen und drei erfolgreiche Tacklings sammelte. Er spielte auch einige schöne Spielverlagerungen, aber einige Male hätte man sich bei ihm am Ball auch noch mehr Ruhe gewünscht, weshalb seine Passquote auch nur 59 Prozent auswies.

Manfred Fischer 6

Musste notgedrungen auf der Position des Flügelverteidigers aushelfen und stellte sich hier vorbildlich in den Dienst der Mannschaft, indem er wie gewohnt alles gab und viele Kilometer abspulte. In der Defensive hatte er nahezu alles im Griff und gab es über seine Seite kaum ein Vorbeikommen, weshalb er auch nicht nur 75 Prozent seiner Duelle gewann, sondern auch noch 14 (!) Ballsicherungen, vier erfolgreiche Tacklings und zwei abgefangene Bälle sammelte. Auch in der Offensive schaltete er sich gut ein und hätte hier sogar noch mehr aus seinen Möglichkeiten rausholen können, da er zu einer Großchance kam. Einzig einige gefährliche Fehlpässe ins Zentrum leistete er sich und wollte in einigen Situationen zu fiel, was er abstellen sollte.

Matthias Braunöder 8

Der U21-Teamspieler wirkte nach seinem ersten Bundesligatreffer im Derby im Aufwind und war die dominante Figur im Spiel der Violetten. Er war quasi überall auf dem Feld zu finden und der Prototyp des „Box-to-Box“ Mittelfeldspielers, in dem er mit dem Ball viele Ballkontakte sammelte (60), seine Passquote zu den besten gehörte (70 Prozent) und er auch noch zwei Schlüsselpässe spielte, aber vor allem sechs (!) erfolgreiche Dribblings verzeichnete, ein unglaublicher Wert für einen zentralen Mittelfeldspieler. Doch nicht nur mit dem Ball war er dominant, auch in der Defensive war er äußerst laufstark und führte die meisten Zweikämpfe auf dem Feld (18) von denen er 66 Prozent gewann. Zusätzlich sammelte fünf Ballsicherungen, vier erfolgreiche Tacklings und zwei klärende Aktionen. Eine dominante und herausragende Vorstellung des Mittelfeldspielers, der in dieser Verfassung zu einem Anführer im Zentrum der Violetten heranwachsen könnte.

Eric Martel 4

Rückte nach seiner unglücklichen Vorstellung im Derby wieder ins Mittelfeld und gab den Sechser, wobei seine Performance auch in diesem Spiel unglücklich ausfiel. In der Anfangsphase verursachte er etwas leichtfertig ein vermeidbares Handspiel und agierte nicht klug in dieser Situation. Ansonsten opferte er sich allerdings auf und war speziell gegen den Ball sehr präsent, weshalb er nicht nur viele Zweikämpfe führte (15), sondern auch elf Ballsicherungen, vier abgefangene Bälle, drei erfolgreiche Tacklings, und zwei klärende Aktionen sammelte. Mit dem Ball am Fuß sammelte er zwar die meisten Ballkontakte seines Teams (75), war er allerdings etwas zu unruhig und leistete sich die meisten Ballverluste auf dem Feld (29), weshalb seine Passquote auch mit nur 56 Prozent schwach ausfiel.

Aleksandar Jukic 7

Toller Auftritt des Eigenbauspielers, der in den letzten Wochen immer besser in Schwung kam und sich zunehmend zu einer Stütze im Spiel der Violetten entwickelt. Speziell im ersten Durchgang war er nahezu an allen gefährlichen Situationen seines Teams beteiligt gab so nicht nur zwei Torschüsse ab, sondern spielte auch noch drei Schlüsselpässe – Bestwert seines Teams. Dadurch konnte er sich auch als Scorer eintragen, denn neben seinem Traumpass beim 1:0 auf Teigl, erzielte er auch noch ein wunderbares Tor zum zwischenzeitlichen 2:2 Ausgleich. Im zweiten Durchgang und mit den vielen langen Bällen kam er dann nicht mehr so gut zur Geltung, wobei seine Auswechslung dennoch überraschte.

Georg Teigl 5

Austria-Trainer Schmid zauberte den nominellen Außenverteidiger als Stürmer hervor und dieser bedankte sich prompt bei seinem Trainer mit einem Tor nach wenigen Sekunden, wo er seine Schnelligkeit ausspielen konnte und staubtrocken ins kurze Eck vollendete. In der ersten Halbzeit konnte er einige Male seine Gefährlichkeit ausspielen und war allgemein sehr sauber in seinen Aktionen, weshalb er auch auf die beste Passquote im Spiel kam (75 Prozent). Im zweiten Durchgang tauchte er jedoch vollkommen ab und konnte sich kaum einmal durchsetzen, wobei er auch zunehmend ermüdet und kraftlos wirkte.

Marco Djuricin 3

Arbeitete zwar brav für seine Mannschaft und leistete wichtige Laufarbeit, wodurch er Räume für seine Mitspieler öffnete, aber mit dem Ball ging ihm nicht sonderlich viel auf und seinen einzigen Abschluss versemmelte er auch etwas kläglich, wodurch er seine Torgefährlichkeit nicht unter Beweis stellen konnte.

Dominik Fitz 0

Zu kurz eingesetzt.

Alexander Grünwald 0

Zu kurz eingesetzt.

Leonardo Ivkic 0

Zu kurz eingesetzt.

Noah Ohio 0

Zu kurz eingesetzt.

Vesel Demaku 0

Zu kurz eingesetzt.

LASK

Alexander Schlager 5

Auszeichnen konnte sich der LASK-Kapitän in diesem Spiel nur selten, wobei er immerhin vier Torschüsse abwehrte. Beim 1:0 Gegentreffer war sein Stellungsspiel nicht das Beste und wurde dies prompt bestraft.

Marvin Potzmann 3

Fiel ging dem Flügelverteidiger in diesem Spiel nicht auf und er hatte in beiden Richtungen des Balles so seine Mühen. Gegen den Ball gewann er nur ein Drittel seiner Duelle und waren auch seine restlichen Werte nicht wirklich gut, während er im Offensivspiel an seinem Gegenspieler Fischer kaum Durchkam und das direkte Duell konstant verlor.

Jan Boller 5

Im ersten Durchgang war er einer der Unsicherheitsfaktoren in seiner Mannschaft und merkte man ihm seine Unerfahrenheit, da er in einigen Situationen Nerven zeigte und speziell seine Klärungsversuche nicht gut ausfielen, wie etwa im Vorfeld des 2:2. Im zweiten Durchgang stabilisierte sich allerdings seine Leistung, wo zwar seine Zweikampfquote dennoch negativ blieb, er sich aber keine Fehler mehr leistete. Insgesamt waren seine Werte mit neun Ballsicherungen, sieben abgefangenen Bällen und zwei klärenden Aktionen ordentlich.

Phillip Wiesinger 5

Auch der Routinier in der Abwehr zeigte eine eher durchwachsene Leistung und hatte speziell im ersten Durchgang Probleme, weshalb er auch beim Führungstreffer des Gegners keine gute Figur machte. Auch allgemein war sein Stellungsspiel bzw. sein Timing nicht das beste und er kam hier und da zu spät. Aber auch er stabilisierte sich im zweiten Durchgang und bis auf einzelne Situationen leistete er sich keine großartigen Unzulänglichkeiten.

Felix Luckeneder 4

Sofern es im direkten Zweikampf zur Sache ging und speziell in der Luft, war der großgewachsene Innenverteidiger souverän und gewann hier die Mehrheit seiner Duelle. Doch speziell wenn er größere Räume verteidigen musste und sein Stellungsspiel gefragt war, offenbarte er Defizite und fand der Gegner in seiner Umgebung Möglichkeiten vor, weshalb er auch in der Halbzeit ausgewechselt wurde.

Rene Renner 7

Im Spiel des LASK war der Flügelverteidiger eine der auffälligen Figuren und lief über seine Seite nahezu alle Angriffe, weshalb er auch mit 99 Ballaktionen die mit Abstand meisten auf dem Feld verbuchte. Er schaltete sich hier gut in die Offensive ein und machte viel Druck über seine Seite, weshalb er auch einen Schlüsselpass spielte, einen Schuss abgab und ein Dribbling gewann. In der Defensive hatte er im ersten Durchgang ebenso einige Probleme, stabilisierte sich im der zweiten Halbzeit aber gehörig und verbuchte daher auch letztlich eine Zweikampfbilanz von 60 Prozent.

James Holland 6

Wie gewohnt war der Sechser ein kompromissloser Abräumer im Zentrum und leistete hier enorm viel läuferischen Aufwand, um die Räume zu verschließen. Daher war er auch gegen den Ball sehr wichtig für seine Mannschaft, was man auch anhand der Statistik sehen kann, denn nicht nur, dass er 70 Prozent seiner Duelle gewann, er sammelte darüber hinaus auch noch 13 Ballsicherungen, drei erfolgreiche Tacklings und je zwei abgefangene Bälle und klärende Aktionen. Aber auch mit dem Ball war er präsent, sammelte 71 Ballkontakte und gewann drei Dribblings.

Luka Grgic 6

Er war zwar nicht so präsent wie sein Nebenmann im Zentrum und sammelte auch deutlich weniger Ballkontakte, allerdings zeigte er dafür in der Offensive seine Qualitäten und bereitete so nicht nur einen Treffer vor, sondern erzielte auch noch mit einem schönen Abschluss von der Strafraumgrenze den 3:2 Siegestreffer seines Teams, womit er die drei Punkte unter den Weihnachtsbaum legte.

Thomas Goiginger 3

Das Bemühen kann man dem Offensivspieler nicht absprechen und er arbeitete speziell gegen den Ball sehr fleißig, weshalb er auch eine knappe Mehrheit seiner Duelle gewann, aber Offensiv konnte er wenig Zwingendes für seine Mannschaft beisteuern und er gab nur einen einzigen Schuss ab, spielte ansonsten keinen Schlüsselpass und gewann auch kein Dribbling.

Husein Balic 7

Eine insgesamt starke Vorstellung des Offensivspielers, der zwar erst nach seinem Treffer so richtig in das Spiel fand, dann jedoch der gefährlichste Mann seiner Mannschaft war. Immer wieder konnte er sich mit seinem Tempo am Flügeldurchsetzen und in der Offensive gefährlich werden, weshalb er auch mit seinen fünf Schüssen den Bestwert in dieser Partie verbuchte und mit 55 Ballkontakten für einen Offensivspieler viele sammelte. Einzig hier und da übersah er einen besser postierten Mitspieler und müssen seine Hereingaben genauer kommen, aber dennoch ein guter Auftritt des Angreifers.

Sascha Horvath 6

Kehrte an die alte Wirkungsstätte zurück und zeigte insgesamt einen guten Auftritt, da er sehr beweglich agierte und überall auf dem Feld zu finden war, um als Anspielstation sich anzubieten und das Spiel seiner Mannschaft anzukurbeln. So sammelte er auch nicht umsonst mit 60 Ballkontakten die meisten in der Offensive und war er an nahezu allen Angriffen beteiligt. Darüber hinaus gewann er auch noch drei Dribblings und spielte zwei Schlüsselpässe. Ihm gelang zwar nicht alles und hier und da gab es unglückliche Ballverluste, aber dennoch überwiegt das Positive und in dieser Form ist er ein sehr wichtiger Bestandteil seines Teams.

Andreas Gruber 4

Wurde zur Pause eingewechselt, doch einen großen Impact auf diese Partie konnte er nicht hinterlassen. Er sammelte nur 13 Ballkontakte im zweiten Durchgang, spielte nur sieben Pässe, womit das Spiel komplett an ihm vorbeilief, da sich alles auf der linken Seite abspielte. Dennoch war er immerhin an drei Abschlüssen beteiligt, womit er seine Möglichkeiten maximiert hat.

Marko Raguz 0

Zu kurz eingesetzt.

Florian Flecker 0

Zu kurz eingesetzt.

Hyunseok Hong 0

Zu kurz eingesetzt.

Keito Nakamura 0

Zu kurz eingesetzt.

