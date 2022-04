Sturm-Fans: „Platz zwei und die EL-Millionen fixieren.“

Der SK Sturm will nach dem Sieg gegen die Austria nun den nächsten Dreier gegen einen Wiener Verein einfahren. Ein voller Erfolg gegen den...

Der SK Sturm will nach dem Sieg gegen die Austria nun den nächsten Dreier gegen einen Wiener Verein einfahren. Ein voller Erfolg gegen den SK Rapid würde den zweiten Platz absichern. Wir wollen uns ansehen wie optimistisch die Sturm-Fans vor der heutigen Partie sind. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Sohnemann: „Nach dem überragenden Sieg gegen die Wiener Austria geht es also in die nächste Runde der „Wiener Festspiele“. Zu Gast ist mit Rapid unser erster Verfolger. Rapid konnte letztes Wochenende stark ersatzgeschwächt (17 Spieler fehlten) den WAC niederringen. Letzterer wird sich wohl mit Klagenfurt um den 5. Platz matchen. Die Frage ist natürlich, wie viele Spieler bei Rapid wieder fit werden. Marco Grüll wird ja fix zurückkehren und dem Spiel von Rapid wieder eine gefährliche Facette hinzufügen. Formtechnisch sehe ich uns in etwa auf einem Niveau, wobei uns das Heimspiel natürlich einen Vorteil bringen sollte. Auch für uns spricht die Rückkehr von Kiteishvili, mit dessen Präsenz auf dem Platz das Spiel natürlich eine ganz andere Richtung nimmt. Wird zwar nicht einfach werden, aber ich tippe auf einen knappen Sieg. Gelingt dies, ist uns der 2. Platz denke ich nicht mehr zu nehmen, da die Austria ja jetzt das Salzburg-Doppel hat und Rapid bei noch einem verbleibendem direkten Duell dann 8 Punkte Rückstand hätte.“

Michael_sksg: „Rapid hat mit dem Sieg gestern Blut geleckt. Die werden halt 120% geben, um noch 2. zu werden. Da es bei denen gut läuft und am Montag auch Feiertag ist, werden auch sicher viele Auswärtsfans kommen. Wird eine wilde Partie werden.“

Alex011: „Gegen Rapid ist jede Partie eine harte Partie.“

SW-Seebacher: „Ich denke mit einem X könnten wir gut leben, solange Salzburg die Austria wegschießt. Mit einem Sieg schaut es dann bzgl. Platz 2 schon sehr gut aus. Hierländer – wenn fit – statt Jantscher halte ich vielleicht für sinnvoll, da Rapid doch offensiv mehr Qualitäten als die Austria hat.“

rmax1: „Wenn wir so spielen wie gegen die Austria werden wir dieses Spiel auch gewinnen. Rapid ist offensiv sicher stärker als die Austria, aber defensiv auch schwächer.“

OoK_PS: „Bitte Platz zwei und die EL-Millionen fixieren.“

HiDa93: „Gute Ausgangslage vor dem Doppel gegen Rapid. Zumindest ein X wirds im Heimspiel werden, wobei nach den gezeigten Leistungen (vor allem gestern gegen die Austria) durchaus ein Sieg möglich ist. Aufstellung vom Austria-Match dürfte wieder passen für Sonntag, sofern alle fit sind.“

bornstorm_1909: „Die Grünen darf man nie unterschätzen, aber: Bei Rapid war die halbe Mannschaft zuletzt krank oder verletzt, selbst wenn ein Großteil wieder in den Kader zurückkehrt, wird die Fitness noch nicht zu 100% wiederhergestellt sein. Während bei uns der Großteil des Kaders fit ist und wir die Qual der Wahl haben. Die körperliche Verfassung sollte also klar für uns sprechen.“

Reinhard Steckin: „12 Grad, Sonnenschein, gut besuchte Hütte und ein Spitzenspiel mit zwei geilen Fanlagern. Das lässt den ganzen anderen Schas, der derzeit auf der Welt passiert, wenigstens für ein paar Stunden vergessen machen.“

Stgr1909: „Sieg im Heimspiel wäre extrem wichtig, weil dann kannst auswärts etwas „entspannter“ hinfahren und der große Druck wär bei den Wienern.“

