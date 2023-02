Sturm-Fans: „Peinliche Bilanz in Hartberg aufpolieren“

Der SK Sturm trifft heute auswärts auf den TSV Hartberg. Bei diesem Steirer-Duell hatten die Blackies in Auswärtsspielen zuletzt immer wieder Probleme und die...

Der SK Sturm trifft heute auswärts auf den TSV Hartberg. Bei diesem Steirer-Duell hatten die Blackies in Auswärtsspielen zuletzt immer wieder Probleme und die Sturm-Fans hoffen, dass nach dem Sieg gegen den SK Rapid wieder drei Punkte eingefahren werden. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Jacobssen: „Bin gespannt wie Hartberg auftritt. Ist für mich aktuell noch die große Unbekannte nach der langen Winterpause und den vielen personellen Veränderungen.“

Sohnemann: „Gegen Hartberg würde ich ehrlich gesagt einmal gerne Teixeira neben Emegha sehen. Ich glaube schon, dass uns da vorne ein spielerischer Typ drinnen fehlt. Ich könnte mir vorstellen, dass reine „Neuner“ wie Ajeti oder Emegha dann auch besser aussehen.“

Veteran82: „Viel mehr Möglichkeiten gibt es nach der Verletzung von Ajeti eh nicht…Fuseini wird auf die Bank nachrücken und Teixeira oder Sarkaria in die Startelf.“

OoK_PS: „Mehr als einen Punktverlust darf es gegen Hartberg in einer Saison nicht geben. Und den hatten wir schon.“

lovehateheRo: „Wird Zeit, die peinliche Bilanz in Hartberg aufzubessern.“

Schönaugürtel Mario: „Haben wir nicht im ersten Spiel daheim gegen 10 Hartberger 80 Minuten lang ziemlich hilflos gewirkt und 0:0 gespielt? Ich würde mir wünschen, dass Teixeira da seinen großen Auftritt hat. Ist zwar noch nicht voll und ganz angekommen, hat aber schon ein paar Mal aufblitzen lassen dass er auf engem Raum eine geniale Technik hat und gut einsetzen kann. Jetzt wo Ajeti verletzt ist, vielleicht als Stürmer.“

Vuibrett: „Für uns auf alle Fälle gut, dass Hartberg in Ried gewonnen hat und somit wohl ein klein bissl offener in die Partie gehen wird.“

Douglas: „Ein schnelles Tor, würde vieles erleichtern, denn je länger es 0:0 steht, desto mehr werden sich die Hartberger hinten reinstellen und jeder von uns weiß, dass solche Gegner Sturm überhaupt nicht liegen.“

Ray09: „Freue mich schon auf das Match. Bin manchmal echt zwiegespalten, da ich nicht möchte, dass Hartberg absteigt, aber Sturm ist halt Sturm und da möchte ich in jedem Spiel 3 Punkte sehen.“

GrazTiefschwarz: „Hartberg müsste natürlich hergespielt werden, das ist momentan der Anspruch, aber irgendetwas sagt mir, es wird dann wieder ein Geduldspiel gegen einen destruktiven Gegner. Außerdem liegt uns Hartberg einfach nicht. Zusätzlich fehlt der wütende Wütherich jetzt auch noch, was sicher nicht gut ist, auch wenn Affi das richtig gut gemacht hat. Sehe nur vorne eventuell die Chance, dass durch den Ajeti-Ausfall und ein neues Stürmer-Duo der Knoten für unsere Offensivleute platzen könnte. Teixeira – Emegha?“

AmaTian: „Hartberg, besonders auswärts, ist bisher immer eine „zache Gschicht“ gewesen. Interessanterweise haben wir unter den El Maestros dort zum letzten Mal gewonnen (Nestor war da nach seiner Entgleisung „Schiri du hast keine Eier“ gegen Salzburg zuhause ja als Trainer in Hartberg gesperrt, sein Bruder Nikon war damals Chefcoach). Kann mir kaum vorstellen, dass es am Samstag leichter wird. Hoffe aber trotzdem auf einen knappen Sieg. Würde mir nach dem Ajeti Ausfall entweder Texeira oder Fuseini von Beginn an wünschen. Schnelle, quirlige Offensiv-Leute werden gegen das Hartberger-Abwehrbollwerk sicher gebraucht werden.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel des SK Sturm gegen den TSV Hartberg.

