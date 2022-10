Sturm-Fans: „Nur die Chancenverwertung darf besser werden“

Der SK Sturm kam in der Meisterschaft zu einem 2:1-Sieg gegen die SV Ried und zeigte dabei phasenweise eine starke Leistung. Dass es am...

Der SK Sturm kam in der Meisterschaft zu einem 2:1-Sieg gegen die SV Ried und zeigte dabei phasenweise eine starke Leistung. Dass es am Ende zumindest vom Ergebnis her knapp wurde, lag in erster Linie an der Chancenverwertung, was auch die xG-Werte von 3.15:0.52 demonstrieren. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Verweigerer: „Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss. Man hätte frühzeitig die Partie entscheiden können um sich selbst Ruhe und Rotation zu gönnen. Wichtig für Donnerstag. Das fehlt einer absolut cleveren Mannschaft noch. Ist jetzt natürlich I-Tüpferl-Reiterei. Aber ich hoffe, man wird auch aus diesem Umstand noch mehr daraus lernen.“

steinzeit: „Also wie da gestern teilweise „gezaubert“ wurde, war schon schwer beeindruckend. Diese schnellen, einmal berühren Kombinationen im und um den Sechzehner herum lassen Feinspitze mit der Zunge schnalzen. Da war schon sehr viel „magisches Dreieck Feeling“ dabei! Wo es noch ein wenig „hapert“ ist letztendlich der Endzweck, das Toreschießen. Einerseits verhinderte der großartige Ried-Goalie eine entsprechende Torausbeute, andererseits aber auch die fehlende letzte Konzentration und Konsequenz von unseren „Geigern“. Emegha hat sich seine Türl für Donnerstag aufgespart (intelligenter Bursche!), anders kann ich mir sonst seine nahezu stümperhaften Aktionen nicht erklären. Aber wer gestern unzufrieden nach Hause gegangen ist, der muss schon eine Dauerkarte bei Man City besitzen, es macht einfach Freude unsere Schwoarzen spielen zu sehen!“

Jaisinho: „Am Ende absolut verdienter Sieg. Auch wenn es das Ergebnis nicht ganz so zu widerspiegeln vermag. Bei besserer Chancenauswertung fährst heut drüber.“

Jacobssen: „Ergebnis und Leistung passen. Und nach der Pflicht erfolgt am Donnerstag die Kür.“

Vöslauer: „Hochverdiente Sieg, gut für das Selbstvertrauen, dass dann doch noch einer mehr als gegenüber ins Tor gesprungen ist und die mangelnde Chancenauswertung und der Fehler von Ljubic (der gegen Feyenoord sehr brav war) uns nicht zum Verhängnis geworden sind. In dieser knackigen Phase zählen nur Siege, ich hoffe diese +1 Siege begleiten uns dann auch im Meisterplayoff.“

Sohnemann: „Darüber, dass der Sieg verdient war, darf es keine Diskussionen geben. Unsere Chancenauswertung ist aber etwas, an dem über den langen Winter gearbeitet werden muss.“

themanwhowasntthere: „Zwei Dinge, die mich wirklich seit ein paar Spielen nerven:

Erstens: Horvat spielt bzw. zieht nie nach rechts, das macht es für den Gegner ziemlich durchschaubar und kostet uns oft aussichtsreiche Situationen in den Umschaltmomenten.

Zweitens: Wir suchen viel zu selten den Abschluss vom Sechzehner. Viel zu oft spielt man lieber noch einen Pass, oder lupft sinnlos in den Sechzehner anstatt zu schießen. Ansonsten war das ein super „Arbeitssieg“ gegen eine vollkommen harmlose SV Ried.“

paytv23: „Nicht ganz unerwartet wurde aus dem erwarteten Pflichtsieg, ein nicht einfacher Arbeitssieg. Der Tormann der Rieder hat das Spiel lange spannend gehalten, und einige gefährliche Schüsse abgewehrt. Sehr erfreulich, dass Jantscher und Otar die entscheidenden Tore geschossen haben. Alles in allem wichtige Punkte eingefahren, nachdem die direkte Konkurrenz ebenso voll gepunktet hat.“

Juran: „Souveräner auftritt in diesen Monster-Wochen gegen einen unangenehmen Gegner. Unsere Chancenverwertung darf gerne noch besser werden.“

MrColl: „Wieder unnötig spannend gemacht, aber egal wieder ein wichtiger Sieg das zählt am Ende.“

Gue: „Passt. Die Partie hätte halt in keiner Phase des Spiels spannend werden dürfen. Radlinger hatte allerdings auch einen sehr guten Tag.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Sturm-Fans nach dem 2:1-Sieg gegen die SV Ried.

