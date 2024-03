Die Kommentare der Sturm-Fans nach dem 4:0-Kantersieg gegen den WAC

Der SK Sturm feierte gestern einen 4:0-Kantersieg gegen den Wolfsberger AC und bleibt damit in der Tabelle den Salzburgern dicht auf den Fersen. Wir...

Der SK Sturm feierte gestern einen 4:0-Kantersieg gegen den Wolfsberger AC und bleibt damit in der Tabelle den Salzburgern dicht auf den Fersen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

OoK_PS: „Spielerisch auf jeden Fall besser als im Herbst und den WAC zu schlagen, ist sowieso immer schön. Nächste Runde bitte Hartberg ins untere Playoff schießen. Biereth beim 1:0 so unglaublich stark, wie er das Tor selbst eingeleitet hat. Gottseidank hat Schicker sich für die Leihe eines Spieler aus einer Top-Liga entschieden.“

graz_fan: „Verdienter Sieg, vielleicht etwas zu hoch. Der Schiri aber mal mit schwarzer Brille, da waren schon ein paar Entscheidungen dabei, wo du nur den Kopf schütteln kannst. Gazi rechts bärenstark, links für mich nicht. Lavalée wieder einer der Besten was für ein Goldgriff.“

GrazTiefschwarz: „Wie man selbst ohne Wüthrich heute hinten so gut wie immer sattelfest sein konnte, ist echt ein Wahnsinn. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Geheimnis des sportlichen Erfolgs seit ein paar Jahren unsere Defensivleute sind. Die möcht ich gerade heute einmal hervorheben, allesamt. Richtig stark, danke!“

toreandreflo: „Jaros hat das auch gut gemacht, möchte ich mal erwähnen. Lange stehen geblieben. Prass mit super Flanke. Obwohl er davor meiner Meinung nach einer unserer Schwächeren war. Biereth stark. Lavalée ebenso.“

paytv23: „Man konnte sich zwar etwas erwarten, aber ein 4:0 war schon sehr überraschend. Keine Ahnung ob es heute die Strategie von Wolfsberg war, sich aktiv am Spiel nicht zu beteiligen, aber gefühlt hatten sie in der ersten Hälfte 10 Minuten den Ball. Top Leistung von Biereth, der liefert einfach. Sehr erfreulich auch für Sarkaria, sich seine Leistung der letzten Spiele mit einem Tor zu belohnen. Und wenn dann doch zwei Verteidiger treffen, kann man von einem guten Spieltag reden. Auf die Schwoazen! Von Angstgegner war da heute nichts zu sehen.“

Sohnemann: „Für mich heute übrigens Jaros, mit dem Wahnsinns-Save gegen Zimmermann, und Geyrhofer mit einer trockenen Partie die „Men of the Match“.“

plieschn: „Ein schlechtes Gefühl hatte ich, abgesehen von der Chance des WAC, eigentlich nur zu Beginn, als wir gleich einmal für die ersten beiden Fouls jeweils gelb gesehen haben, was ein bissl lächerlich war. Da war die Angst da, dass das schon wieder einmal irgendwas wird und im schlimmsten Fall irgendeine kuriose VAR-Entscheidung die Partie entscheidet. Glücklicherweise hat sich die Mannschaft aber wieder mental sehr stark erwiesen und die Entscheidungen des Referees in Folge waren ebenfalls größtenteils korrekt, sowohl das 2:0, das gechecked wurde als auch der Elfer, bei dem halt gar nichts war. Keine Ahnung, wie man das live so entscheiden kann, jenseitig. Wenn man bedenkt, dass der Torhüter ohne VAR da auch noch vom Platz geflogen wäre… Vorsprung auf den LASK ausgebaut, auf die Dosen den Rückstand gehalten, alles andere in der Tabelle ist für uns Gott sei Dank nicht relevant. Nach dem 2:0 war das einfach nur noch schön anzusehen, den WAC-Fluch kann man denke ich inzwischen als besiegt ansehen.“

Schönaugürtel Mario: „Starke Leistung. Wir haben den WAC klar dominiert und 2. Halbzeit dann auch verdient die Tore geschossen.“

Vöslauer: „In der ersten Halbzeit war es kein gutes Fußball-Spiel, selbst zu Beginn der zweiten Halbzeit war es überschaubar und wir wären beinahe sogar in Rückstand geraten. Eine relativ unterwältigende Performance war es bis dahin gerade von Prass und Sarkaria. Und wie es halt dann so im Fußball ist, assistiert dann gerade Prass sehenswert zum 1:0 und der Manni macht das 2:0 und der Kas war somit auch schon wieder gegessen. Ein gutes Gefühl habe ich derzeit bei unseren Einwechslungen, egal ob Johnston, Camara, Tommy, Geyr oder Wloda – es tut sich dann was in unserem Spiel. In der Hinrunde war ich mir da noch unschlüssig, ob uns die Wechsel guttun oder nicht, mittlerweile tun sie das und das ist beruhigend.“

RasmusHojlund: „Der Mika ist so ein geiler Spieler, der gibt mir solche Rasmus-Vibes irgendwie.“

Stgr1909: „Mein Wunsch, neben dem Sieg, ist auch aufgegangen und Stanko hat sich die fünfte Gelbe noch im Grundduchgang abgeholt. Lavalee wirds schon richten. Hartberg darf in der aktuellen Verfassung, trotz unserer englischen Wochen, kein Hindernis sein. Man merkt dort irgendwie schon den Wegfall von Lang. Haben erst vier Punkte aus vier Spielen 2024.“

Jaisinho: „Das war ein sehr reifer Auftritt. Und mit diesem Sieg ist man nicht nur an Salzburg drangeblieben, sondern hat sich auch wieder ein Stück weit vom LASK entfernt. Die Punkteteilung halte ich nach wie vor für einen kompletten Schwachsinn. Und das tat ich schon bei Einführung…“

