Sturm-Fans: „Rapid sollte aktuell kein Stolperstein sein“

Auf den SK Sturm warten spannende Tage! Vor dem Cup-Finale am 1. Mai gegen den SK Rapid treffen die Grazer zwei Mal in der Liga auf Hütteldorf und bestreiten zudem das vielleicht meisterschaftsentscheidende Duell gegen RB Salzburg. Wir wollen uns ansehen was die Anhänger von dem heutigen Heimspiel gegen die Grün-Weißen erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Hier findet ihr übrigens die Kommentare der Rapid-Fans vor dem heutigen Spiel gegen den SK Sturm.



Sohnemann: „Nachdem wir den Patzer der Salzburger nutzen konnten, starten wir in die richtungsweisenden Wochen der Liga. Prass, Horvat und auch andeutungsweise Ilzer haben in den Sky-Interviews den vollen Angriff aufs große Ganze angekündigt. Und das heißt für mich Meisterschaft. Vor allem geben die nächsten drei Runden für mich die Richtung vor: Rapid zuhause, Rapid auswärts und Salzburg auswärts. Holt man aus diesen Spielen sieben Punkte und ist idealerweise vor Salzburg in der Tabelle, wird das was. Jetzt heißt es vollen Fokus zu setzen. Feldspieler sind alle einsatzfähig, bis auf den langzeitverletzten Sarkaria. Die Spieler die da sind, müssen brennen. Müssen bereit sein, über die Schmerzgrenze hinauszugehen. Physisch wie psychisch. Aber bei aller selbstauferlegten Disziplin wird auch das Trainerteam gefordert sein. Zu glauben, man kann jetzt die restlichen sieben Spiele einfach so durchziehen, ohne zu rotieren, wäre wohl sehr naiv. Jetzt haben wir die Chance vorzulegen. Und dann will ich sehen, wie die Salzburger mit der Situation umgehen!“

Steinzeit: „Freitagabend-Spiel, volle Hütte und Rapid, so geht Fußball! Die ersten 20 Minuten des LASK-Spiels auf 60 bis 70 Minuten verlängern und in Salzburg beginnt das große Nervenflattern. Nur schwer vorstellbar, dass Rapid dieser Dynamik, diesem Druck, dieser Geschwindigkeit (herzlich willkommen in Graz: Hofmann, Sollbauer!) viel entgegenzusetzen hätte. Aber auch die große Unbekannte: Wie gehen unsere mit dem „Meister-Druck“ um? Auf einmal ist so lang Gewünschtes in Reichweite und durchaus realistisch. Muss man auch erst einmal mental „wegstecken“ und coole Socken bleiben.“

Vöslauer: „Doppelrunde gegen Rapid, anschließend das Spiel gegen RB Salzburg. Ich glaube, ich hab ein Deja-Vu, sowas hatten wir doch schon einmal. Mein Tipp daher: 3:3. Und dann darf die Geschichte tabellarisch ruhig einen ähnlichen Verlauf nehmen wie einst.“

Stgr1909: „In Graz muss man da einfach drüber. Rapid ist zwar in einer ganz guten Form, aber wie das Spiel gegen Klagenfurt gezeigt hat auch für Ausrutscher gut, beziehunsgweise noch nicht ganz sattelfest. Dass viele Akteure bei den Grünen mit vier gelben Karten auflaufen dürfte für das Doppel auch kein Nachteil sein.“

Veteran82: „Konzentriert auftreten und auf die eigenen Stärken besinnen, dann sollte Rapid in der derzeitigen Verfassung kein Stolperstein sein. Ja sie haben eine lange Serie ohne Niederlage 2024, aber sie gewinnen auch sehr wenig und ich stelle unseren Kader klar über den von Rapid, auch falls Querfeld, Kongolo, etc. fit wären. Mit Klauß haben sie jemanden an der Seite, der auf jeden Fall taktisch besser ist als Barisic, allerdings die PS auch nicht wirklich aufs Spielfeld bringt. Wenn wir Grüll im Griff haben, und das kann Gazi auf jeden Fall, dann fehlt ihnen vorne auch die Durchschlagskraft. Aber jede Partie gegen Rapid ist auf Messers Schneide, da ihnen das Abwarten und Lauern und Kontern auf jeden Fall mehr liegt, als das Spiel zu machen. Die Defensive gut unter Druck setzen, da haben sie vor allem technisch grobe Mängel, wenn sie angepresst werden, sei es jetzt Grgic, Auer, Oswald, Solbauer, Hofmann … dann lauft das Werkl schon.“

