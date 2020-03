Überraschung des Spieltags (21): Altach holt drei Punkte gegen RB Salzburg

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. Vergangene...

Nach jedem Spieltag der österreichischen Bundesliga lassen wir die abgelaufene Runde kurz Revue passieren und verraten euch, welches Resultat uns am meisten überraschte. Vergangene Woche gab es nur ein Ergebnis, das für die Überraschung des Spieltags in Frage kam, nämlich der Sieg der Altacher gegen RB Salzburg.

Bis zum Bundesliga-Spiel am vergangenen Montag zwischen Altach und Salzburg verlief der 21. Spieltag ohne großen Überraschungen. Der WAC setzte sich klar mit 4:0 in St. Pölten durch, der SK Rapid gewann gegen den SV Mattersburg mit 3:1 und in den Spielen zwischen dem SK Sturm und der Wiener Austria, sowie der WSG Tirol gegen die Admira gab es Punkteteilungen. Die einzige Sensation schien sich zunächst in Oberösterreich abzuspielen, wo Hartberg mit einem 1:0-Vorsprung gegen den formstarken LASK in die Pause ging. Die Steirer agierten allerdings seit der 33. Minute mit einem Mann weniger, da David Cancola die gelb-rote Karte sah. Der LASK spielte im zweiten Durchgang seine Klasse und die Überzahl beinhart aus und erzielte in der zweiten Halbzeit gleich fünf Treffer, sodass es am Ende 5:1 stand. Da die Wiener Austria in Graz nicht gewann, fixierten die Hartberger trotz der Niederlage das Meisterplayoff und hatten nach dem Schlusspfiff somit Grund zum Feiern!

RB Salzburg verliert an Boden

Wer hätte vor der Saison gedacht, dass RB Salzburg von der Halbierung der Punkte nach dem Grunddurchgang profitieren würde? Die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch liegt aktuell sechs Punkte hinter dem LASK und findet in der neuen Saison einfach nicht in die Spur. Die Salzburger konnten keines ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewinnen, wobei die Niederlage gegen Altach den negativen Höhepunkt dieser Serie darstellt. Bei den Hausherren machte Sidney Sam eine großartige Partie, da er beim 3:2-Sieg gegen den österreichischen Serienmeister zwei Tore erzielte und einen Treffer einleitete. Auf der Gegenseite traf der eingewechselte Hwang zwei Mal.

RB Salzburg hatte wie erwartet mehr Ballbesitz (66,6%) und konnte auch mehr Schussversuche für sich verbuchen (19:7). Effektiver waren dennoch die Hausherren, die nach dem Heimsieg nun punktegleich mit der Wiener Austria sind und in dieser Form wohl auch der größte Konkurrent der Veilchen um den Sieg des unteren Playoffs werden sein.

So geht es weiter

Kommendes Wochenende sind die Vorarlberger in der Südstadt bei der Admira zu Gast. Wer glaubt, dass die Vorarlberger einen Auswärtssieg einfahren können, hat die Chance das 2,3-fache seines Einsatzes zu bekommen.

RB Salzburg empfängt zu Hause den SK Sturm und ist trotz der jüngsten Krise mit einer Quote von 1,40 der klare Favorit. Für einen Auswärtssieg der Blackies zahlt tipp3 das 5,5-fache des Einsatzes aus.