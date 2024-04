Rapid-Fans: „Das wird die schwierigste der drei Sturm-Partien“

Der SK Rapid trifft heute auf den SK Sturm, ein Duell, das wir in den kommenden Tagen noch öfters sehen werden. Bereits kommenden Mittwoch...

Der SK Rapid trifft heute auf den SK Sturm, ein Duell, das wir in den kommenden Tagen noch öfters sehen werden. Bereits kommenden Mittwoch findet in „Hütteldorf“ das Rückspiel statt und am 1. Mai treffen sich die beiden Teams im Cup-Finale in Klagenfurt zum dritten und letzten Mal in dieser Saison. Wir wollen uns ansehen was sich die Rapid-Fans vom ersten Duell erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Gargamel_1899: „Wichtig wird sein, dass wir den Kampf anzunehmen und die Intensität hochhalten können. Sattlberger fehlt aber Nana kommt zurück, darum glaube ich kommt Oswald auf die Sechs statt Sattlberger und Nana wird wieder als Rechtsverteidiger spielen. Die Innenverteidigung wird spannend, denke geht sich für Kongolo nicht aus und wir müssen mit Maxi und Sole ins Spiel gehen. Nachdem man das die ganze Woche schon weiß, kann man sie gut vorbereiten drauf. Bei Standards gilt es aufzupassen, und selber auch mal wieder ein Eckballtor zu machen, nur übers Spielerische könnte es sonst schwierig werden. Die Startelf ist gut genug und nicht schlecht besetzt, die Bank ist aber wie wir eh wissen zu wenig gut bestückt. Sprich, wir können eigentlich nur in der Offensive nachlegen, im Mittelfeld und Verteidigung wären wir eine Klasse schlechter. Das könnte bei entsprechendem Spielverlauf der Knackpunkt sein. Wird ein hartes zähes Spiel, glaube aber, dass wir da schon Minimum einen Punkt mitnehmen. Also alles geben und das wichtige Brüstl fürs Finale holen.“

schleicha: „Das wird vermutlich die schwierigste der drei Sturm-Partien – ohne unsere Stamm-Innenverteidigung fehlt die nötige spielerische Stärke und wir werden vermutlich stärker unter Druck geraten als uns lieb ist, da mit Kerschbaum ein weiterer Spieler auf dem Platz steht, der fußballerisch sehr limitiert ist und somit der ganze Spielaufbau an Grgic hängen bleibt, der selbst seine Stärken eher woanders hat. Gehe zwar trotzdem von einer ordentlichen Leistung aus, aber denke wir werden hier viel kämpfen müssen, um nicht die erste Niederlage unter Klauß einzufahren. Für eine Mannschaft wie Sturm ist so eine eklatante Schwäche im Spielaufbau leider ein gefundenes Fressen und über 90 Minuten vermutlich für uns nicht zu verteidigen. Hoffe trotzdem darauf, dass wir irgendwie einen Punkt holen. Der könnte in der Tabelle noch sehr wichtig werden.“

moerli: „Mit Maxl und Sollbauer sind wir auch schwächer im Kopfballspiel als mit Querfeld und Kongolo, besonders bei Standards wo Sturm schon stark ist. Das Aufbauspiel Sollbauer zu Auer wird Sturm auch ausnützen.“

Burschi: „Ich habe für das heutige Match eigentlich nur einen Wunsch und zwar, dass die Verantwortlichen im Hinblick auf die Personalsituation kühl und überlegt handeln. Es dürfen nur Spieler zum Einsatz kommen welche 90 Minuten an die Leistungsgrenze gehen können. Angeschlagene Spieler dürfen nicht zum Einsatz kommen. Sollte das bedeuten, dass das Spiel verloren wird, auch wenn es eine empfindliche Niederlage werden sollte, dann ist das eben so. Zu wichtig ist die restliche Saison.“

Jackson: „Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen. Im Zentrum ist die Achse bis auf Grgic verletzt oder außer Form, das wird uns gegen Sturm besonders wehtun. Ich hoffe ich irre mich, aber da sehe ich bei den anderen zwei Spielen mehr Chancen für uns als bei diesem.“

revo: „Ordentlich auf Konter spielen, Sturm wird den Sieg unbedingt wollen für die Meisterschaft, da muss man ihnen nicht auch noch Räume schenken.“

Boidi: „Durch den Ausfall der Innenverteidigung, sowie dem Verlust von Sattlberger und der Tatsache, dass Sturm im Kampf um die Meisterschaft wieder mehr Lunte gerochen hat, rechne ich eigentlich nicht mit viel.“

Ernesto: „Auf jeden Fall braucht es gegen die Grazer die physisch stärksten Spieler. Soviel ist klar. Man sollte auch von Beginn an versuchen ihnen den Schneid abzukaufen, auch wenn es eine gefährliche Gratwanderung ist, angesichts der vielen Spieler, die bei einer nächsten gelben Karte gesperrt wären.“

Patrax Jesus: „Unter den gegebenen Voraussetzungen ist Sturm leider klarer Favorit. So ehrlich muss man sein, obwohl ich Rapid, wenn alle Spieler fit wären, spielerisch mindestens auf Augenhöhe mit Sturm sehen würde. Attraktiv wird das Spiel für neutrale Zuseher sicher auch nicht, aber das wäre mir persönlich recht, wenn zumindest ein Punkt rausschauen könnte. 90 Minuten kratzen und beißen und so gut wie möglich Standards für Sturm verhindern.“

Severus: „Wir haben gegen die Top 3 (Salzburg, Sturm, LASK) in der Saison noch kein einziges Mal gewonnen. Um in den Top 3 dabei zu sein (oder heuer zumindest den dritten Platz zu holen) muss halt auch mal ein Sieg dabei sein. In solchen Schnittpartien müssen wir nun auch einfach mal den „Lucky Punch“ oder das entscheidende Momentum auf unserer Seite haben; leider ist uns das bisher nicht gelungen. Somit bleiben die Unentschieden das Höchste der Gefühle…“

schleicha: „Das klingt vielleicht eigenartig aber eventuell tun uns diese Ausfälle auch gut in Bezug auf Spiel 2 und 3 gegen Sturm. Eine Pause ist da für den ein oder anderen, wenngleich auch erzwungenermaßen, vielleicht gar nicht so schlecht um volle Akkus zu haben in diesen Tagen voller Spiele. Gleichzeitig gibt man so Ersatzspielern die Chance sich so von Beginn an zu beweisen. Das kann denen wiederum helfen, um dann im Heimspiel bzw. im Cupfinale auch eher „bereit“ zu sein und zu verstehen was gegen Sturm auf sie zukommt. Der dünne Kader ist sicher unsere stärkste Schwäche gegenüber Sturm, die wir aber so eventuell ein wenig ausgleichen können.“

TheMichii: „Burgi lieber komplett schonen und dafür mit Jansson, Seidl, Lang und Grüll in der Spitze auflaufen und die Konter mit dem Speed nutzen. Sturm muss morgen gewinnen, wenn sie Meister werden wollen und daher kommt das eigentlich uns entgegen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid-Fans vor dem Auswärtsspiel gegen den SK Sturm Graz.