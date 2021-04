Spielerbewertungen Austria – Ried: Grüll weiterhin in Top-Form

In der 26. Runde der österreichischen Bundesliga trennte sich die Wiener Austria mit einem 2:2-Unentschieden gegen die SV Ried. Im Folgenden sollen die Spieler...

In der 26. Runde der österreichischen Bundesliga trennte sich die Wiener Austria mit einem 2:2-Unentschieden gegen die SV Ried. Im Folgenden sollen die Spieler der beiden Mannschaften näher betrachtet werden. Hier findet ihr eine ausführliche Analyse zu dieser Partie.



Notenschlüssel:

1= sehr schwach

10 = sehr stark

FK Austria Wien

Patrick Pentz 5

Sein gesamtes Können musste der Austria-Kapitän an diesem Abend kaum aufbieten, da sich der Gegner kaum in seinem Strafraum verirrte. An den Gegentoren war er schuldlos und imposant war, dass seine Passquote perfekt ausfiel.

Thomas Ebner 4

Solide Vorstellung des Rechtsverteidigers, der in der Defensive kaum gefordert wurde und so seinen Fokus auf die Offensive richten konnte. Da dies allerdings nicht zu seinen Stärken zählt konnte er hier auch kaum glänzen und insgesamt zu wenig zum Spiel beitragen.

Michael Madl 6

In der Defensive hatte der routinierte Innenverteidiger meist alles im Griff und spielte seinen Part staubtrocken runter bzw. wurde auch selten gefordert, wobei er mit acht Ballsicherungen und zwei abgefangenen Bällen auf sich aufmerksam machte. Im Ballbesitz war er dafür sehr präsent, weshalb er auch die meisten Ballkontakte in dem Spiel sammelte (103), die meisten Pässe allgemein (97) und in der gegnerischen Hälfte spielte (60).

Johannes Handl 5

Wie auch sein Kollege in der Innenverteidigung, wurde auch er kaum in der Defensive gefordert und konnte sich dadurch auf das Spiel mit dem Ball fokussieren. In diesem Bereich deutete er immer wieder sein Potenzial an mit schönen Vertikalpässen und guten Vorstößen, die man sich von ihm häufiger wünschen würde. Musste allerdings angeschlagen frühzeitig vom Feld.

Stephan Zwierschitz 4

Ähnliches, was man über Ebner sagen konnte, traf auch bei ihm zu, wobei er zumindest ein besseres Bewegungsspiel zeigte und dadurch Räume für seine Mitspieler schaffen konnte. Musste dann notgedrungen in der Innenverteidigung aushelfen, wo er beim 1:2 des Gegners nicht gut aussah und sich vom Gegenspieler zu einfach abkochen ließ.

Eric Martel 7

Wie gewohnt war die Leihgabe von Leipzig eine markante Erscheinung im Mittelfeld der Veilchen, da er im Zweikampf sehr robust zu Werke ging und seiner Rolle als Abräumer vor der Abwehr in vielen Situationen gerecht wurde. Dadurch gewann er nicht nur 66 Prozent seiner Zweikämpfe, sondern sammelte auch noch vier Ballsicherungen und drei erfolgreiche Tacklings. Allerdings übernahm er in diesem Spiel vor allem mit dem Ball viel Verantwortung und sammelte mit 88 Ballkontakten den zweithöchsten Wert auf dem Feld, wo er sich immer wieder als guter Ballverteiler zeigte und mit einer Passquote von 88 Prozent ebenfalls auf einen der besten Werte seiner Mannschaft kam.

Vesel Demaku 5

War nicht so präsent wie vor einigen Tagen , allerdings erledigte er seine Sache als Ballverteiler sauber und brachte so auch mit 89 Prozent sehr viele Pässe an seine Mitspieler an – was der zweitbeste Wert seines Teams war. Gegen den Ball konnte er viele Situationen rechtzeitig erahnen und sammelte starke acht Ballsicherungen.

Dominik Fitz 5

Brauchte etwas um in die Partie zu finden und wirkte zunächst auf dem Flügel isoliert, als er jedoch mehr in die Mitte einrückte, war er auch prompt besser im Spiel. Am Flügel tat er sich sichtlich schwer aufgrund seiner physischen Limitierungen sich durchzusetzen, weshalb er viele Bälle auch leichtfertig verlor und etwa das 1:2 des Gegners mit einem unnötigen Ballverlust einleitete. Das Positive war, dass er mit 83 Ballaktionen sehr präsent in der Offensive war und einige Ideen hatte, so etwa auch im Vorfeld des 2:2, welches er mit einem Chip einleitete. Abgesehen davon sammelte er auch noch sechs Schlüsselpässe und gab einen Schuss ab.

Manprit Sarkaria 7

Einer der auffälligste Offensivakteur in dieser Partie, da er immer wieder seine Klasse aufblitzen ließ und seine Ideen das Spiel seiner Mannschaft zumindest etwas belebten. So überrascht es auch nicht, dass er mit seinen 75 Ballkontakten nicht nur bestens eingebunden war, sondern darüber hinaus mit vier Torschussvorlagen, je drei eigene Abschlüsse und drei erfolgreichen Dribblings und einer Passquote von 89 Prozent auf sich aufmerksam machte. Dazu verwandelte er auch noch souverän seinen Elfmeter und steuerte die Vorarbeit zum späten Ausgleich, wodurch er seiner Mannschaft einen Punkt bescherte.

Patrick Wimmer 3

Im Vergleich zu seinen Offensivkollegen fiel er deutlich in Sachen Präsenz ab und tat sich auf dem engen Raum schwer, weshalb er auch nur selten seine Geschwindigkeit und seine Dynamik ausspielen konnte.

Marco Djuricic 6

Zwar nicht so bärenstark wie in St. Pölten aufgrund der engen Bewachung des Gegners, doch immer wieder zeigte er seine technischen Fertigkeiten und setzte sich gegen seine Gegenspieler durch, weshalb er auch mit sechs Abschlüssen die meisten in diesem Spiel verbuchte. Den entscheidenden Versuch verwandelte er in der Nachspielzeit zum 2:2, womit er nicht nur ein weiteres Tor erzielte, sondern auch seiner Mannschaft einen Punkt rettete.

Georg Teigl 0

Zu kurz eingesetzt.

Christoph Monschein 0

Zu kurz eingesetzt.

Agim Zeka

Zu kurz eingesetzt.

SV Ried

Samuel Sahin-Radlinger 6

War in diesem Spiel ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft und konnte mehrmals mittels Paraden einen Gegentreffer verhindern, auch wenn er seine Momente hatte, wo er nicht ganz sicher wirkte. Überraschend zeigte er einige Male seine fußballerischen Fähigkeiten und brachte präzise Flachpässe ins Mittelfeld an.

Manuel Kerhe 5

War vordergründig in der Defensive beschäftigt, was nicht zu seinen Stärken zählt. Hier und da hatte er auch Schwierigkeiten mit seinem Gegenspieler, wobei seien Zweikampfquote ausgeglichen ausfiel und er immerhin fünf Ballsicherungen, drei klärende Aktionen und je zwei erfolgreiche Tacklings und abgefangene Bälle verbuchte.

Constantin Reiner 6

Eine präsente Figur war der großgewachsene Innenverteidiger in diesem Spiel zweifellos, weshalb er sich auch prompt mit einem frühen Treffer in die Schützenliste eintrug. Danach war er vordergründig mit Defensivaufgaben beschäftigt, wo er gute und weniger gute Aktionen hatte. So gewann er unter anderem 70 Prozent seiner Duelle, sammelte darüber hinaus zehn klärende Aktionen, vier Ballsicherungen, und drei abgefangene Bälle. Zusätzlich leistete er auch noch die Vorarbeit zum 2:1, um dann wieder beim späten 2:2 Ausgleich nicht gut auszusehen und sich zu einfach austanzen zu lassen.

Markus Lackner 4

Der universell einsetzbare Defensivspieler war in diesem Spiel zwar einer der ballsichersten Akteure seines Teams, weshalb seine Passquote von 84 Prozent der zweitbeste Wert seiner Mannschaft war, allerdings fiel er in der Defensive kaum auf und führte nur einen einzigen Zweikampf im gesamten Spiel, wobei er wenigstens fünf klärende Aktionen und drei abgefangene Bälle beisteuern konnte.

Kennedy Boateng 5

In seinen guten Momenten war der Innenverteidiger eine physische Erscheinung, die energisch in die Duelle ging und da auch zu überzeugen wusste, weshalb er nicht nur zwei Drittel seiner Duelle gewann, sondern auch noch sieben klärende Aktionen, je drei Ballsicherungen und abgefangene Bälle und zwei erfolgreiche Tacklings sammelte. In seinen weniger guten Momenten ging er zu ungestüm und unüberlegt zu Werke, wie etwa bei seinem verschuldeten Elfmeter, wo er zu aggressiv agierte.

Michael Lercher 3

Fiel vordergründig durch seine aggressive Spielweise und härtere Einstiege in diesem Spiel auf, weshalb seine Zweikampfquote durch die Fouls auch recht negativ ausfiel. Auch seine sonstigen Werte waren in der Defensive nicht wirklich der Rede wert und durchschnittlich.

Patrick Schmidt 2

War überhaupt kein Faktor in diesem Spiel und stünde er nicht auf dem Spielbericht, hätte man auch nicht mitbekommen, dass er gespielt hätte. Hing die meiste Zeit völlig in der Luft und spielte nur sechs Pässe in diesem Spiel, weshalb er auch zur Halbzeit ausgewechselt wurde.

Daniel Offenbacher 6

Gute Vorstellung des Routiniers, der viel Laufarbeit im Zentrum verrichtete und da gegen den Ball auch präsent war, indem er knapp 71 Prozent seiner Duelle gewann und darüber hinaus auch noch drei Ballsicherungen und je zwei erfolgreiche Tacklings und abgefangene Bälle sammelte. Auch mit dem Ball brachte er zumindest in einigen Situationen Ruhe in das Spiel seiner Mannschaft hinein und war seine Passquote eine der besseren, wobei auch seine Standards gut angetragen kamen.

Murat Satin 5

Arbeitete brav und stellte sich in den Dienst seiner Mannschaft, weshalb er auch 75 Prozent seiner Duelle für sich entschied und darüber hinaus auch noch acht Ballsicherungen und zwei klärende Aktionen sammelte. Gelegentlich konnte er aber auch seine technischen Fertigkeiten unter Beweis stellen und gab in diesem Spiel immerhin zwei Schlüsselpässe ab.

Filip Boros 5

In der ersten Halbzeit hatte er bei den wenigen Offensivaktionen seiner Mannschaft meist seine Füße im Spiel, auch wenn ihm nicht alles gelang. Leistete dennoch u.a. die Vorarbeit zum Führungstreffer und konnte einige Male seine Dynamik unter Beweis stellen. Musste dann etwas überraschend zur Halbzeit in der Kabine bleiben.

Marcel Canadi 4

Richtig präsent war auch er in der Offensive nicht und sammelte nur etwas mehr als 20 Ballaktionen über die gesamte Spieldauer, was für einen Offensivspieler wenig ist. Er stellte sich allerdings in den Dienst seiner Mannschaft und arbeitete viel und diszipliniert in der Defensive mit, weshalb er auch die meisten Duelle seines Teams bestritt (11).

Ante Bajic 6

Brachte nach seiner Einwechslung frischen Wind und Tempo über die rechte Seite und war an einigen gefährlichen Szenen beteiligt, wobei auch seine Passquote von 82 Prozent stark war.

Marco Grüll 7

Der pfeilschnelle Angreifer bewies erneut seine blendende Form und war nach seiner Einwechslung der Alleinunterhalter in der Offensive, da er vieles auf eigene Faust kreieren konnte und mit seinem Tempo der Defensive Probleme bereitete. Daher überrascht es auch nicht, dass er einen Treffer erzielte und beinahe seinem Team drei Punkte beschert hätte.

Stefan Nutz 0

Zu kurz eingesetzt.

Thomas Reifeltshammer 0

Zu kurz eingesetzt.

Matthias Gragger 0

Zu kurz eingesetzt.

