Kara statt Badji? Das sagen die Rapid-Fans zum Stürmer-Gerücht

Aliou Badji unterschrieb vor einigen Tagen beim 41-fachen ägyptischen Meister Al Ahly Sports Club und beendete damit das Kapitel Rapid, das für beide Seiten nicht ideal verlief. Die Gründe für das Scheitern fasste mein Kollege Daniel Mandl bereits zusammen. Die Fans fragten sich gespannt, ob ein Ersatzmann für den Angreifer kommen würde, oder ob die verbleibenden Pflichtspiele mit dem aktuellen Personal bestritten werden. Nun berichtete der KURIER, dass der SK Rapid an einem Stürmer des SV Horn dran ist, der in 18 Partien 15 Mal traf. Die Rede ist von Ercan Kara. Was halten die Fans von einer Verpflichtung? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum für euch umgehört.

AntiPessimist: „Klingt nach einem vernünftigen Transfer. Geringes Investment, Spieler ohne Stammplatzanspruch, verbaut der Jugend nicht wirklich den Weg nach oben, zeigt gute Ansätze, macht uns unberechenbarer […] und er kann zwischen Kampfmannschaft und Zweiter springen und damit den Amas zum Aufstieg verhelfen.“

AC58: „Dieser Transfer würde mir sehr gefallen. Das allerwichtigste dabei ist, dass Barisic bei all diesen Überlegungen ein ausgezeichnetes Einschätzungsvermögen hat, das über die reinen Skills hinausgeht. Er kann sozusagen einen Spieler „weiter denken“. Neben unserem Nachwuchs ist DAS der Weg den wir gehen sollten.“

TatarFredl: „Nach dem Pehlivan-Abgang braucht Rapid II ohnehin eine Alternative zu Fuchshofer im Sturm. Ist ja mittlerweile der einzige Mittelstürmer im Kader. Kara als Kampfansage für den 2. Liga-Aufstieg inkl. Training bei der Ersten um sich an das Niveau zu gewöhnen passt! Sollte er nach dem scheinbar problemlosen Sprung von RLO zur 2. Liga nun den nächsten Schritt meistern, stehen ihm dann bei uns ohnehin sämtliche Türen offen. Falls nicht gibt’s halt im Sommer dann passende Alternativen.“

TomTom90: „Gibt immer Spieler, die erst später zünden – Luca Toni ist wohl eines der bekanntesten Beispiele. Und wenn er 15 Tore in 18 Toren in der 2. Liga erzielt hat, dann verfügt er über Qualität. Ob es für Rapid reicht, wird man sehen, aber der Grundgedanke hinter diesem Transfer gefällt mir sehr gut.“

buffalo66: „Absolut zu befürworten. Ist den Versuch allemal wert. Bin schon gespannt.“

Zidane85: „Die Idee ist sicher gut. Aber man darf nicht vergessen, dass Badji eine schwächere Liga auch wahrscheinlich zerbombt hätte. Folglich muss man abwarten, wie sich der Spieler auf höchstem (österreichischem) Niveau tut.“

Dynamike*: „Im Endeffekt kann da Rapid nicht wirklich viel falsch machen. Für Horn natürlich schade, da er jetzt im Abstiegskampf sicher wichtig gewesen wäre. Will Horn noch ein wenig Geld kassieren, wird man ihn auch ziehen lassen. Als regelmäßiger Besucher von Horn-Spielen sage ich schon dass er eine gewisse Stärke im Abschluss hat, auch körperlich relativ robust ist. Zuletzt gelang ihm jedoch eher wenig. Ob es gleich für die Erste reicht? Bin mir da nicht sicher. Kann mir aber schon vorstellen, dass er sich über 2er empfehlen kann und seinen Teil zum möglichen Aufstieg beitragen kann.“

sulza: „Ich kann euch sagen, dass man von seinen ehemaligen Slovan-Trainern nur Positives hört. Außerdem gab es im letzten Winter schon Interesse aus der 2. deutschen Bundesliga.“

Bepperl: „Also ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Soweit ich das mitkriege, ist er ein wirklich korrekter Typ und er verdient eine Chance in der Bundesliga. Allerdings halte ich den Wechselzeitpunkt nicht für optimal. Fountas und Kitagawa sind sicher vor ihm gesetzt und Rapid II spielt auch noch RLO.“

schleicha: „Für ca. 200k kann man da kaum was falsch machen. Aber zu behaupten er wird sicher nicht schlechter als Badji, würde ich mich nicht trauen. Kann mir sogar leicht vorstellen, dass der kaum ein Spiel macht und auch kein Tor schießt im Frühjahr. Der große Unterschied ist halt, dass Badji ein Zigfaches verdiente und abstruse Ansprüche auf einen Fixplatz stellte. Somit ist der Tausch Badji <> Kara für mich sehr sinnvoll.“

Gunner: „Kann man schon probieren, erwarte mir allerdings erstmal nichts von ihm, und lass mich überraschen. Solange Taxi und Koya fit bleiben, hat er ja auch keinen großen Druck. Wenn er sich tatsächlich in der Ersten etablieren kann: geil. Wenn nicht ist er sicher ein leiwander Stürmer für die Amas in Liga zwei.“

bashtart: „Kara würde mir gefallen vom Transfer her… Kenne den Spieler zwar nicht, aber die Leistungswerte sehen top aus. Ich predige ja schon seit längerem, dass wir uns auf die heimischen Ligen konzentrieren müssen um Verstärkungen zu suchen. Ich denke der eingeschlagene Weg mit heimischen Talenten und Spielern ist genau der Richtige!“

