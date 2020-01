Rapid-Fans: „Kara-Transfer war ein “No-Brainer“

Der SK Rapid befindet sich zurzeit auf Trainingslager und mit Ercan Cara ist ein Neuzugang dabei, der knapp vor Abflug bei den Hütteldorfern einen...

Der SK Rapid befindet sich zurzeit auf Trainingslager und mit Ercan Cara ist ein Neuzugang dabei, der knapp vor Abflug bei den Hütteldorfern einen Vertrag bis Sommer 2022 unterschrieb. Der Mittelstürmer hat eine ungewöhnliche Karriere hinter sich und zeigte seinen Torriecher in den vergangenen Jahren in Amateurligen, ehe er auch beim SV Horn in der 2. Liga seine Qualitäten unter Beweis stellte. Was erwarten sich die Rapid-Fans von dem neuen Stürmer? Wir haben uns im Austrian Soccer Board für euch umgehört!

Ipoua #24: „Alles richtig gemacht mit dem Transfer: Risiko überschaubar, Integration wird sehr schnell gehen und von den Erzählungen bzw. seinen Interviews passt es auch auf mentaler Ebene punkto Einsatzbereitschaft. Es gab glaube ich selten weniger Druck für einen neuen Stürmer als jetzt, denn die Fußstapfen in die er tritt sind ja nicht allzu groß, außerdem gibt es mit Taxi und Koya noch zwei Kicker, die ihm die Last von den Schultern nehmen – meiner Meinung nach der perfekte Zeitpunkt um jemand wie Kara die Chance zu geben anstatt Millionen zu verbrennen.“

Stanley-Stiff: „Servas in Hütteldorf! Wirkt selbstsicher, der Junge. Mal sehen ob er dies auch unbekümmert auf den Platz übertragen kann, nach ein bisschen Eingewöhnungszeit an das höhere Tempo und die höhere Intensität, dann wird das schon pfeifen. Ich wünsche viel Erfolg dabei, dann werden wir alle viel Freude miteinander haben.“

Boidi: „Herzlich willkommen beim geilsten Verein. Transfer ist wohl ein „No-Brainer“. Funktioniert er halbwegs war´s ein ordentliches Schnäppchen, klappt´s nicht hat man kaum was ausgegeben und er wird wohl dafür sorgen, dass die Amas in die 2.Liga kommen. Well done, Zoki.“

since-1899: „Während so mancher Millionentransfer der letzten Jahre – in jüngster Erinnerung natürlich Badji – oftmals die Katze im Sack war, weiß man bei Kara ganz genau was man bekommt. Ich bin auch der Meinung, dass sein Stürmertyp – groß und physisch stark – sich leichter an das höhere Niveau anpassen kann, als ein schneller Techniker. Er wird seine Tore bei uns in der Ersten machen, davon bin ich eigentlich überzeugt. Sollte es doch nicht reichen, schießt er eben Rapid II zum Aufstieg.“

Mici: „Herzlich Willkommen. Ich hoffe er bekommt a bisserl Zeit, es sind schon viele andere an den eigenen Erwartungen bzw. der Fans gescheitert.“

schleicha: „Freue mich sehr über den Transfer. Im Gegensatz zu manchen, die sich viel erwarten ist es bei mir so, dass er meine Erwartungen kaum unterbieten kann. Dies täte er nur dann, wenn er auch bei den Amateuren in Liga 3 nichts zusammenbringt. Aber der Schaden wäre selbst dann immer noch überschaubar. Die Frage wird sein, abgesehen vom höheren sportlichen Niveau, ob er mit dem Druck den er bei Rapid hat auch zurechtkommt. Denn das ist halt schon was anderes wenn du allein vorm Tormann stehst und hinter dem Tor dann 8.000 Leute bzw. im Stadion insgesamt 25.000, die alle erwarten, dass das Ding jetzt drinnen ist. Vor allem wenn man im Vorfeld vielleicht gar schon mal paar Chancen vergeben oder technische Fehler gemacht hat. Gefühl habe ich aber ein ziemlich gutes bei ihm. Allein schon, dass die Einstellung passt, ist schon mal elementar wichtig. Denn an sich arbeiten wird er genug müssen.“

RapidDevelopment: „Herzlich willkommen! Habe keine Erwartungen – da kann alles kommen! ABER: damit er das Niveau von Badji in der ersten Saisonhälfte erreicht, braucht er echt nicht viel machen. Insofern hat er ja gar nicht so viel Druck. Für mich macht es den Eindruck, als hätte er zumindest die Mentalität, die wir brauchen. Verbissen zu kämpfen und den ungebremsten Willen besser zu werden. Gib Gas, Junge!“

Ernesto: „In erster Linie freue ich mich, dass wir einen logischen Transfer tätigen – ist eh viel zu selten geschehen zuletzt. Meine Erwartungshaltung ist gering, denn die Bundesliga ist dann doch ein anderes Pflaster und die Gegenspieler auf einem anderen Niveau. Im Frühjahr wird´s richtig schwierig einerseits Einsatzzeiten zu sammeln und anderseits aufgrund der Meistergruppe gegen die schwierigen Gegner zu reüssieren.“

Rapidfan74: „Das einzige was einen bitteren Nachgeschmack erzeugt, ist die Tatsache, dass wir den Horner Abstieg fixiert haben.“

MarkoBB8: „Also was der Badji alles verhaut hat – da kann der Kara nicht viel schlechter sein .. Bei ihm werden zumindest Einstellung und Motivation passen. Bin gespannt ob er in der 1. Mannschaft eine Chance bekommt. Finde diesen Transfer super.“

Auch ein SV-Horn-Fan meldete sich zum Transfer zu Wort:

Bepperl: „Da es jetzt offiziell ist: Er war zwar nur ein halbes Jahr in Horn, hat aber dennoch vor allem mit seinen Toren einen bleibenden Eindruck hinterlassen! Daher danke für die erbrachte Leistung und alles gute bei Rapid! Ich würde es ihm wirklich wünschen, dass er sich auch in der Bundesliga etablieren kann und nicht nur bei den Amas zum Einsatz kommt. Hoffentlich habt ihr Freude an ihm und vielleicht werde ich mir jetzt das ein oder andere Rapid Spiel reinziehen.“

