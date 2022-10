Sturm-Fans: „Endlich ist diese Serie gegen den WAC vorbei“

Der SK Sturm kann ja doch noch zuhause gegen den Wolfsberger AC gewinnen. Nach sieben Niederlagen in Folge bei Heimspielen gegen die Kärntner, holte...

Der SK Sturm kann ja doch noch zuhause gegen den Wolfsberger AC gewinnen. Nach sieben Niederlagen in Folge bei Heimspielen gegen die Kärntner, holte Ilzers Mannschaft vor heimischem Publikum drei Punkte gegen die Kärntner und gewann dank einer starken Halbzeit mit 3:2. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihres Teams sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

quaiz: „Die beiden Konter am Ende, wo man eigentlich beide verwerten muss, waren fahrlässig. Zum Glück noch gut gegangen aber das sollte man abstellen. In Summe natürlich ein sehr wichtiger Sieg, Spiel gedreht und die Serie endlich gebrochen.“

Pepi_Gonzales: „Zwei erfreuliche Dinge. Unsere Standards scheinen endlich wieder zu funktionieren. Sogar ohne Jantscher. Und die haben einfach sofort einen Impact. Und zweitens: Wir machen momentan gefühlt auch spielerisch einen Schritt nach vorne. Wir können es noch nicht konsequent durchziehen aber gestern haben wir mit dem WAC 25 Minuten nach der Pause „such das Balli“ gespielt und auch in den Spielen gegen Lazio waren wir in vielen Bereichen enorm ball- und passsicher. Wenn es uns gelingt dieses Element noch weiter auszubauen dann wandeln wir wohl bald am tatsächlichen Plafond des Möglichen.“

00high5: „16 verschiedene Torschützen und davon nicht wenige als Einwechselspieler, bei 22 geschossenen Toren in 12 Partien! Dieses Team ist einfach nur geil!“

MrColl: „Am Ende wieder total unnötig, man hätte einfach das 4:1 machen müssen und das zweite Tor darf natürlich dann auch nie passieren. Aber momenten rächen sich solche Sachen zum Glück nicht. Es gibt aber Phasen, da kann sowas nach hinten los gehen. Am Ende wieder drei wichtige Punkte eine sehr gute 2. Halbzeit. Die zwei Gegentore waren natürlich beides Geschenke und dürften so nicht passieren.“

loewinger: „Die Steigerung nach der Pause war so zu erwarten. Man kennt ja seine Pappenheimer – sowas lässt die Mannschaft und lässt Ilzer nicht auf sich sitzen. Gute Wechsel, endlich auch mal die Tore in der Druckphase genau richtig gefallen und dann sehr souverän zu Ende gespielt.“

rmax1: „Erste Halbzeit war nicht so gut von uns, man muss aber auch sagen, dass der WAC das sehr gut gemacht hat. Wir sind überhaupt nicht ins Pressing gekommen, da die Kärntner jeden Ball hoch nach vorne gespielt haben. Sie haben erst gar nicht versucht von hinten heraus zu kombinieren. Gefühlt haben sie dann auch jedes Kopfballduell gewonnen, haben immer wieder irgendwo einen Fuß dazwischen gehabt, sind sehr aggressiv gewesen. Wir haben uns da sehr schwergetan. In der zweiten Halbzeit war das dann schon viel besser. Vor allem haben wir da auch viel besser den Ball zirkulieren lassen und die schnellen Tore haben uns dann natürlich sehr geholfen. Was man aber unbedingt noch verbessern muss, ist das bessere zu Ende spielen der Konter. Wir hatten in diesem Spiel wieder sehr viele hochkarätige Konterchancen, die viel zu schlampig gespielt wurden. Hier müssen wir noch nachlegen, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Wichtiger Sieg und ein weiterer Meilenstein für das Motto „Ungeschlagen durch den Oktober“.“

Schönaugürtel Mario: „Es ist irgendwie seltsam, dass wir einerseits super verteidigen und kaum Gegentore erhalten, aber dafür öfter solche Eiertore fressen, die nicht passieren dürfen.“

Sohnemann: „Endlich ist diese Serie vorbei. Mit den taktischen Umstellungen und Wechseln zur Halbzeit kam die Wende.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 3:2-Sieg der Grazer gegen den WAC.

