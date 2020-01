Rapid reist mit Neuzugang Ercan Kara ins Trainingslager

Am frühen Nachmittag reist der SK Rapid heute ins Wintertrainingslager in die Türkei. Mit an Bord ist auch ein Neuzuang: Wenige Stunden vor dem...

Am frühen Nachmittag reist der SK Rapid heute ins Wintertrainingslager in die Türkei. Mit an Bord ist auch ein Neuzuang: Wenige Stunden vor dem Abflug unterzeichnete der seit wenigen Tagen 24-jährige Mittelstürmer Ercan Kara einen Vertrag bis Sommer 2022, auch mit seinem bisherigen Klub, dem SV Horn, wurde eine Einigung erzielt.

Der großgewachsene (1,92 Meter) Angreifer kam im Sommer 2019 von Karabakh Wien ins Waldviertel, erzielte in der HPYBET 2. Liga für seine Mannschaft in 16 Spielen 13 Treffer und bereitete drei weitere vor. Zoran Barisic, Geschäftsführer Sport, meint zum Transfer: „Ercan Kara ist nach dem Abgang von Aliou Badji ein Spielertyp, wie wir ihn sonst nicht im Kader haben. Er hat seine Offensivstärken in den letzten Jahren in verschiedenen Ligen unter Beweis gestellt und weiß, wo das Tor steht. Das Trainerteam und ich sind überzeugt, dass er sich auch in der Bundesliga durchsetzen kann und eine Verstärkung für uns wird. Er hat einen sehr interessanten Werdegang und passt auch charakterlich zu uns. Wir sind froh, dass er von Anfang an im Trainingslager dabei sein kann.“

Somit sind von Beginn an 30 Spieler in der Trainingslager-Reisegruppe mit dabei, darunter auch junge Rapidler wie Niklas Hedl als vierter Torwart oder auch die zuletzt beim Test gegen den FAC zum Einsatz gekommenen Offensivspieler Marko Bozic und Dragoljub Savic.

Die Mannschaft reist am 5. Februar wieder retour nach Österreich und absolviert in Belek insgesamt vier Testspiele:

Hier die Termine – die Ankickzeiten sind mit MEZ angegeben, vor Ort beträgt die Zeitverschiebung plus zwei Stunden:

29. Jänner 2020 – 13:00 Uhr: SK Rapid vs Odense BK (DEN)

29. Jänner 2020 – 15:30 Uhr: SK Rapid vs FK Vojvodina Novi Sad (SRB)

01. Februar 2020 – 13:00 Uhr: SK Rapid vs Levski Sofia (BUL)

04. Februar 2020 – 15:30 Uhr: SK Rapid vs NK Maribor (SLO