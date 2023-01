Teixeira-Ersatz: Austria Lustenau will serbischen Juniorenteamspieler Motika leihen

Nachdem Austria Lustenau seinen besten Spieler Bryan Teixeira an den SK Sturm Graz abgab, suchen die Vorarlberger kurz vor Ende der Transferzeit noch nach...

Nachdem Austria Lustenau seinen besten Spieler Bryan Teixeira an den SK Sturm Graz abgab, suchen die Vorarlberger kurz vor Ende der Transferzeit noch nach einem geeigneten Ersatz für die Linksaußenposition. Diesen hat man nun offenbar in Belgrad gefunden.

Der in Berlin geborene Serbe Nemanja Motika dürfte leihweise von Roter Stern Belgrad nach Lustenau wechseln. Der 19-Jährige, der dem Kader der serbischen U21-Nationalmannschaft angehört, war vor einem Jahr aus dem Nachwuchs des FC Bayern München, wo er knapp fünf Jahre lang spielte, um 2,5 Millionen Euro zu Roter Stern Belgrad gewechselt.

Bei den Betreuern fiel Motika allerdings ein wenig in Ungnade. Er kam etwas „müde“ aus München nach Belgrad, dachte zunächst, dass alles von alleine gehen würde. Es wirkte so, als glaubte er, dass alleine aufgrund seiner Bayern-Vergangenheit alle in Serbien vor ihm niederknien würden. „Er muss reifen, wir haben es nicht eilig, weil wir an ihn glauben, aber er muss sich ändern“, hört man von Roter Stern Belgrads Geschäftsführer Zvezdan Terzic.

Im letzten Jahr kam Motika nur auf 16 Einsätze für Roter Stern, wobei er einen Treffer und einen Assist erzielte. In der laufenden Saison kam er allerdings nur zweimal zum Einsatz, spielte dreimal nur in der zweiten Mannschaft. In der zweiten Mannschaft des FC Bayern München hatte Motika – damals 18-jährig – noch überzeugt und in 27 Spielen 16 Tore und acht Assists erzielt.

Laut dem serbischen Fußballmedium Mozzartsport war Motika im vergangenen Sommer auch ein Kandidat beim SK Rapid. Damals wollte man dem Youngster aber noch eine Chance geben, die er im vergangenen Herbst allerdings nicht nützte.

Seit dem Abgang von Bryan Teixeira, der den Lustenauern kolportierte 1,2 Millionen Euro Ablöse einbrachte, verpflichtete Austria Lustenau nur den deutsch-türkischen Angreifer Emrehan Gedikli von Trabzonspor. Das Loch am linken Flügel möchte man nun offenbar mit dem nächsten 19-Jährigen stopfen.