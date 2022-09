Spannende Woche für „österreichisches DFB-Talent“ Wanner

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 37-38 / 2022

Paul Wanner (FC Bayern München)

RA/OM – 16 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (3/1/1 für Bayern U19)

In der deutschen Bundesliga kam Paul Wanner bei der 0:1-Niederlage der Bayern gegen Augsburg nicht zum Einsatz. In der UEFA Youth League spielte der 16-Jährige allerdings beim 3:3 gegen Barcelona als offensiver Mittelfeldspieler durch und erzielte ein Tor und einen Assist. Weiters kam Wanner vergangene Woche zweimal für die deutsche U18-Nationalmannschaft zum Einsatz. Für den gebürtigen Dornbirner waren es die ersten beiden Einsätze in dieser Altersklasse.

Patrick Wimmer ( VfL Wolfsburg )

RA – 21 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 0:2 gegen Union Berlin fehlte Patrick Wimmer den Wolfsburgern wegen einer Kopfverletzung.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 6 Spiele

Beim 1:1 bei Bayer 04 Leverkusen spielte Romano Schmid im offensiven Mittelfeld von Werder Bremen durch und sah Gelb. Gegen Frankreich und Kroatien kam er zudem erstmalig zu kurzen Einsätzen in der österreichischen A-Nationalmannschaft.

Leo Greiml (FC Schalke 04)

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 1 Spiel (4/0/0 für Schalke 04 II)

Bei der 0:1-Niederlage im Revierderby gegen Dortmund saß Leo Greiml auf der Bank des FC Schalke 04.

Marlon Mustapha (FSV Mainz 05)

ST – 21 Jahre (Jg. 01) – 5 Spiele

Beim 1:1 gegen Hertha BSC wurde Marlon Mustapha zur Halbzeit eingewechselt, musste aber wegen muskulärer Probleme nach 79 Minuten wieder ausgewechselt werden.

David Nemeth ( FC St. Pauli )

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 6 Spiele – 1 Tor

Bei der 0:2-Niederlage bei Jahn Regensburg spielte David Nemeth in der Innenverteidigung durch.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 7 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Bei der 0:2-Niederlage beim Hamburger SV spielte Christoph Klarer in der Innenverteidigung durch.

Benjamin Böckle (Fortuna Düsseldorf)

LV – 20 Jahre (Jg. 02) – 0 Spiele (3/0/0 für Fortuna Düsseldorf II)

Benjamin Böckle fällt derzeit aufgrund einer Muskelverletzung aus.

Benjamin Kanuric (Arminia Bielefeld)

ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 3 Spiele

Beim 4:2-Sieg über Holstein Kiel wurde Benjamin Kanuric nach 84 Minuten eingewechselt. Für die österreichische U21-Nationalmannschaft gelang ihm beim 5:1 über Montenegro ein Assist und beim 2:0 über Wales ein Treffer. Es waren die ersten beiden Spiele des Mittelfeldspielers für die U21.

Paul Tschernuth (1.FC Heidenheim)

TW – 20 Jahre (Jg. 02)

Bereits vor einem Jahr stieg Torhüter Paul Tschernuth in den Kampfmannschaftskader des 1.FC Heidenheim auf. Allerdings wartet der 20-Jährige noch auf sein Pflichtspieldebüt. Beim 2:2 gegen Kaiserslautern stand er nicht im Kader der Heidenheimer.

Emanuel Aiwu (US Cremonese)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 7 Spiele

Bei der glatten 0:4-Heimniederlage gegen Lazio Rom spielte Emanuel Aiwu in der Innenverteidigung durch.

Flavius Daniliuc ( US Salernitana )

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 3 Spiele (2/0/0 für OGC Nizza)

Bei der 1:2-Heimniederlage gegen Lecce spielte Flavius Daniliuc in der Innenverteidigung durch.

Muhammed Cham-Saracevic (Clermont Foot)

OM/LA – 22 Jahre (Jg. 00) – 8 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Bei der 1:3-Heimniederlage gegen Troyes spielte Muhammed Cham-Saracevic bis zur 70. Minute und bereitete den Treffer seines Teams vor. Gegen Kroatien kam der 22-Jährige zudem zu einem halbstündigen Länderspieldebüt für den ÖFB.

Silvan Wallner ( FC Wil 1900 )

IV/RV – 20 Jahre (Jg. 02) – 7 Spiele

Beim 2:0-Sieg im Schweizer Cup beim FC Portalban spielte Silvan Wallner als Innenverteidiger durch.

Luka Stevic ( FC Schaffhausen )

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 8 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Beim 4:1-Sieg im Schweizer Cup gegen Yverdon Sport spielte Luka Stevic bis zur 80. Minute im linken Mittelfeld und sah Gelb.

Melih Ibrahimoglu (Heracles Almelo)

ZM – 22 Jahre (Jg. 00)

Auch in der Saison 2022/23 steht der Ex-Rapidler Melih Ibrahimoglu beim niederländischen Zweitligisten Heracles Almelo unter Vertrag. Beim 2:0 über Helmond stand er nicht im Kader seines Teams.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00)

Tomás Händel, mittlerweile eine Stütze beim portugiesischen Klub Vitoria Guimaraes, stand in der neuen Saison aufgrund einer Muskelverletzung noch in keinem Matchkader.

Yusuf Demir (Galatasaray)

OM/RA – 19 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

Beim 2:1-Erfolg über Konyaspor wurde Yusuf Demir nach 63 Minuten eingewechselt. Zudem spielte er sowohl beim 5:1-Sieg über Montenegro, als auch beim 2:0 über Wales von Beginn an für die U21-Nationalelf. Gegen Montenegro versenkte der 19-Jährige einen Elfmeter.

Onurhan Babuscu (Gaziantep FK)

OM – 18 Jahre (Jg. 03) – 0 Spiele (2/0/0 für Gaziantep FK II)

Bei der 2:3-Niederlage bei Meister Trabzonspor saß Onurhan Babuscu erstmalig auf der Bank des Gaziantep FK.

Berkay Dogan (Eyüpsor)

IV – 20 Jahre (Jg. 02)

Der Innenverteidiger Berkay Dogan wechselte kurz vor Ende der Transferzeit noch aus der zweiten Mannschaft von St. Pauli zum türkischen Zweitligisten, für den er aber noch in keinem Matchkader stand.

Gabriel Eskinja (Slaven Belupo)

IV – 18 Jahre (Jg. 03) – 0 Spiele (3/0/0 für Slaven Belupo U19)

Beim 1:0 gegen Varazdin stand Gabriel Eskinja nicht im Kader von Slaven Belupo. Der Innenverteidiger wartet noch auf sein Saisondebüt und saß bisher nur viermal auf der Bank.

NK Jarun ) Raul Florucz (

LA – 21 Jahre (Jg. 01) – 4 Spiele – 3 Tore (1/0/0 für Lokomotiva Zagreb)

Beim 3:2-Sieg über BSK und beim 0:1 gegen Cibalia spielte Raul Florucz jeweils für den NK Jarun durch. Gegen BSK erzielte er zudem seinen dritten Saisontreffer.

Pascal Juan Estrada ( Olimpija Ljubjana )

IV/DM – 20 Jahre (Jg. 02) – 8 Spiele

Beim 3:2-Auswärtssieg gegen den NS Mura spielte Pascal Estrada bis zur 68. Minute in der Innenverteidigung.

Mateo Karamatic ( Olimpija Ljubljana )

IV – 20 Jahre (Jg. 01) – 8 Spiele

Beim 3:2-Auswärtssieg gegen den NS Mura spielte Mateo Karamatic als Linksverteidiger durch.

Milos Savic (Tabor Sezana)

ST – 20 Jahre (Jg. 02) – 5 Spiele

Beim 0:2 gegen den FC Koper stand Milos Savic nicht im Kader von Tabor Sezana.

Dardan Shabanhaxhaj (ND Mura)

LA – 21 Jahre (Jg. 01) – 10 Spiele – 1 Tor

Bei der 2:3-Niederlage gegen Olimpija Ljubljana wurde Dardan Shabanhaxhaj nach einer Stunde eingewechselt.

Anes Jakupovic (NK Dekani)

ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

Beim 0:0 bei Ilirija stand Anes Jakupovic nicht im Kader seines Teams.

Marco Budic ( Vitanest Bilje )

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 7 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:1 gegen Primorje spielte Marco Budic bis zur 66. Minute in der Innenverteidigung seines Teams. Beim 1:3 beim NK Krka stand er nicht im Kader.

Rastko Rastoka (FK Zlatibor)

AW – 20 Jahre (Jg. 01) – 4 Spiele

Beim 0:0 beim FK Metalac spielte Rastko Rastoka erstmals für seinen Klub Zlatibor durch.

Filip Stajic (Viitorul Targu Jiu)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00)

Beim rumänischen Zweitligisten Viitorul Targu Jiu wartet der zentrale Mittelfeldspieler Filip Stajic bisher noch auf sein Saisondebüt.

Daniel Antosch (Pafos FC)

TW – 22 Jahre (Jg. 00) – 4 Spiele

Beim 1:0-Sieg über AEK Larnaca hütete Daniel Antosch über die gesamte Spieldauer das Tor des Pafos FC.

Daniel Mandl, abseits.at