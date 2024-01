LASK unterliegt rumänischem Tabellenführer

Im zweiten Testspiel des Jahres musste der LASK die erste Niederlage hinnehmen. Die Linzer unterlagen in der Gloria Sports Arena im Rahmen des Trainingslagers...

Im zweiten Testspiel des Jahres musste der LASK die erste Niederlage hinnehmen. Die Linzer unterlagen in der Gloria Sports Arena im Rahmen des Trainingslagers in Belek dem rumänischen Tabellenführer FCSB Bukarest mit 1:3. Den einzigen Treffer für die Athletiker erzielte Marin Ljubicic.

Die Rumänen, die bereits in einer Woche in die Frühjahrssaison starten, erwiesen sich von Beginn an als starker Gegner und stellten unter Beweis, weshalb sie die nationale Meisterschaft deutlich anführen. Der LASK agierte in der gewohnten 3-4-3-Grundformation, in der Neuzugang Valon Berisha die Rolle im Mittelfeldzentrum bekleidete und Sascha Horvath im Angriff auflief. Es entwickelte sich ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und Pressingsituationen, in dem die spielstarke Mannschaft aus Bukarest mit zunehmender Dauer mehr Spielanteile verzeichnete.

Auch die erste Möglichkeit ging auf das Konto der Rumänen, Adrian Sut prüfte LASK-Keeper Tobias Lawal, der aber aufmerksam blieb und den Versuch entschärfen konnte (10.). Chancenlos war der Schlussmann elf Minuten später, als sich der FCSB durch den Strafraum kombinierte und der Brasilianer Luis Phelipe aus kurzer Distanz frei zum Abschluss kam – 0:1 (21.). Der LASK tat sich hingegen schwer, Chancen vorzufinden, fehlende Präzision und Durchschlagskraft in der Offensive ließen die Athletiker zu selten in die Box vordringen. Wenige Augenblicke vor der Pause fanden die Schwarz-Weißen dann die beste Möglichkeit vor: Filip Stojkovic bediente von rechts Lenny Pintor, dessen Abschluss Goalie Stefan Tarnovanu von der Linie kratzte.

Ljubicic verkürzte

In der Halbzeit wechselte Trainer Thomas Sageder an weiteren acht Positionen, nachdem bereits in Hälfte eins George Bello anstelle von Moses Usor ins Spiel gekommen war. Die Linzer fanden nun besser ins Spiel und erlangten auch mehr Kontrolle, wobei sich Torszenen auf beiden Seiten zunächst eher rarmachten. Nach 64 Minuten spielten die Rumänen Florentin Coman frei, der mit einem kurzen Haken im Sechzehner nach innen zog und zum 2:0 einschoss.

Sechs Minuten später durften auch die Athletiker, die kurz zuvor die Youngsters Yanis Eisschill und Patrik Peric ins Spiel gebracht hatten, erstmals jubeln: Schneller Angriff über die linke Seite, George Bello bediente Thomas Goiginger, der auf Marin Ljubicic ablegte. Der Kroate schoss platziert und gefühlvoll ins lange Eck ein (70.). Die Antwort des FCSB folgte jedoch beinahe postwendend: Schneller Angriff über die rechte Seite, David Miculescu schlug einen kurzen Haken und ließ Goalie Jörg Siebenhandl keine Chance (75.). Im Finish verpassten Eisschill mit einem Versuch aus der Distanz und Moussa Kone einen zweiten LASK-Treffer, womit am Ende die erste Niederlage im zweiten Test zu Buche stand.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Wir sind heute auf einen sehr spielstarken Gegner getroffen. Niederlagen ärgern uns natürlich immer, wenngleich das Ergebnis hier nicht im Vordergrund steht. Wir konnten aus diesem Testspiel wieder einiges mitnehmen und haben auch gesehen, in welchen Bereichen wir uns noch steigern müssen.“

Tore: Ljubicic (70.); Phelipe (21.), Coman (64.), Miculescu (75.)

Aufstellung Halbzeit 1: Lawal – Ziereis, Andrade, Luckeneder – Stojkovic, Berisha, Jovicic, Usor (29. Bello) – Horvath, Zulj (K), Pintor

Aufstellung Halbzeit 2: Siebenhandl – Ba, Ziereis (65. Peric), Talovierov – Flecker, Ljubic, Jovicic (65. Eisschill), Bello – Goiginger, Kone, Ljubicic

Pressemeldung LASK