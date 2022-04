Sturm-Fans: „Viel kann jetzt nicht mehr passieren“

Der SK Sturm holte nach dem Heimsieg gegen den SK Rapid nun auch in Hütteldorf einen Punkt, womit das Rennen um Platz 2 schon...

Der SK Sturm holte nach dem Heimsieg gegen den SK Rapid nun auch in Hütteldorf einen Punkt, womit das Rennen um Platz 2 schon fast entschieden sein sollte. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballform. Hier findet ihr übrigens die Kommentare der Rapid-Fans.

Vöslauer: „Über zwei Spiele hat man meiner Meinung nach schon (sogar eindeutig) gesehen, dass wir schlichtweg zurecht auf Platz 2 der Tabelle stehen und dort hoffentlich auch bleiben werden. In keiner Phase hatte ich wirklich Sorgen, dass wir das noch verspielen. Natürlich, fängt man sich so spät die Gegentore wie in Graz und gestern in Wien (in Unterzahl) wirft der Gegner nochmals alles nach vorne und der Hut fangt automatisch bissl an zu brennen. Hier würde ich mir zukünftig wünschen, dass wir für genau solche Phasen auch im Konter zulegen. Sowohl in Wien als auch Graz hat sich Feldhofer mit seinen Statements nicht wirklich ausgezeichnet. Für Rapid ist es zu wünschen, dass die wahre Fehleranalyse schon zielgerichteter stattfindet als die mediale. Der untergriffige Ton ist eigentlich das allerschönste Kompliment welches man als Gegner bekommen kann. Als ich das vom „Hinfallen üben“ gehört habe, habe ich erfreut gelacht und mich keine Sekunde geärgert oder empört.“

OoK_PS: „Insgesamt war das Spiel einfach schlecht, und dass wir das ganze Frühjahr über nicht wirklich attraktiv spielen, macht mir durchaus Sorgen. Das ist teilweise weit hinter den schon gezeigten Leistungen.“

wama: „Am Ende steht ein völlig verdientes X gegen eine Rapid, die in dieser Saison gerade mal zwei Punkte gegen uns machen konnte. Schon sehr beachtlich! Wars gerecht? Selbstverständlich, weil wir auch gestern einfach deutlich routinierter, abgezockter, letztlich schon darum besser waren, defensiv so gut wie nichts zuließen. Hatte gestern nie ernsthaft das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren können, selbst in den letzten Minuten nach dem leider sehr dummen Wüthrich-Ausschluss nicht. Rapid war aber auch gestern stark ersatzgeschwächt, was man ihnen zugutehalten muss, verlor nach vier Minuten auch noch Dibon, was es für die noch schwieriger machte gegen eine Mannschaft wie wir, die derzeit sehr souverän auftritt, wo viele Automatismen greifen, alle in Form sind, wenige verletzt… Die leider verletztungsbedingten und wohl längeren Ausfälle von Stanko, Niangbo und Kiti lassen den gestrigen Nachmittag dann doch nicht nur rosig erscheinen, auch weil die uns wohl in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Jedenfalls alles Gute allen Dreien und beste Genesung! Wir gehen nun mit zumindest 8 Punkten auf die Verfolger in die letzten 4 Spiele – da wird vermutlich nicht mehr viel anbrennen, auch weil sich die Konkurrenz noch selbst Punkte wegnehmen wird und wohl auch unsere nun ersatzgeschwächte Mannschaft noch die notwendigen 3 Punkte machen wird aus den verbleibenden Spielen.“

gewei: „Eigentlich mussten die Grünen etwas probieren. Und dann liefern sie 45 Minuten lang ein langsames Quergeschiebe ab. Wir waren eindeutig auf ein offensiveres Rapid-Spiel eingestellt und wollten abwartend reagieren. Das wir eigentlich viele Räume und Lücken hatten, konnte nur einmal (bei Höjlunds Alleingang) zur Chance genutzt werden. Dreimal wurden Konterpässe so schlampig gespielt, dass ich vor dem TV komplett ausgezuckt bin… Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn Platz 2 noch verspielt wird. Hoffentlich haben die Verletzten nichts Ärgeres.“

SteirAIR: „Wie immer liegt die Wahrheit in der Mitte. Wir haben die Möglichkeiten bei weitem nicht ausgenutzt, Rapid hatte kaum Möglichkeiten. Der Schiri heillos überfordert und keine Linie. Trotzdem ein Spiel auf Augenhöhe, das Remis war gerecht dem Spielverlauf nach. Vier Punkte gemacht gegen den direkten Gegner, viel kann nicht mehr passieren.“

humankapital: „Unnötige rote Karte und leider einige Verletzte. Hatte gehofft, dass gegen einen Meister RBS, der sicher nur mit Halbgas spielen wird, was drin ist, aber wir sind sicher sehr dezimiert. Zum Spiel: Wieder kein Leckerbissen und noch viel mehr Hektik im Spiel als letzte Woche. Sturm hätte schon gewinnen können, aber wir hätten am Ende doch auch noch verlieren können. Rapid ist spielerisch trotz Spielern wie Demir, Knasmüllner und Grüll recht beschränkt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 1:1-Unentschieden zwischen dem SK SK Rapid und dem SK Sturm.

