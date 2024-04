Die Kommentare der Rapid-Fans vor dem Cup-Halbfinale gegen den DSV Leoben

Der SK Rapid trifft heute im Cup-Semifinale auf den DSV Leoben und hat damit die Chance das Ticket für das Finale in Klagenfurt zu...

Der SK Rapid trifft heute im Cup-Semifinale auf den DSV Leoben und hat damit die Chance das Ticket für das Finale in Klagenfurt zu sichern, wo der Sieger der Partie zwischen RB Salzburg und dem SK Sturm warten wird. Der Zweitligist warf allerdings schon einige Bundesligisten aus dem Bewerb. Die WSG Tirol, der Wolfsberger AC und der SCR Altach scheiterten allesamt an den Steirern. Wir wollen uns nun ansehen was die Rapid-Fans von dem heutigen Cup-Halbfinale erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Schwemmlandla3: „Mir ist völlig egal, wie wir weiterkommen. Hauptsache, wir kommen weiter.“

Wabi1899: „Man darf Leoben nicht unterschätzen, die haben mit Altach, Wattens und Wolfsberg schon drei Bundesligisten rausgehaut, also auf die leichte Schulter darf man es nicht nehmen und fürs Phrasenschwein: Der Cup hat eigene Gesetze. Aber, jetzt mal ehrlich, wenn man bedenkt, um WAS es geht, nämlich die Chance auf den ersten Cup-Titel seit 1995 und auf die Chance mit dem Cup-Titel eine fixe Europacup-Teilnahme zu bekommen, darf eine Mannschaft, die Fiorentina besiegt hat, nicht über Leoben stolpern…Da gibt’s nur Vollgas und Sieg und Leoben darf auch, wenn sie einen Run haben, nichts mitzureden haben, fokussiert von Sekunde eins sein, so wie die erste Halbzeit gegen die Austria, dann darf da nichts anbrennen und einfach siegen… und ab nach Klagenfurt zum Finale!“

Tobal12345: „Schlechter Platz, sehr motivierter Gegner, für die das Spiel des Jahrzehnts. Cup ist nie leicht, einfach nicht nervös werden, auch wenns nach 60 Minuten noch 0:0 steht und stur unser Spiel runterspielen, qualitativ sind wir ganz klar besser und das muss halt auf den Platz gebracht werden.“

gw1100: „Persönlich finde ich das tatsächlich sehr skandalös und lächerlich vom ÖFB, dass Hameter die Partie pfeift. Hameter hat gegen Lustenau eine absolut katastrophale Leistung, ganz besonders uns gegenüber, geboten. Die rote Karte gegen den Co-Trainer musste zurückgenommen werden. Klauß hat im Interview mehrfach betont, wie schlecht der Schiedsrichter war. Er musste nach dem Match Rede und Antwort stehen. Eine Woche darauf pfeift er wieder einen Verein aus Wien, pfeift wieder absolut schlecht, muss nach dem Spiel wieder Rede und Antwort stehen. Im nächstmöglichen Spiel, nachdem er zwei Spiele absolut verpfiffen hat und laufend in der Kritik stand, setzt man wieder Hameter ein? Wieder ein Spiel mit Wiener Vereinsbeteiligung? Das kann doch nicht deren ernst sein?“

Wien1899: „Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag. Irgendwann muss ja der Titel wieder nach Hütteldorf gehen.“

bw_sektionsbg: „Ehrlich gesagt, würde ich so starten wie gegen Hartberg und Burgi als Joker reinbringen, wenn dem Grüller seine Lunge schlapp macht.“

Hiasl99: „Ich denke ein spielerisches Feuerwerk sollten wir ohnehin nicht erwarten. Das wird ab Minute 1 ein zäher Kampf werden. Aber bin guter Dinge, dass wir den ordentlich annehmen und sich im Endeffekt die fußballerische Klasse durchsetzt.“

Kitz3006: „Mit Grüll und Burgi habe ich jetzt weniger Sorgen, als ich ohne die beiden hätte. Wird sicher ein Kampf werden, aber ich trau uns das schon zu. Jansson und Lang gefallen zurzeit auch ganz gut. Die sollten den Leobenern schon Probleme machen.“

Waldi_SCR: „Also nach dem Spiel am Sonntag könnte ich mir tatsächlich wieder Grüll als Stürmer vorstellen, zumal Burgi in den Spielen vor seiner Sperre auch nicht gerade geglänzt hat. Aber natürlich kann ein fitter Burgi auch immer den Unterschied vorne machen. Hauptsache, es wird ein Sieg, egal mit welcher Aufstellung. Da darf es keine Ausreden geben, Leoben müssen wir in 90 Minuten biegen, sonst haben wir im Finale sowieso nichts zu suchen. Hotel in Klagenfurt ist auf jeden Fall schon gebucht, also enttäuscht uns nicht, Burschen, holt euch den Sieg und dann ab nach Klagenfurt (hoffentlich dann wieder gegen Sturm zwecks Stimmung). Auf geht’s, Rapid kämpfen und siegen.“

Manuel20: „Bin so entspannt wie lange nicht, wir sind sehr gefestigt und verlieren normal nicht als besseres Team. Wir bekommen echt wenig Tore zurzeit. Aufgrund des Qualitätsunterschieds wird das ein relativ lockerer Sieg. Und dann geht’s wie gefühlt fast jedes Jahr wieder um einen Titel im Cupfinale, hoffentlich endlich wieder mit dem richtigen Ende!“

