Statistiken zur Winterpause: Ercan Kara feuert meiste Schüsse ab

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout S.p.a.

Nachdem wir uns zuletzt die fleißigsten Dribbler der Liga und die Akteure mit den meisten Flanken genauer ansahen, wollen wir uns nun den fleißigsten Schützen widmen. Welche Kicker können bis zur Winterpause besonders viele Torschüsse vorweisen?

Die meisten Schussversuche in der Liga in absoluten Zahlen

Der SK Rapid, Red Bull Salzburg und der LASK haben jeweils zwei Spieler in den Top 6 dieser Wertung. Auf Platz 1 liegt Rapid-Angreifer Ercan Kara, der insgesamt 45 Mal aufs gegnerische Tor schoss und dabei sechs Treffer erzielte. Wir sahen uns bereits bei unserer Expected-Goal-Statistik an, dass Kara, der auch den höchsten xG-Wert der Liga aufweist (9.18) durchaus das eine oder andere Tor mehr erzielen hätte können. Die Rapid-Fans werden hoffen, dass sich der bullige Stürmer einige Treffer für das obere Playoff aufgehoben hat. Zwischen den Salzburgern Koita und Daka rangiert auf Platz drei LASK-Neuzugang Johannes Eggestein, der so wie Kara bei sechs Treffern steht. Besonders effektiv zeigte sich übrigens Mergim Berisha, der für seine sieben Treffer bloß 21 Schussversuche benötigte, was bedeutet, dass jeder dritte Schuss den gegnerischen Torhüter bezwang. Schmidt und Hugi kommen mit 24 bzw. 26 Schussversuchen und 7 Treffern ebenfalls auf eine starke Torquote. Interessant ist, dass es kein Spieler des SK Sturm und des Wolfsberger AC in den Top 10 schaffte.

Die meisten Schussversuche in der Liga pro 90 Minuten

Sieht man sich nun die meisten Schussversuche in der österreichischen Bundesliga pro 90 Minuten an wird die Dominanz der Salzburger ein wenig sichtbarer. Koita und Daka führen doch einigermaßen deutlich vor Kara und Fountas. Mit Knasmüllner schaffte es sogar ein dritter Rapid-Spieler in die Top 10 hinein. Vergangene Saison führten diese Wertung drei Salzburger an. Vor Daka (4.02) und Koita (3.94) schob sich der norwegische Goalgetter Erling Haaland, der auf 4.54 Schussversuche pro 90 Minuten kam.

Superstars führen internationalen Vergleich an

Wir waren gespannt welche Spieler der Top-5-Ligen die meisten Schussversuche pro 90 Minuten abgaben. In den Top 10 finden sich keine überraschenden Namen – im Gegenteil, Superstars wie Messi, Ronaldo und Lewandowski führen die Liste an. Vergangene Saison lag übrigens Cristiano Ronaldo mit einem Schnitt von 5.79 Schüssen pro 90 Minuten auf Platz 1 dieser Wertung.

