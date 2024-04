LASK-Fans: „Wichtige drei Punkte, aber…“

Der LASK gewann endlich die erste Partie im Jahr 2024 und fuhr damit ganz wichtige drei Punkte im oberen Playoff ein, sodass der dritte...

Der LASK gewann endlich die erste Partie im Jahr 2024 und fuhr damit ganz wichtige drei Punkte im oberen Playoff ein, sodass der dritte Tabellenplatz verteidigt werden konnte. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Urfahraner: „Danke an Lawal. Schmeichelhafter Sieg dank einer bissl besserer zweiten Halbzeit. Aber für mich zu wenig. Die Entwicklung ist so massiv rückläufig, das ist Wahnsinn.“

JochenGierlinger: „In unserer aktuellen Lage zählt nur der Sieg. Die Leistung kommt dann hoffentlich mit dem Selbstvertrauen in den nächsten Spielen zurück.“

Strafraumkobra: „Spielerisch war es wieder wenig bis nix, aber endlich drei Punkte. Das ist die Hauptsache. Mir hat sehr gefallen, dass die Stimmung bei der Verabschiedung sichtlich locker war und sich jeder im Team für Luckeneder gefreut hat. Tobias Lawal ist aktuell sicher der beste Keeper der Liga. Was für eine Premieren-Saison.“

LASK1965: „Drei (ganz wichtige) Punkte. Spielerisch war das einmal mehr eine Bankrotterklärung, wobei der Start in Halbzeit zwei durchaus energischer und besser war. Da wurde schneller in die Spitze gespielt. Defensiv war es bis auf wenige Ausnahmen wieder recht ordentlich. Grundsätzlich bleib ich aber bei meinem Resümee: Das Dargebotene ist viel zu wenig. Ich bin gespannt wie man sich nächste Woche in Graz schlägt.“

Soldi: „Hab nichts erwartet und wurde nicht enttäuscht. Spielerisch ist das einfach gar nix. Das darf es in dieser Form nicht geben und ich kreide das jetzt Sageder an. Keine Entwicklung, keine Lösungen, keine Ideen.“

Chrisu6: „Sehr wichtige 3 Punkte – hoffe, dass sich damit auch etwas der Knoten gelöst hat. Zudem hoffe ich auf Rückkehr von Zulj, der unverändert ein wesentlicher Faktor wäre… Auch der Sieg darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es unverändert an einem konkreten System mangelt; das Aufbauspiel viel zu langsam ist, etc. Und als Konsequenz aus den bescheidenen Leistungen sind die Stürmer und Flügelspieler immer mehr verunsichert., was man speziell bei Umschaltmomenten sieht, wo verkehrt gelaufen wird, oder mit dem Steilpass viel zu lange gewartet wird.“

ferchi: „Erste Halbzeit gefällig (aber erfolglos) gespielt. Endlich wiedermal Vertikalpässe versucht. Auch die Grundordnung heute mal anders als sonst. Das Einzige, was ich bekritteln möchte ist, dass wir zum Ende hin kein Tor mehr erzielen, sondern eines verhindern wollten.“

lasso: „Danke für den Sieg, aber alles andere war gegen eine völlig harmlose Klagenfurter Mannschaft nahe an einer Bankrotterklärung. Wenn es spielerisch eh schon sehr zäh läuft und zwei Wochen Trainingsmöglichkeit geboten wird, weiß ich als Laie nicht wie man spielerisch wieder in die Spur kommt. Ich kann nur fix sagen was in so einer Situation nicht angesagt ist. Man bringt nicht noch mehr Spieler, die mit dem Spielaufbau und kreativen Momenten komplett auf Kriegsfuß stehen. Die Aufstellung hat mich schon sprachlos zurückgelassen, aber dass zur Halbzeit nicht gewechselt wurde, war einfach nicht zu fassen. Wenn nach zwei Wochen Training Sageders Lösung ist, dass er jeden der ursprünglichen Dreierkette auf eine veränderte Position stellt und einen reinen Arbeiter im Mittelfeld installier, dann muss ich sagen, dass dies schlicht und ergreifend viel zu wenig ist. Ich hatte bis zuletzt die Hoffnung, dass analog zur letzten Saison die letzte Länderspielpause zur klaren Verbesserung genutzt wird. Was ich heute gesehen habe hat mir meinen letzten Funken Hoffnung geraubt. Beim besten Willen, aber so ist Sageder einfach nicht zu halten.“

Traunseelaskler: „Am Ende gelingt der Sieg, weil wir uns wenigstens in einer Kategorie steigern konnten – die Standardsituationen waren heute nämlich auch abseits des Treffers besser getreten als über weite Strecken der bisherigen Saison. Hoffentlich keine Eintagsfliege. Und Lawal ist einfach unfassbar – im 1:1 kann ihm gefühlt kaum jemand das Wasser reichen, was für ein toller Rückhalt!“

Das_Zebra_vom_ASK: „Also ich muss sagen, dass ich seit dem letzten Salzburg-Spiel eine langsame aber doch stetige Besserung sehe. Die Mannschaft war kurz davor mental komplett auseinanderzufallen. Mittlerweile sieht man wenigstens wieder einen Willen und in der Verteidigung auch viel Selbstvertrauen und Mut. Die Offensive ist aktuell noch in der Krise, keine Frage. Was vor allem Usor und Ljubicic heute wieder fabriziert haben war grottenschlecht. Dann kommt noch das Aufgeben von Ljubicic hinzu, der ab einem gewissen Punkt mehrmals über eine Minute aus Frust am Boden liegen bleibt. Hier muss man ansetzen, man kann nur hoffen, dass der heutige Sieg etwas Druck von den Spielern genommen hat, nach dieser grauenhaften Negativserie. All in all sind wir aber nach wie vor Anwärter Nummer Eins auf den dritten Platz – wie auch immer das möglich ist – und alles schlecht zu reden selbst nach einem lang ersehnten Sieg hilft hier auch nicht. Sageder ist mindestens bis in den Sommer noch der Trainer unserer LASKler, man kann ihm nur wünschen, dass seine Truppe jetzt wieder in die Spur findet.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:0-Sieg des LASK gegen Austria Klagenfurt.