Gelingt Österreich der nächste Sieg? Gegen Rumänien in der Favoritenrolle!

Nach dem erfolgreichen Auftakt zur Nations League trifft die österreichische Nationalmannschaft heute auf Rumänien. Im ersten Heimspiel des Jahres kann sich Franco Fodas Truppe...

Nach dem erfolgreichen Auftakt zur Nations League trifft die österreichische Nationalmannschaft heute auf Rumänien. Im ersten Heimspiel des Jahres kann sich Franco Fodas Truppe mit einem weiteren Sieg in eine hervorragende Ausgangsposition schießen und dem Aufstieg in die A-Liga ein Stückchen näherkommen.

Im Vorfeld der Partie gegen Norwegen berichteten wir von einer ersatzgeschwächten österreichischen Nationalmannschaft und machten uns Sorgen vor dem norwegischen Sturm, der mit Haaland, King und Sörloth drei absolute Klasseleute in seinen Reihen hatte. Diese Sorgen stellten sich als absolut unbegründet heraus, denn der 2:1-Auswärtssieg der österreichischen Auswahl war hochverdient, wie man auch an dieser Overlyzer-Grafik sehen kann, die die Kräfteverhältnisse während der gesamten 90 Minuten sehr gut widerspiegelt.

Das österreichische Nationalteam ging über die 90 Minuten ein beachtliches Tempo und dominierte auch ohne Alaba, Arnautovic, Laimer und Lazaro den Gegner. Besonders gut gefiel der erst 21-jährige Debütant Christoph Baumgartner, der an seine starke Saison bei Hoffenheim anschloss und sich mit solchen Leistungen sicherlich im Kader von Foda festsetzen wird. Der Teamchef selbst meinte zum gelungenen Debüt des Offensivspielers: „Wir haben die Ausfälle in der Mannschaft nicht groß thematisiert, das gehört im Fußball dazu. Man muss das kompensieren“.

Im Unterschied zum Auswärtsspiel gegen Norwegen ist die Foda-Elf heute gegen Rumänien in der Favoritenrolle. Auch heute will man ein aggressives Pressing gegen den Ball und schnelles Umschaltspiel nach Ballgewinnen zeigen, allerdings ist es möglich, dass Foda das zweite Länderspiel nutzen wird, um weiteren Akteuren die Chance zu geben ihr Können zu zeigen. Frankreich-Legionär Adrian Grbic, der sich in der vergangenen Saison auf Vereinsebene äußerst treffsicher zeigte, wäre einer der Kandidaten, die sich einen Einsatz verdienen würden.

Zu einer Umstellung ist der Trainer in jedem Fall gezwungen. Innenverteidiger Martin Hinteregger wird aufgrund eines geprellten Sprunggelenks passen müssen. Der Abwehrspieler zeigte bis zu seiner Auswechslung eine bärenstarke Leistung, da er nicht nur die Defensive glänzend organisierte, sondern auch mit dem Ball am Fuß hervorragend das Spiel der Österreicher von hinten aufbaute.

Rumänien kam zum Auftakt der Nations League zuhause nicht über ein 1:1 gegen Nordirland hinaus. Die Rumänen gingen in der 25. Minute durch einen Treffer des England-Legionärs George Puscas in Führung und agierten ab der 39. Minute mit einem Mann mehr, nachdem Josh Magennis die gelb-rote Karte sah. Die rumänischen Fans beklagten nach dem Schlusspfiff, dass die Mannschaft mit einem Mann mehr das Spielen einstellte und sich damit begnügte die Partie mit harmlosen Pässen im Mittelfeld zu kontrollieren. Dies wurde drei Minuten vor dem Schlusspfiff bestraft, als Gavin Whyte eine der wenigen Chancen der Nordiren nutzen konnte. Nach den 90 Minuten hatten die Rumänen satte 72,8% Ballbesitz und feuerten 18 Torschüsse (neun aufs gegnerische Tor) ab, von denen eben nur einen den Weg ins gegnerische Tor fand. Die Überlegenheit der Hausherren sieht man ebenfalls anhand unserer Overlyzer-Grafik:

Für den rumänischen Coach Mirel Radoi, der erst unlängst vom U21- zum Cheftrainer befördert wurde, ist die rot-weiß-rote Auswahl heute Favorit: „“Keine Mannschaft hat es geschafft, so eine Intensität zu zeigen, wie Österreich das gegen Norwegen getan hat… Österreich hat große Persönlichkeiten, viel Erfahrung. Beeindruckend ist aber auch, was sie als Kollektiv zeigen „. So wie Franco Foda kündigte auch Radoi einige frische Kräfte an.

Auch für unseren Kooperationspartner tipp3 sind die Österreicher heute in der Favoritenrolle.