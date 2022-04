Sturm-Fans: „Keine Augenweide, aber sehr effizient“

Der SK Sturm gewann gegen den SK Rapid zuhause mit 2:1 und sicherte damit den zweiten Platz weiter ab. Was sagen die Anhänger zu...

Der SK Sturm gewann gegen den SK Rapid zuhause mit 2:1 und sicherte damit den zweiten Platz weiter ab. Was sagen die Anhänger zu dem Spiel? Nachdem wir uns bereits die Kommentare der Rapid-Fans ansahen, wollen wir uns nun den Sturm-Anhängern widmen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

lovehateheRo: „Rapid lange optisch überlegen, aber in 90 Minuten keine einzige klare Torchance. Wir im Konter gefährlich, aber spielerisch insgesamt auch nicht sehr gut heute. Erstes Tor ein bisserl reingebrunzt, das zweite dann stark von Hojlund.“

wayfarer1501: „Kampf pur, aber das war zu erwarten. Wie aber um jeden Zentimeter gekämpft wurde, hat mir schon ziemlich gefallen. Auffallend ist auch der Charakter und die Reife der Mannschaft- vor einigen Jahren haben wir gefühlt jedes Spiel vor vollem Haus verloren. Jetzt haben wir zweimal in Folge vor insgesamt 27000 Zuschauer gewonnen. Einige davon werden jetzt öfter wieder ins Stadion gehen.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

paytv23: „Auch wenn es überwiegend ein taktisch geprägtes Spiel war, erfreut es, dass wir konstant Tore schießen. Gelingt es einer gegnerischen Mannschaft mal die Stürmer besser zu neutralisieren, trifft einer aus dem Mittelfeld oder der Verteidigung. Und falls die Stürmer nicht rausgenommen werden können, so wie heute, dann treffen diese. Schaut bis jetzt gut aus fix in einer internationalen Gruppenphase sein zu können.“

Schönaugürtel Mario: „Nach der Solo-Aktion vom Jantscher war Rapid k.o. – auf den Rängen und am Feld. Davor wars eine ausgeglichene Partie auf Messers Schneide. Stimmung war geil, kein Vergleich zum Austria Spiel. Auch die Rapidler waren zu Beginn recht laut.“

rmax1: „Rapid spielerisch heute besser als beim letzten Aufeinandertreffen aber so wie auch zuletzt, auch heute ohne Torchance. Wir heute nicht so aggressiv wie zuletzt und auch die Zweikämpfe nicht so angenommen wie es sein sollte. Trotzdem verdienter Sieg!“

plieschn: „Tolles Spiel einfach, das ist schon beeindruckend zu sehen, wie clever die Mannschaft auftritt, man kann nicht 90 Minuten Vollgas geben, das ist völlig klar und natürlich hatte Rapid da auch gute Momente, aber man ließ keine größere Gefahr zu. Natürlich nicht unglücklich, welcher Sieg ist das schon, aber in Summe verdient und das macht einfach viel Freude, diesen Spielern beim Spielen zuzusehen! Toll, was in den letzten Jahren aufgebaut wurde, da macht man schon einiges richtig, hoffentlich lässt man sich von Niederschlägen, die sich auch einmal kommen werden, nicht vom Kurs abbringen!“

GrazTiefschwarz: „Insgesamt keine Augenweide unser Spiel, aber effizient und hinten nicht wirklich was zugelassen. Das Kiteishvili-Problem muss ich glaub ich nicht nochmal ansprechen. Hätte heute zwar auch anders ausgehen können, im Großen und Ganzen war Rapid aber nicht wirklich gefährlich und unsere Nadelstiche haben halt gesessen. Prass möcht ich hervorheben, der ist echt ein Tier in meinen Augen. Die Ausgangslage für nächsten Sonntag ist jetzt auch super, da können wir quasi nur Extrapunkte machen.“

GORILLA: „Ich finde Wüthrich ist zur Zeit der konstanteste und beste Mann am Feld. Aktuell sieht gegen uns jeder Gegner irgendwie schwach aus. Spielerisch war das heute aber eher wenig gut. Sarkaria ist für mich jedes Spiel unterirdisch. Wenn er einen Geniestreich hat, dann geht die Post ab. Wenn er diesen nicht hat, ist es mangelhaft.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:1-Sieg des SK Sturm gegen den SK Rapid.