WAC-Spieler vor Wechsel in die Serie A

Wie das Fußballportal laola1.at berichtet, steht WAC-Mittelfeldspieler Ervin Omic vor einem Wechsel in die Serie A. Der Aufsteiger CFC Genua soll seine Fühler nach...

Wie das Fußballportal laola1.at berichtet, steht WAC-Mittelfeldspieler Ervin Omic vor einem Wechsel in die Serie A. Der Aufsteiger CFC Genua soll seine Fühler nach dem 20-Jährigen ausgestreckt haben.

Ervin Omic absolvierte beim Wolfsberger AC heuer seine erste Saison im Erwachsenenfußball. Dennoch hat der defensive Mittelfeldspieler schon einiges erlebt. In seiner Jugend war er eines der Top-Talente in Österreich und wechselte von der U15-Akademie der SV Ried in den Nachwuchs von Red Bull Salzburg,

Er sollte aber keine Partie für den österreichischen Serienmeister absolvieren, da er 2019 in die Nachwuchsakademie von Juventus wechselte. Nach einigen Partien in der U17-Mannschaft, wo er zur Abwechslung auch einige Male als Torschütze in Erscheinung trat, wechselte er zur U19, wo er 55 Partien absolvierte.

Der Wolfsberger AC verpflichtete Ervin Omic im vergangenen Sommer und gab ihm einen Vertrag bis Juni 2025. Nach nur einem Jahr sieht es ganz danach aus, dass der defensive Mittelfeldspieler wieder nach Italien wechselt. Der 20-Jährige wird aber natürlich nicht mehr im Nachwuchs aktiv sein, sondern wäre beim Genua CFC für die Kampfmannschaft vorgesehen.

Ervin Omic fiel zu Beginn der vergangenen Saison aus, da er sich knapp vor seinem Wechsel eine Kreuzbandzerrung zuzog. Am sechsten Spieltag feierte er sein Bundesliga-Debüt und eroberte auch bald einen Stammplatz. Insgesamt absolvierte er 32 Pflichtspiele für die Kampfmannschaft des WAC, in denen er nur ein Assist beisteuerte. Auch bei den 55 Einsätzen für die U19-Mannschaft von Turin, kam er nicht über drei Assists heraus. Scorerpunkte sollten sich die CFC-Genua-Fans demnach nicht allzu viele erwarten.

Für den WAC hat sich die Verpflichtung natürlich dennoch ausgezahlt. Omic zeigte durchaus souveräne Leistungen, speziell da es sich um seine erste Saison im Erwachsenenfußball handelte. Sollte es mit einem Wechsel klappen, werden die Kärntner zudem eine Ablösesumme für ihr Talent verlangen können.