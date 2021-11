Fans: „…dann gute Nacht, ÖFB“

Die österreichische Nationalmannschaft setzte sich gestern mit 4:2 gegen Israel durch und verschaffte damit seinem mittlerweile umstrittenen Trainer eine Verschnaufpause. Wir wollen uns ansehen...

Die österreichische Nationalmannschaft setzte sich gestern mit 4:2 gegen Israel durch und verschaffte damit seinem mittlerweile umstrittenen Trainer eine Verschnaufpause. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Zidane85: „Nicht qualifiziert in einer Gruppe mit einer schwachen israelischen Mannschaft, sowie biederen Schotten. In einem Spiel wo es für beide Teams um nichts mehr geht kann man dann leicht glänzen obwohl das auch nur eine Halbzeit der Fall war. Wenn das reicht um den Teamchefposten zu halten, dann gute Nacht, ÖFB! Man kann sich nach so einer Qualifikation nur aufs Hirn greifen wie die jetzt nach einem halben guten Spiel in Euphorie zu verfallen. 4. Platz (eigentlich auch der 3.) ist in dieser Gruppe eine Bankrotterklärung.“

Mr.Viola: „Ja gewonnen! Franco for President! Bitte gleich einen Vertrag auf Lebenszeit!“

Christian2016: „Wir werden die Gruppe übrigens mit hoher Wahrscheinlichkeit trotz des heutigen „Befreiungsschlages“ als Vierter abschließen. Das nur so am Rande, ohne die allgemeine gute Stimmung stören zu wollen.“

Issoisso: „War ganz gut. Schöpf natürlich ein Fehlgriff mit Ansage. Aber allgemein schon über 90 Minuten gut nach vorne gespielt. Gänzlich happy bin ich halt trotzdem nicht, weil das die Fodarei wieder verlängern wird.“

Michael_sksg: „Seiwald war verdammt stark. Wenn da ein Schlager/Laimer/Lainer zurückkommen, schaut es gut aus.“

Alex011: „Mit Sturm ist der Franco auch meistens Vierter geworden, jetzt wird er mit Österreich auch Vierter.“

Leaving Las Vegas: „Eigentlich so ziemlich das Schlimmste was uns passieren konnte. Vier Tore geschossen, dem Resultat nach ein schöner Sieg und die Mannschaft spielte nicht gegen den Trainer.“

revo: „Hauptsache Demir nach Klagenfurt beordern (und ihn dann nicht einsetzen), obwohl er sich sonst zwei Wochen bei seinem neuen Trainer beweisen könnte. Sehr sinnvoll der Foda.“

tirnweth: „Tja, da wäre es für Demir wirklich besser gewesen er wäre in Barcelona geblieben und hätte die Zeit im Training nutzen können um den neuen Trainer was zu zeigen.“

Christian2016: „Legendärer Heimsieg, Wahnsinnsleistung, Super-Steigerung in der 2. Hälfte, alles wieder gut, Foda sofort bis 2024 verlängern, Schöttel rehabilitiert, Milletich alles richtig gemacht, das Playoff kann kommen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 4:2-Sieg der Schotten gegen Israel.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!