LASK-Fans: „Im Angriff fehlen (noch) die Alternativen“

Der LASK kam am Samstag in der zweiten Runde gegen die WSG Tirol nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die...

Der LASK kam am Samstag in der zweiten Runde gegen die WSG Tirol nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die Anhänger in Oberösterreich zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Chrisu6: „Also ich weiß auch heute nicht recht was ich von dem Spiel halten soll. Ich finde es doch etwas befremdlich, wenn wir von unserem „geilen“ Pressing immer mehr abrücken. Wir sind einfach keine Mannschaft, die nur Ballbesitzfußball spielt. Da hätten wir andere Jungs holen sollen. Für mich war immer die Hoffnung, unser erfolgreiches Pressingsystem leicht zu adaptieren – eben mit Ballbesitz, der zum Beispiel hilft, wenn man selbst mehr unter Druck kommt, enge Spiele über die Zeit zu retten. Sollten wir vom Pressing komplett abkommen stimmt mich das leider nicht besonders positiv. Etwas befremdlich auch, warum sich scheinbar einige Leistungsträger ziemlich in einem Tief befinden, oder zumindest einiges von der Höchstform entfernt sind. Tja, und auch die Fitness schaut nicht gerade überragend aus. Alles Punkte, die es wohl zu korrigieren gibt, damit wir wirklich Top3 Plätze erreichen können.“

Der Athletiker: „Die WSG hat nur lange Bälle nach vorne gespielt und relativ selten herausgespielt und wenn doch wurde eh sofort angelaufen. Wieso hier dann immer so getan wird, als ob man absichtlich davon abrückt, check ich nicht. Bei über 60% überlassenen Ballbesitz hast halt wenig Pressing-Situationen. Wieso sollten sich die Tiroler auch darauf einlassen? Nichtsdestotrotz hatte man in Halbzeit drei bis vier extrem gute Chance, die super herausgespielt wurden.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

hariASK: „Dass von Anfang an nicht alles sofort alles Eins zu Eins weiterläuft war klar. In der Offensive haben wir, außer Reiter, aktuell halt auch nichts nachzulegen, wenn man sich die Bank ansieht. Was mir noch auffällt, ist dass wir gestern wieder kaum ins Pressing kamen und Chancen daraus kreiert haben. Aber positiv ist, dass wir auch aus eigenem Ballbesitz heraus Chancen herausspielen. Jetzt volle Konzentration auf Donnerstag – steigt man auf, kann man von einem absolut gelungenen Saisonstart sprechen.“

JochenGierlinger: „Wir sind aktuell nicht in Form, haben aber trotzdem einen Punkteschnitt von 2.0. Wenn man jetzt körperlich noch nachlegen kann und Goigi zurückkommt, seh ich kein Problem.“

GH78: „Es ist tatsächlich ein Problem, dass wir derzeit in der Sturmreihe mangels Alternativen nicht wechseln können. Da fällt dir quasi Mitte zweite Halbzeit die erste Pressinglinie aus. Und das zieht sich dann durch. Das Durchwechseln der Sturmreihe war unter Glasner und Ismaël, auch als nur drei Wechsel erlaubt waren, quasi Standard. Derzeit geht’s halt nicht. Aber das wird sich bald ändern.“

lasso: „Ich bin noch immer in Zeiten gefangen in denen ein Remis auf fremden Bundesliga-Boden nie eine Katastrophe ist. Von daher sehe ich den 4-Punkte-Start als absolut ok an.“

alfa156: „Meiner Meinung nach gibt es über das gestrige Spiel gar nichts zu diskutieren. Gegen den eigentlichen Absteiger muss man gewinnen – aus, basta. Und wenn, wie ich befürchte am Donnerstag auch verloren wird, dann ist Feuer am Dach.“

Koenig: „Das Hauptproblem ist wohl eine Kombination aus fehlender Fitness, der schwierigen Vorbereitung mit dem Manchester-Spiel geschuldet, und der mangelnden Alternativen in der Offensive. Letzte Saison wären in der 60. Minute Klauss und Tetteh ins Spiel gekommen, da kommt automatisch nochmal ein anderer Zug rein . So war die Halbzeit 2 natürlich sehr enttäuschend. Trotzdem kann man auf der ersten Halbzeit aufbauen. So schöne Angriffe und Kombinationen hat man die letzten Jahre gegen tief stehende Gegner selten gesehen.“

Eldoret: „Haben wir offensiv keine Alternativen auf der Bank die nochmals frischen Schwung bringen. Das ist das Hauptproblem. Wenn dann Goiginger wieder fit ist, und wirklich noch ein fertiger Stürmer kommt, dann sehe ich positiv in die Zukunft.“

Fanatiker_1908: „Klar war die 2. Halbzeit eine Katastrophe, aber es sind erst 2 Runden gespielt und wir haben vier Punkte. Eine 40-Tore-Offensive zu ersetzen ist wahrscheinlich nicht gerade einfach, Laufwege optimieren, eventuell noch ein Stürmer, Goigi retour und das Werkl läuft wieder.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:1-Unentschieden gegen die WSG Tirol.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!