Das sagen die Rapid-Fans zu Badjis „Trikotgate“

Aliou Badjis „Trikotgate“ stößt unter den Rapid-Fans nicht gerade auf viel Nächstenliebe. Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum umgehört und die Meinungen der Fans zur Trikot-Panne des senegalesischen Stürmers (Badji ließ sich auf Instagram mit einem Trikot von Red Bull Salzburg ablichten) eingeholt.

TomTom90: „Also sich als Rapid-Spieler in einem Trikot eines direkten Konkurrenten zu zeigen, ist schon a bissl mehr als ein Schas. Wenn er ein Trikot von Barcelona anhat, wäre das jedem wurscht, aber ein Red Bull-Trikot ist schon sensationell deppert.“

servasoida: „Ich bin ja immer einer gewesen der ihm den Durchbruch bei uns zutraut, aber mit so einer Aktion haut er sich selbst komplett aus der Bahn, das geht bei uns einfach ned dass du im Dosen-Dress eine Insta-Story machst und sie veröffentlichst.“

Jackson: „Was willst denn mit Spielern machen, die nicht mal die grundlegendsten Sachen verstanden haben? Aber wie Badji sich auf Insta präsentiert ähnelt immer mehr einem gewissen Hr. Ivan, je schriller, je teurer, umso besser. Dabei hätte grade Badji mit Mane einen Vorzeigeprofi im Land, der als eine Art Robin Hood sein Geld zu großen Teilen weiterverteilt, während Badji halt in „Gucci Schlapfen“ und RB Trikot mit noblen Autos fährt. Ist ok, macht ihn aber für mich unsympathisch. Da sehe ich lieber bodenständige Leute bei Rapid, noch dazu, da er ja momentan eh nicht sooo brilliert…“

Christo: „Wow, als Spieler der eh schon recht wenig Standing vor dem eigenen Publikum und im Verein hat, noch so eine Aktion zu liefern. Da fällt mir jetzt nichts mehr dazu ein. Offenbar macht er sich selbst gern das Leben schwerer.“

TomTom90: „Er ist jetzt seit knapp einem Jahr in Hütteldorf, er hat inzwischen 5x (darunter ein Cupfinale) gegen Red Bull gespielt, also sollte er mitbekommen haben, wie die Rivalität zwischen Rapid und Red Bull ist. Mal davon abgesehen, dass dieser Verein, dessen Trikot er trägt, uns in der 121. Minute aus dem Cup geworfen hat und uns im Cup-Finale geschlagen hat. So unfassbar blöd kann man eigentlich gar nicht sein und falls doch, sollte man sich überlegen ihm irgendeine Hilfe zu stellen.“

Hütteldorfer94: „Ausgerechnet Badji leistet sich also einen Fauxpas. Und das in einer Situation, wo schon die Leistungen auf dem Platz nicht gerade für ihn sprechen… Und es wird wahrscheinlich wieder einige geben, die ihn jetzt einmal mehr verteidigen werden. Das ist auch völlig legitim. Aber irgendwann wird man halt einsehen müssen, dass das mit Badji und Rapid nichts mehr werden wird.“

b3n0$: „Wenn man ihm noch eine Chance geben will, dann bitte erstmal ein paar Spiele bei den Amateuren kicken lassen, um ihm die Flausen aus dem Kopf zu treiben.“

Pivarnik: „Ich finde das lächerlich. Das ist ein Rapid-Profi und er hat ein RB Leiberl an. Mein Gott. Entschuldigen und gut is.“

WorkingPoor: „Der Verein braucht einen Social Media Coach. Manche posten zur falschen Zeit die falschen Dinge. Seit Ivan ist man ja gewarnt.“

Homegrower: „Solange man den Kontext nicht kennt, kann auch eine komplett harmlose Gschicht sein. Aufregen ist natürlich immer schön, vor allem wenn es sich ohnehin um einen „Liebling“ handelt.“

Silva: „So „naiv“ die Aktion auch ist, weil ja im mittlerweile klar sein sollte, dass das den Fans des eigenen Vereins nicht gefallen wird, braucht man da nun nicht ein großes Thema draus machen. Soll der Mannschaft als Ausgleich die nächsten paar Trainings die Bälle einsammeln, ein paar Euro ins WhW-Körberl werfen und gut ist es. Den Gefallen braucht man einen unnötigen Werbekonstrukt wie RB nicht machen, dass man da groß sich aufregt, weil ein Spieler mal ein Leiberl anzieht, um das es nicht schade ist, wenn es kaputtgeht.“

hereiam: „Eine selten dumme Aktion von Badji die sich aber definitiv nahtlos in seinen dämlichen Insta Account einfügt. Da kommt bei mir einfach wieder das Thema Professionalität auf, die endet nämlich ganz bestimmt nicht am Platz. Und wer einen auf Gangster, Modestar oder Macho machen will, der muss so übermäßig gut sein, dass man es ihm nicht abschlagen kann!“

Arsenal1886: „Ich bin schon sehr gespannt, wie der Block künftig auf Badji reagiert, sprich ob wir hier vielleicht eine Causa Entrup II haben, wo der Spieler quasi nicht mehr eingesetzt werden kann, weil es organisierte Anfeindungen von den eigenen Fans gibt. Wobei ich als nicht-Ultra die Causa Entrup als wesentlich harmloser ansehe. OK, dann war er halt mal Austria Fan, aber wenn sich der Bursch hinstellt und sagt „Ich bin jetzt bei Rapid engagiert und gebe alles für den Verein.“ und man das auf dem Platz auch sieht, dann hätte ich kein Problem damit. Ein größeres Problem habe ich, wenn ein derzeit engagierter Spieler sich selber in der Wäsche des wohl zweitverhasstesten Ligakonkurrenten zeigt. Wie schon von anderen erwähnt, es war ja kein Juventus, PSV Eindhoven oder von mir aus Dukla Prag Shirt. Zudem wurde das ja nicht von irgendeinem Fan unter Nichtbeachtundg der Privatsphäre von Badji heimlich fotografiert, sondern von ihm selbst online gestellt. Da frag ich mich schon, was dahintersteckt? Wirklich Dummheit? Frustration und eine bewusste Spitze gegen den Verein? Oder findet er es „leiwand“ zu provozieren und Aufmerksamkeit zu generieren? (Wie „leiwand“ es der Block findet, wird er dann sehen).“

schleicha: „Einfach eine Lösung suchen. Leihe mit Kaufoption + Beteiligung bei Weiterverkauf. Eventuell Ungarn, Slowakei, Schweden, Norwegen, etc. könnte gut passen. Und dann hoffen, dass es dort klappt. Badji will weg – so „dumm“ kann man nicht sein – der weiß genau was das bedeutet. Das war pure Absicht.“

jojoba: „Wahrscheinlich hat er seinen Freunden erzählt, er spielt beim erfolgreichsten Club Österreichs und die Freunde haben ihm ein Red Bull Salzburg Trikot gekauft.“

LaDainian: „Wenn du seit Monaten bei unserem Verein bist und weißt was es bedeutet bei ihm und für ihn zu spielen, ziehst du diesen Fetzen nicht an und posierst damit auf Instagram. Vollkommen egal ob es dir ein Freund geschenkt, oder der Didi persönlich beflockt hat. Es sei denn du bist nicht der Hellste oder es ist dir einfach vollkommen egal. Sei es wie es sei, ich denke das Kapitel Badji war bereits vor dieser Geschichte erledigt und jetzt ist halt der Deckel drauf.“

holybatman: „Sich als Spieler des SK RAPID mit einem Dosen-Leiberl ablichten zu lassen geht gar ned! Was denkt sich der Mann eigentlich dabei? Wie die Reaktionen der Fanclubs ausfallen werden, wissen wir wohl alle. Für mich persönlich ist der Herr Badji Geschichte! Ich brauch‘ und will ihn nicht mehr in einem Rapid-Dress sehen! Und bevor wieder einer der Weisen aus irgendeinem Morgenland daher kommt und mir die Welt erklärt: das hat mit Rassismus nichts zu tun, sondern ist lediglich die persönliche Meinung eines altgedienten Rapid-Fans! Punktum!“

Ipoua #24: „Schöne neue Welt, wo man Leute in ihrer Freizeit auf Social Media verfolgt und für einen Kleidungsfetzen kritisiert. Es ist vielleicht nicht die gescheiteste Aktion gewesen, aber man kann’s auch übertreiben mit den Reaktionen, denn bisher kennt niemand die Geschichte zum Bild. Solche Sachen sind sicher früher auch vorgekommen, nur hat sich halt alles im echten Leben statt im Internet abgespielt und keine Sau interessiert, nur jetzt kann man sich halt über alles online aufregen, weil es keine größeren Probleme gibt.“

ofla4rocki: „Schlimm wie sich alle gleich ereifern und genau wissen was jetzt zu tun ist. Und das alles weil ein junger Mensch (vielleicht) etwas Unbedachtes getan hat. Ich hoffe, dass unsere sportliche Führung etwas mehr Menschlichkeit an den Tag legt. Noch kennt niemand hier die Hintergründe, das Urteil ist aber bereits gefällt bei vielen hier ….“

Schwemmlandla3: „Wie ich sie teilweise hasse die heutige Zeit. Bewahrheitet sich leider auch bei diesem Thema. Nicht mal an diesen Feiertagen wissen die Leute was Besseres zu tun als im Netz zu hängen um irgendwelche (teils völlig unerhebliche) negativen Schlagzeilen aufzugreifen. Anders gesagt, die Menschheit verblödet zunehmends und es gibt nur noch selten den Blick auf wesentliche Dinge im Leben. Damit meine ich sowohl einen Badji als auch jene u.a. hier deren Leben offenbar wenig Sinnvolles beinhaltet.“

#17: „Ich frag mich ja, wie hier die Reaktionen ausfallen würden, wenn es ein anderer Spieler statt Badji wäre (der sowieso schon bei den Fans unten durch ist). Wie würde man reagieren, wenn Fountas das gemacht hätte? Kann sich ja jeder mal selber fragen und reflektiert darüber nachdenken, ob er dann sein jeweiliges Posting in diesem Thread nochmal genauso geschrieben hätte.“

zahi: „Pardon, aber scheißen wir uns jetzt wirklich an, weil ein Spieler von uns das Leiberl eines anderen Clubs im Urlaub getragen hat? Na wenn das unser einziges Problem ist…“

Stanley-Stiff: „Zum Jahresabschluss Versöhnliches: Hoff ma mal, dass das nur eine Dummheit war, dann wird Zoki ihm schon klarmachen, dass sowas absolut ned geht. Wenn’s mehr als eine Dummheit, ergo Absicht war um zu provozieren, spielt er so oder so nicht mehr lange oder viel für uns. In seinem eigenen und unser aller Interesse hoffe ich auf Variante 1, auch wenn man dann durchaus von fetzendeppat sprechen müsste. Ich vertraue darauf, dass Zoki hier die richtigen Schlüsse zieht.“

