Fans: „Frankreichs Kadertiefe ist ein Wahnsinn“

Das österreichische Nationalteam trifft heute Abend im Rahmen der Nations League auf Frankreich. Nachdem wir bereits eine kleine Vorschau auf diese Partie verfassten, wollen wir uns nun ansehen was sich die Fans von diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Zwara: „Auch wenn die Nations League für den Weltmeister wohl nur eine untergeordnete Rolle spielt, werden sie sicherlich die Schmach in Form eines Abstiegs abwenden wollen. Frankreich muss mit beispielsweise Lloris, Benzema, Coman, Pogba einige Stars vorgeben, Favorit bleiben sie freilich. Bei Österreich fehlen Laimer und Kalajdzic. Vor allem Ersterer wird kaum zu ersetzen sein. Dennoch hat der Kader sicher eine gewisse Qualität, die den Franzosen wieder Paroli bieten kann.“

Patrax Jesus: „Wenn Mbappe spielt, ist völlig egal wer bei Frankreich ausfällt.“

Dein Gewissen 23: „Mit Hugo Lloris (Tottenham), Karim Benzema (Real Madrid), N’Golo Kante (Chelsea), Paul Pogba, Adrien Rabiot (beide Juventus), Kingsley Coman, Lucas Hernandez (beide FC Bayern) und dessen Bruder Theo Hernandez (AC Milan), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Ibrahima Konate (Liverpool), Boubacar Kamara und Lucas Digne (beide Aston Villa) fehlen sehr viele Nationalspieler die normalerweise dabei sind bei den Franzosen. Wenn man dann aber die mögliche Aufstellung sieht, könnte man als normaler Fan glauben das wäre deren Bestaufstellung: Maignan (AC Milan) – Pavard (Bayern), Varane (Manchester United), Kounde (Barcelona), Mendy (Real Madrid) – Camavinga (Real Madrid), Tchouameni (Real Madrid) – Nkunku (Leipzig), Griezmann (Atletico Madrid), Dembele (Barcelona) – Mbappe (Paris Saint-Germain). Einfach nur krass deren Kadertiefe… Selbst wenn man nur die Klubs sehen würde, dann würde man sagen das diese Mannschaft die beste der Welt ist und das obwohl noch einige Stars und wichtige Bestandsteile des Kaders und der ersten Elf fehlen.“

miffy23: „Mir gefällt, dass Coman ausfällt – der hat im Hinspiel so ziemlich gemacht, was er wollte und ist immer brandgefährlich auf dem Flügel.“

Vöslauer: „Ich habe dafür Dembele zuletzt gegen die Bayern bei Barcelona gesehen… verdammt der Hund war stark im 1:1. Die sicherste Variante gegen Frankreich wäre wohl die Heraf’sche Double-Five aus der U20-WM 2015. Wobei ich auch sage, dass es beeindruckend war (jetzt ohne Ironie…) wie Villarreal damals gegen die Bayern verteidigt hat (mit einer flexiblen 5er-Kette) oder auch der Destruktiv-Kick von Simeones Atletico bei ManCity. Mit der Fünferkette haben wir damals im Happel auch kurzzeitig den tollwütigen Angriffswahn der Franzosen bissl eingeschläfert…. bis der verhängnisvolle Konter kam.“

michi87: „Ich weiß nicht, ob eine Dreierkette so eine gute Idee ist. Hat noch nicht funktioniert im Nationalteam. Ich glaube, dass eher Ljubicic als offensiver Mittelfeldspieler neben Sabitzer startet.“

lovehateheRo: „Die haben den zweiten der Torschützenliste der Ligue 1, wir haben den Top-Torschützen der Serie A, also im Sturm sind wir schon mal besser aufgestellt.“

fcw_1913: „“Leider“ haben die trotz der Ausfälle eine Kaderbreite, die man bei einem Nationalteam wohl noch selten gesehen hat.“

JoggaBonito: „Wir haben in den bisherigen Spielen unter Rangnick mehr Spielwitz und System gezeigt, als während der gesamten Amtszeit von Franco Foda.“

Christian2016: „In Wahrheit hat Foda mit dem Team nichts erreicht. Mit diesem Kader einmal in der Nations League nicht absteigen und einmal geschenkt aufsteigen, ein biederer zweiter Platz mit drei Niederlagen in der EM-Quali, ein zweiter Gruppenplatz bei der EM dank Nordmazedonien-Auslosung und einem einzigen guten Match gegen die Ukraine, eine Achtelfinal-Niederlage, die nur aufgrund des „Spieler-Aufstandes“ immerhin mitreißend war, und am Anfang halt einige Siege in Freundschaftsspielen für den ach so tollen Punkteschnitt. Man vergleiche das mit einem Rangnick, der nach einem 1:1 gegen den Weltmeister stellvertretend die ganze Nation zusammenscheißt, weil wir nicht gewonnen haben und uns auch noch drüber freuen, und der kurz drauf in einem Interview ankündigt, mit dem Team beim nächsten Turnier für Furore zu sorgen. Rangnick hat durch Ergebnisse und Auftreten jetzt schon erreicht, dass ich mich endlich wieder richtig mit der Nationalmannschaft identifizieren kann, und dieses schöne Gefühl haben sicher viele Fans in ganz Österreich.“

26A: „Die Franzosen unterschätzen uns fast immer und das ist unsere Chance.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Länderspiel gegen Frankreich.

