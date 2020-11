Bundesliga-Statistiken: Koita und Kara feuerten die meisten Torschüsse ab

Wir wollen die Länderspielpause nutzen um einige Statistiken nach dem 7. Spieltag der österreichischen Bundesliga zu betrachten. Nachdem wir bisher die Expected-Goal- und Expected-Assist-Wertung...

Wir wollen die Länderspielpause nutzen um einige Statistiken nach dem 7. Spieltag der österreichischen Bundesliga zu betrachten. Nachdem wir bisher die Expected-Goal- und Expected-Assist-Wertung unter die Lupe nahmen, wollen wir uns einigen Schussstatistiken widmen. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout S.p.a.

Die meisten Schüsse nach sieben Spieltagen

Vergangene Saison kam Hartberg-Mittelfeldspieler Rajko Rep auf 97 Schussversuche und führte damit diese Wertung von Shon Weissman (94), sowie Patson Daka und Christoph Monschein (jeweils 89) an.

Nach sieben Spieltagen führt Sekou Koita mit 27 Schüssen die Wertung knapp vor Ercan Kara an. Dahinter folgen Moschein, Fountas und Dedic.

Die meisten Schüsse pro 90 Minuten

Interessant ist die Statistik, welche Spieler pro 90 Minuten die meisten Schussversuche aufweisen. Die ersten vier Plätze gehen dabei an RB Salzburg und den SK Rapid, wobei mit Kitagawa ein weiterer Rapid-Angreifer in den Top 10 rangiert. Koita ist der einzige Spieler, der im Schnitt auf mehr als fünf Schussversuche pro 90 Minuten kommt. Vergangene Saison lagen mit Haaland (4.54), Daka (4.02) und Koita (3.94) drei Salzburger Angreifer auf den ersten drei Plätzen.

Die präzisesten Schützen

Welche Spieler brachten von ihren Schussversuchen eine hohe Prozentzahl aufs gegnerische Tor? Die Nummer 1 nach sieben Spieltagen ist der junge WSG-Tirol-Legionär Kelvin Yeboah, der stolze 73.33 Prozent seiner Schussversuche aufs gegnerische Tor brachte. Letzte Saison war Dario Tadic in dieser Wertung die klare Nummer 1 mit sehr starken 74,55% – ein Wahnsinnswert über eine gesamte Saison.

Schüsse außerhalb des Strafraums

Manprit Sarkaria zog am häufigsten außerhalb des Strafraums ab. Dahinter folgen mit Ullmann und Fountas zwei Spieler des SK Rapid. In der Saison 2019/20 lag Rep mit 63 Distanzschüssen unangefochten auf Platz 1, gefolgt von Peter Michorl (53) und Dominik Szoboszlai (43)

Die meisten Kopfbälle

Ercan Kara ist auch in den Luftzweikämpfen dominant und tätigte die meisten Schussversuche aller Spieler der österreichischen Bundesliga per Kopf. Auf Platz 2 folgt LASK-Abwehrchef Gernot Trauner, der erst gestern ein Kopfballtor im Länderspiel gegen Luxemburg erzielte. Vergangene Saison lag in dieser Wertung Shon Weissman mit 19 Kopfbällen auf dem ersten Platz, gefolgt von Trauner (17) und Ramalho (15).

