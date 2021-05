Verkettung ungünstiger Umstände: Rapid verliert 1:2 gegen den WAC

Rapid unterlag dem Wolfsberger AC am vergangenen Sonntag zu Hause mit 1:2 und muss demnach um den zweiten Platz noch ein wenig zittern. Die...

Rapid unterlag dem Wolfsberger AC am vergangenen Sonntag zu Hause mit 1:2 und muss demnach um den zweiten Platz noch ein wenig zittern. Die Niederlage war aufgrund der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung unglücklich, kam aber angesichts des fehlenden Nachdrucks der Grün-Weißen auch nicht unerwartet.

Nach dem 1:8 aus dem ersten direkten Duell im Meisterplayoff baute der WAC auswärts in Wien ein Spiel auf, das auf Zweikampfintensität basierte. Die Partie war zerfahren, Rapid konnte kaum Kontrolle im Mittelfeld aufbauen und in der ersten Halbzeit gab es keinen einzigen Torschuss. Auch weil sich der WAC recht gut auf Rapids Mittelfeldüberbrückungen einstellte.

Kara wieder mit hoher Zweikampfintensität

Ercan Kara wurde über die gesamte Spieldauer in 45 Duelle verwickelt, weil Rapid den Zielspieler wieder mit langen Bällen suchte. Der 25-Jährige gewann starke 71% dieser Duelle, was angesichts der großen Intensität, die derartige Zweikämpfe mit sich bringen, ein enorm starker Wert ist. Einzig an der Weiterverarbeitung der Bälle bzw. an den Kämpfen um zweite Bälle im Übergang vom zweiten ins dritte Drittel haperte es bei Rapid (erneut).

Fountas unterstützt formschwache Mittelfeldzentrale

Die aktuell schwache Form der Mittelfeldzentrale war hier erneut ein Schlüssel. Dejan Ljubicic agierte wieder zu leichtfüßig und vor allem am Ball nicht konkret genug, Dejan Petrovic lässt seit einigen Wochen bzw. fast schon Monaten speziell die progressiven Pässe vermissen, die ihn zu Beginn des Frühjahrs noch so stark gemacht haben. Für Hilfe in diesen Zonen sollte somit Taxiarchis Fountas sorgen, der sich diesmal aus einer tieferen Position herausbewegte.

Tiefere Position macht Fountas statischer

Fountas zieht es normalerweise eher in die Spitze, auf Halbpositionen oder sogar auf die Flügel. Diesmal sahen die Bewegungsabläufe des Griechen aber anders aus und der 25-Jährige ließ sich teilweise bis auf die Achterposition zurückfallen, um Rapids Mittelfeldzentrale in dieser Zone zu überladen. Grundsätzlich wäre dies eine interessante Variante gewesen, um die gegnerische Ordnung zu stören, aber weil Rapid kaum Tiefe ins Spiel brachte, agierte Fountas in Ballbesitz zumeist aus einer sehr statischen Lage heraus. Und das steht natürlich im Gegensatz zu seinem Naturell.

Kaum Überladungen im letzten Drittel

Dadurch lief das Spiel am achtfachen Saisontorschützen vorbei. Fountas kam nur auf 17 Ballaktionen in 63 Minuten, brachte zwar alle seine Pässe an den Mann, konnte aber nichts Gefährliches einfädeln und auch aus seinem Laufspiel heraus nicht gefährlich werden. Das Resultat dessen war zwar, dass Rapid etwas mehr Kontrolle über das Spiel an sich hatte, gleichzeitig die direkte Gefahrenzone praktisch nie überladen konnte. Somit gab es über die gesamte Spieldauer keine einzige herausgespielte und zwingende Torchance für Rapid.

Wechsel destabilisieren Rapid nach Führung

Ein Freistoß von Marcel Ritzmaier nach einer kuriosen Voraktion schien das Pendel dann doch in Richtung Rapid ausschlagen zu lassen. Nach dem schönen Freistoßtreffer schienen die Hütteldorfer auch die Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Diesmal waren es aber, im Gegensatz zu zahlreichen anderen Beispielen in der laufenden Saison, Kühbauers Wechsel, die Rapid wieder ein wenig destabilisierten. Knasmüllner konnte Rapid nicht in die erhofften Kontersituationen bringen und machte das Zentrum noch etwas körperloser. Schick konnte sich nie gut in die Partie einbauen und beging zu viele Fehler. Womöglich waren diese Einwechslungen zu „passiv“ und nicht ausreichend auf den Zweck, ein zweites Tor zu erzielen, ausgelegt.

Barac frustig, zentrale Mittelfeldspieler mit entscheidenden Fehlern

Mit etwas Glück konnte der WAC die einkehrende spielerische Lethargie für sich nützen. Ein falscher Elfmeterpfiff gegen Mateo Barac, der eigentlich von Christopher Wernitznig gefoult wurde, ermöglichte den Wolfsbergern den Ausgleich und hinterließ einen gefrusteten Barac, der kurze Zeit später wegen einer Tätlichkeit vom Platz flog. Dem Elfmeter war ein leichtfertiger Ballverlust von Dejan Ljubicic im Mittelfeld vorangegangen. Ein weiterer haarsträubender Ballverlust von Christoph Knasmüllner, wenige Augenblicke nach seinem Matchball, den er nur an die Latte setzte, leitete schließlich das 1:2 in der Nachspielzeit ein.

Typische Situation bei Karten

Eine fragwürdige Entscheidung, eine vermeidbare rote Karte und zwei individuelle Fehler ließen Rapids wackelige Überlegenheit schließlich also kippen. Aus der Hand gegeben hat man das Spiel aber schon früher, weil man zu wenig Tiefe suchte und vor allem in der ersten Stunde nicht ausreichend dafür unternahm, um diese Situation zu verändern. Dass beim WAC mit Baumgartner und dem Muharemovic beide Innenverteidiger mit Gelb vorbelastet waren, dann aber mit Barac ausgerechnet ein Rapid-Innenverteidiger mit glatt Rot vom Platz flog, passte in die gebrauchte Partie der Hütteldorfer.

Der Spielverlauf der Partie vom Live Statistik Tool Overlyzer

Über eine Saison gleich sich vieles aus

Wirklich viel passiert ist mit dieser Niederlage noch nicht. Die Art und Weise wie sie zustande kam, ist wohl auch mit Varianz zu argumentieren, weil es sich grundsätzlich um eine Partie handelte, die man normalerweise nicht verliert. Rapid hat ähnliche Spiele in der bisherigen Saison auch schon für sich entschieden und war diesmal die unglücklichere Mannschaft. Mit einem Sieg hätte der Vorsprung auf den Tabellendritten bereits neun Punkte betragen, womit der zweite Platz fixiert gewesen wäre.

Schwieriges Salzburg-Spiel am Mittwoch

Unter den TV-Experten war man sich dennoch relativ sicher, dass der zweite Platz Rapid nur schwer zu nehmen sein wird. Die Ausgangslage ist dennoch trügerisch: Rapid muss morgen auswärts in Salzburg ran, das zur Fixierung des achten Titels in Folge noch einmal eine beherzte Leistung auf den Rasen bringen wird. Bei Rapid fehlen zudem die gesperrten Petrovic und Barac.

Bei einer Niederlage könnte der Vorsprung am Mittwochabend nur noch drei Punkte betragen und dann gäbe es zwei „Endspiele“ um die Vizemeisterschaft bei Sturm Graz und zu Hause gegen den LASK. Um vorne zu bleiben würden gegen die Verfolger auch zwei Unentschieden reichen. Ein weiterer voller Erfolg würde Platz 2 ebenfalls fixieren. Ausruhen darf sich Rapid allerdings noch nicht, zumal das Restprogramm im Finish doch noch das eine oder andere Schnittspiel möglich macht.