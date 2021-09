Fans: „Das war eine taktische Bankrotterklärung“

Die österreichische Nationalmannschaft kassierte im WM-Qualifikationsspiel gegen Israel eine empfindliche Niederlage. Aufgrund zahlreicher Geschenke im Abwehrverbund nahm die Mannschaft von Trainer Franco Foda fünf...

Die österreichische Nationalmannschaft kassierte im WM-Qualifikationsspiel gegen Israel eine empfindliche Niederlage. Aufgrund zahlreicher Geschenke im Abwehrverbund nahm die Mannschaft von Trainer Franco Foda fünf Gegentreffer hin und verlor mit 2:5. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung der ÖFB-Auswahl sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

AC58: „Den Hauptvorwurf den ich Foda mache ist, dass er aus dem 2:4 keinen Millimeter gelernt hat. Das gestern war ja eine glatte Kopie des letzten Spiels, mit dem 2:5 als zynisch, humorvolle Besiegelung. Ich kann mich nicht erinnern, jemals in so kurzer Zeit von irgendeinem Team so eine Katastrophen-Doublette gesehen zu haben. Das war eine taktische Bankrotterklärung. Er und sein Team haben Monate Zeit um die Gegner zu studieren und die eigene Mannschaft darauf einzustellen. Was haben diese Amateure seit der EM gemacht. War das gestern das Produkt von mehrwöchiger akribischer Kleinarbeit? Foda versteht unsere Spieler nicht, weder mental noch von ihren Fähigkeiten her. Manche werden ständig überschätzt – andere wieder unterfordert in ihrem Aufgabenbereich. Ich frage mich zum Beispiel mit welchem Auftrag Demir ins Spiel geschickt wurde und ob das auch seine Mitspieler wussten.“

valderama: „Dieses lächerliche Spiel nur Foda anzuhängen ist mir klar zu wenig. Die Herren Spieler haben ein absolut katastrophales Verhalten an den Tag gelegt. Sie sind ja in den Augen vieler nahezu Weltklasse. Da muss ich dann als Spieler aber auch die minimalsten Tugenden zeigen. Allerdings muss es der Trainer auch schaffen, einen arroganten Haufen halbwegs in eine professionelle Spur zu bringen. Und das gelingt Foda seit längerer Zeit nicht mehr wirklich, wenn es nicht gerade um alles geht. Ich bin zutiefst frustriert.“

flanders: „Unfassbar schlechte Defensivleistung. Zu viele individuelle Fehler, sehr leichte Fehler. Ich hatte lang das Gefühl, dass man das noch drehen kann. Mit dem 3:2 überhaupt und dann bekommt man wieder so ein Schülerligator. Dann war es vorbei. Niederlage absolut verdient, auch wenn ich weiterhin überzeugt bin das Israel auch keine gute Mannschaft hat. Offensiv gut, hinten wackelig. Nur waren wir nicht fähig dagegen zu halten.“

schooontn: „In einem Pflichtspiel dürfen sich gestanden Fussballprofis im Trikot des Nationalteams nie und nimmer so verhalten wie beim 5. Gegentor gestern, und zwar ganz unabhängig vom Spielstand, vom Zeitpunkt und unabhängig davon ob man so sehr gegen den Coach und seine Taktik ist oder sonstiges. Das war eine absolute Schande, eine Einladung an den Gegner, das darf man sich bei uns nicht mal beim Gaudi-Hallenkick erlauben.“

st3r: „Ganz ehrlich, die erste Halbzeit fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wir hatten zahlreiche Chancen, haben auch schon früh in der israelischen Hälfte gepresst und dort oft den Ball zurückerobert. Dass Israel mit gefühlt drei Chancen dann drei Mal trifft ist sehr bitter. Der Anschlusstreffer von Arnautovic gab kurzzeitig nochmal Hoffnung, die wurde aber durch den Treffer von Weissman dann jäh zerstört. Danach war komplett die Luft herausen und wir ergaben uns unserem Schicksal. Das 2:5 war ja ein echter Skandal.“

Much1: „Wahnsinn, in zwei Spielen die ganze Euro-Euphorie wieder zerstört, wobei man das Moldawien-Spiel noch hingenommen hätte, wenn gestern gewonnen worden wäre. Das Spiel wirkte wie ein Gaudikick. Israel hinten von Anfang an vogelwild, mit einem Geschenk nach dem anderen für unser Team, und wir zu blöd das auszunützen. Bin immer noch schockiert ob dieser Unleistung, die ich mir nur so erklären kann, dass das Team gegen Foda gespielt hat.“

miffy23: „Ich weiß nicht, wieso einige immer gleich in Extrema abgleiten müssen. Der Kader hat seit einigen Jahren Top20 Niveau. Das kann man so sagen, ohne größenwahnsinnig zu sein, und ohne damit irgendeinen überhöhten Anspruch zu stellen. Den springenden Unterschied zu vergleichbaren Nationen wie eben Dänemark, der Schweiz oder Schweden macht die Trainerarbeit aus. Ganz besonders bei Dänemark sieht man eben den Effekt, den konstante, kluge Arbeit mit kohärentem System hat. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, und liegt nicht am Spielermaterial. Auch da gibt es hie und da einmal Ausreißer – wie zum Beispiel ein mühsames 1:0 auswärts gegen die Faröer mit der C-Mannschaft. Allein, es sind da eben Ausnahmen – und bei uns sind die Pflichtsiegkrämpfe ohne System die *Regel* unter Foda. Fodas Bilanz gegen ebenbürtige oder ernstzunehmende Gegner ist mittlerweile katastrophal. Seine völlige Konzeptlosigkeit war vor der EM schon offensichtlich, die Motivation und Spannung des Turniers hat die Mannschaft dann trotz Foda zu guten Leistungen beflügelt. Dass Foda nun Monate später wieder am System herumexperimentiert und keine Eingespieltheit aufkommen lässt, ist bezeichnend. Was ist, unterm Strich nach mehreren Jahren, Fodas Zugang, seine Handschrift? Eine erschreckende Inkonsistenz, eine bezeichnende Widersprüchlichkeit bei den eigenen Aussagen und Plänen, ein Festhalten an einer defensiven, nach vorne planlosen Philosophie, welche diesem Kader weder schmeckt, noch zu guten Resultaten führt. Man erstolpert sich damit lediglich Pflicht-Ergebnisse gegen kleine Gegner, und zittert bis zum oftmaligen Versagen gegen ebenbürtige oder bessere Mannschaften. Nicht Genügend, setzen. Es kann nur besser werden, egal wer kommt.“

