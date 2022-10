Austria-Fans: „Selten war ein Sieg verdienter“

Die Wiener Austria gewann gestern dank eines Last-Minute-Treffers das Heimspiel gegen Altach mit 2:1. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare...

Die Wiener Austria gewann gestern dank eines Last-Minute-Treffers das Heimspiel gegen Altach mit 2:1. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Ein 2:1-Last-Minute-Sieg gegen Altach und Mannschaft und Trainerteam werden zehn Minuten von allen Tribünen gefeiert, bis der Kapitän Fangesänge über das Mikro anstimmt. Allein das zeigt: Austria Wien macht so viel Spaß gerade und wurde heute auch endlich belohnt dafür!“

HwG: „Völlig verdient! Warum wir uns das Leben immer so schwer machen, weiß niemand!“

fis: „In der Meisterschaft in den vielen englischen Wochen bisher ordentlich geliefert. Ohne die -3 Punkte wäre es sehr, sehr gut in Anbetracht des Lazaretts. Das spricht wirklich für Trainerteam, Physios, Zusammenhalt usw usf.“

Norbert Lopper: „Einsatz, Wille, Mentalität wieder top und endlich mal am Ende verdient belohnt, wird gut sein für den Kopf.“

kingpacco: „Obwohl die Mannschaft mir sicher noch einen Aufenthalt in der Nervenheilanstalt zahlen wird, muss man der Mannschaft ein dickes Lob aussprechen. Immer alles gegeben, trotz der Verletztenliste kurzfristige Ausfälle. So verdient, Wahnsinn.“

Finlay Mickel: „Verdienter war ein Sieg selten. Danke Fitzi!“

maxglan: „Hochverdienter und extrem wichtiger Sieg. Was wir heute vernebelt haben, geht auf keine Kuhhaut. Dann muss es halt mal der dreckige Sieg in der 94. sein.“

pepe6: „Bravo, Jungs, das habt ihr euch aber sowas von verdient! Ein jeder hat den inneren Schweinehund überwunden! Spitze!“

Violettesbluat: „Danke für diesen Sieg, der war verdammt wichtig! Aber das nächste Mal bitte früher (eventuell in Halbzeit 1 ) alles klar machen.“

Gatrik: „Ein Spiel, das man eigentlich längst entscheiden hätte sollen, aber sehr wichtige drei Punkte. Super Kampfgeist, aber trotzdem hat man leider gesehen, dass die zweite Garnitur sehr dürftig ist.“

vamp_ire: „Selten ein Spiel so verdient gewonnen. Bis auf die Abschlüsse eine Top-Leistung. Holland und Tabakovic haben in der 2. Halbzeit noch einmal frischen Wind gemacht.“

Violetter_Spielmacher: „Verdammt wichtiger Sieg! Wir sind voll im Rennen ums obere Playoff! Spielerisch gibt’s heut wenig zu meckern, einzig die Chancenauswertung ist ausbaufähig.“

hope and glory: „Absolut verdienter Sieg! Wir haben Altach, die die letzten Spiele stark waren, komplett kontrolliert! Die gingen mit ihrer ersten Chance völlig unverdient in Führung. Wir haben in Halbzeit 1 noch zu viel vergeben. Das 1:1 war extrem wichtig! Wir hatten auch in Halbzeit 2 Altach unter Kontrolle. Gott sei Dank hat Fitz den Elfer dann auch verwertet und sich und den ganzen Verein für die (sehr) gute Leistung belohnt! Ein sehr wichtiger Sieg in Hinblick auf das OPO!“

hope and glory: „Wichtig für das Selbstvertrauen und die kommenden Aufgaben! Wahnsinn, wie sich ALLE gefreut haben! Geiler Sieg!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:1-Sieg der Veilchen gegen Altach.

