Fans vor Schottland-Länderspiel: „Nicht den Schneid abkaufen lassen“

Die österreichische Nationalmannschaft trifft heute im ersten Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 2022 auf Schottland. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von Franco Fodas Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Karambesi: „Erwarte mir voll motivierte Schotten mit typischen „Insel-Fußball“. Hoffentlich lassen sich unsere Burschen nicht den Schneid abkaufen. Irgendwie kann ich einfach dieses Spiel nicht einschätzen, alles ist möglich.“

revo: „Bin gespannt, ob man es spielerisch versuchen wird zu lösen oder ob’s von Minute 1 weg voll auf Kampf geht.“

little beckham: „Hinteregger und Posch fallen fix aus in Schottland. Das ist sehr bitter, vor allem weil die zwei körperlich eine Macht sind, was auf der Insel immer von Vorteil ist. Aber okay – Friedl neben Dragovic rein und los gehts. Gegen die Schotten müssen wir körperlich dagegenhalten, die offensive Dreier-Reihe ist da eh nicht gerade ein Paradebeispiel für Robustheit. Da kanns nicht schaden, wenn Ilsanker und Schlager den Schotten ein bissl zuwesteigen.“

revo: „Gegen Schottland könnte ich mir Alaba gut hinten in der Innenverteidigung drin vorstellen. Wird eh ein Kick&Rush-Gehaue, da soll er mit seinem Schlapfen ein paar 70m-Pässe auf Kalajdzic raushauen.“

Motzhdf: „Ich glaube, dass uns Foda überrascht in der Innenverteidigung und dort wirklich mit Ilsanker und Dragovic beginnt, damit Alaba im zentralen Mittelfeld spielen kann. Ilsanker beginnt in Schottland fix, da Franggoooo ja auf die kampfstarken Schotten reagieren muss.“

casual1908: „Dass man gegen robuste Schotten körperlich dagegen halten muss und dafür ein Ilsanker benötigt wird, gibt’s auch nur bei uns. Wenn ich spielerisch dermaßen überlegen bin, benötige ich die physische Stärke keineswegs explizit. Eine Dreier-Kette würde sich durchaus anbieten mit Trauner als zentralen Part, denke aber, dass unser Franggo mit dem üblichen 4-2-3-1 beginnt. Auf Grund der Tatsache, dass man eigentlich keine Option für den linken Flügelstürmer hat, wäre eine 3-5-2 die bessere Variante. Vor allem die Überlegung mit Trauner als kopfballstarken Abräumer im Zentrum der Dreier-Kette zu starten, gefällt mir gut. Alaba will ich am linken Flügel eigentlich nicht sehen, da dies im Umkehrschluss heißt, dass Ulmer startet und der ist derzeit wahrlich nicht in Form. Baumgartner außen ist auch mehr eine Notlösung. Also ganz restlos zufrieden bin ich mit einem 4-4-2 nicht und Ilsanker hat in der Startelf sowieso nichts verloren.“

lovehateheRo: „Für mich gehört Alaba auf jeden Fall als Linksverteidiger aufgestellt. Einerseits, weil die Alternative ein Ulmer in schlechter Form, der nicht mal in unserer Bundesliga positiv auffällt derzeit, ist, und andererseits, weil es in der Innenverteidigung und im zentralen Mittelfeld genug gute Alternativen gibt.“

little beckham: „Bei Alaba kommt halt jetzt noch dazu, dass es wirklich kaum eine Alternative links hinten gibt. Ulmers Form ist aktuell grauenhaft, ich möchte ihn ehrlich gesagt in dieser Woche maximal gegen die Färinger sehen.“

