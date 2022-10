Megatalent-Update (3): Couto und das schwere Los der Leihgeschäfte

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue...

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue Serie starten, sehen wir uns zuvor in kompakten Artikeln an, was aus den Spielern wurde, die wir in unseren ersten beiden Serien vorgestellt haben.

Im dritten Artikel des „Was wurde aus“-Roundups sehen wir uns die Spieler Hansen, Turrientes, Couto, Pirola und Günther an, die wir erstmalig im April 2020 vorstellten.

Originalartikel:

– Sontje Hansen (NED)

– Beñat Turrientes (ESP)

– Yan Couto (BRA)

– Lorenzo Pirola (ITA)

– Lasse Günther (GER)

Sontje Hansen, 20-jähriger Rechtsaußen von Ajax Amsterdam, kam noch nicht entscheidend weiter, seit wir ihn 2020 vorgestellt haben. Hansen stieg in die zweite Mannschaft von Ajax auf, wo er Stammspieler und Leistungsträger ist – für die Kampfmannschaft von Ajax reichte es aber bisher nur für zwei Kurzeinsätze. Zu wenig für eine Mannschaft, in der Jugend für gewöhnlich massiv forciert wird. Sein Vertrag bei Ajax läuft im kommenden Sommer aus und internationale Top-Klubs wollen es noch einmal versuchen, den Niederländer in die Spur zu bekommen. Eintracht Frankfurt und der RSC Anderlecht sollen Interesse an einer Verpflichtung bekundet haben.

Entwicklungsfaktor: 3 von 10

Beñat Turrientes ist ein zentraler Mittelfeldspieler aus dem Baskenland, der, als wir ihn erstmalig vorstellten, in der U19-Mannschaft von Real Sociedad spielte. Mittlerweile ist Turrientes fester Bestandteil der Kampfmannschaft des baskischen Klubs und bestritt 22 Spiele für das Team aus San Sebastián. Der 20-Jährige ist zudem eine feste Größe im spanischen U21-Nationalteam und könnte durchaus vor seinem nächsten größeren Entwicklungsschritt stehen.

Entwicklungsfaktor: 6 von 10

Yan Couto wechselte im Sommer 2020 um sechs Millionen Euro von Coritiba zu Manchester City, wo er einen auch heute noch gültigen Vertrag bis 2025 unterzeichnete. Es war allerdings klar, dass der brasilianische Rechtsverteidiger nicht primär für „City“ eingeplant sein wird und so wurde der heute 20-Jährige gleich dreimal verliehen, ohne auch nur eine Partie für Man City gespielt zu haben. Zuerst wechselte er ein Jahr nach Girona, dann ins portugiesische Braga. Seit vergangenem Sommer spielt Couto wieder in Girona, wo er im Laufe der Saison in mehreren Spielen zum Einsatz kam. In Europa bestritt Couto nun 80 Spiele, aber Abstiegskampf als Leihspieler in LaLiga war sicher nicht das, was seinem ursprünglichen Talent entsprach.

Entwicklungsfaktor: 4 von 10

Lorenzo Pirola ist aktuelle Stammkraft im italienischen U21-Nationalteam und wurde von seinem Stammklub Inter Mailand, der ihm einen Vertrag bis 2027 gab, nun bereits zum zweiten Mal verliehen. Die vergangene Saison verbrachte er zweitklassig in Monza, aktuell ist er Teamkollege des ÖFB-Legionärs Flavius Daniliuc bei der US Salernitana. Speziell in den letzten Wochen war Pirola im Begriff sich einen Stammplatz beim Klub aufzubauen, der in der laufenden Saison bereits für die eine oder andere Überraschung sorgen konnte. Deutsche Bundesligaklubs stellten sich vor der Saison ebenfalls schon um eine Leihe des 20-jährigen Innenverteidigers an. Für Pirola könnte es in den nächsten Monaten bis Jahren durchaus noch steil bergauf gehen.

Entwicklungsfaktor: 5 von 10

Lasse Günther blieb in seiner Entwicklung leider ziemlich stehen. Der heute 19-jährige Linksaußen schaffte den Sprung aus dem Bayern-Nachwuchs in den Profifußball nicht, wechselte im Sommer 2021 ablösefrei nach Augsburg, wo er aber auch nur Ergänzungsspieler war. Im vergangenen August wurde er zum Jahn Regensburg in die 2. deutsche Bundesliga verliehen, wo er bisher ebenfalls eher als Joker eingesetzt wurde, dafür aber schon zwei Assists beisteuerte. Für Günther wird es schwierig werden, den Sprung in den deutschen Top-Fußball zu schaffen und auch in den deutschen Nachwuchsauswahlen ist er aktuell nicht mehr dabei.

Entwicklungsfaktor: 3 von 10