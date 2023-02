Rapid-Fans: „Aufsteigen, egal wie…“

Bevor die österreichische Bundesliga startet dürfen wir uns auf spannende Viertelfinalspiele im ÖFB-Cup freuen. Heute blicken wir auf die Partie zwischen dem Wolfsberger AC...

Bevor die österreichische Bundesliga startet dürfen wir uns auf spannende Viertelfinalspiele im ÖFB-Cup freuen. Heute blicken wir auf die Partie zwischen dem Wolfsberger AC und dem SK Rapid Wien, die bereits am Freitagabend um 18:00 Uhr stattfindet. Was erwarten sich die Rapid-Fans von ihrer Mannschaft? Glauben die Anhänger an den Aufstieg in das Halbfinale? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schleicha: „Solange wir dort irgendwie als Sieger vom Platz gehen bin ich ehrlich gesagt zufrieden. Der Platz wird vermutlich sehr tief und dementsprechend schwer zu bespielen sein. Das wird aber alles andere als einfach. Die spielerischen Highlights erwarte ich mir daher nicht. Auch wenn der Cupsieg nur schwer möglich ist hätte ich gern die theoretische Chance im Finale. Es kann immer etwas passieren und man muss ja bekanntlich nicht die bessere Mannschaft sein um ein KO-Duell zu gewinnen… Ein Aufstieg im Cup wäre einfach aus vielerlei Hinsicht gut. Denn dann hätte man auch bei einem holprigeren Ligaverlauf den „Lichtblick“ und zumindest ein bisserl Ruhe würde dem Verein schon gut tun in dieser Phase der Neuausrichtung. Gleichzeitig muss man aber auch bei zwei Siegen die Kirche im Dorf lassen und nicht vom Double (=Cuptitel + Zweiter Platz) träumen“

RomanHammer: „Endlich ist die Zeit ohne Rapid vorbei, freu mich schon so auf die Spiele.“

derfalke35: „Leute, ich freue mich schon riesig auf dieses Cupspiel und ich denke Zoki wird alles richtig machen und wir werden weiterkommen.“

Kabinenparty: „Mehr als vor dem WAC fürchte ich mich vor minus 5 Grad und Nordwind…Ich gehe aber mit diesem gefühlten, neu entstandenen Rückenwind vom Aufstieg aus. Aber die Wolfsberger sind gegen uns immer besonders motiviert. Und ich bin spitz auf das Match! Immer vorwärts Rapid Wien.“

Jonny Weissmüller: „Auswärts beim WAC wird sehr schwer, Winterzeit und wohl ein dementsprechend schwierig bespielbarer Platz. Favorit ist für mich leider die Heimmannschaft.“

Woody: „Schön langsam steigt etwas die Vorfreude /Anspannung. Gleich mit einem KO-Spiel starten ist natürlich hart. Man weiß nicht wirklich, wo man steht… Aber so geht es ohnedies beiden Teams. Wetter scheint die ganze Woche ganz gut mit kaum Niederschlag. Das heißt, das Spielfeld könnte in halbwegs akzeptablem Zustand sein… Dennoch muss man wohl befürchten, dass dann mit Fortdauer des Spieles der Rasen deutlich schlechter wird. Das heißt am besten in den ersten 30 Minuten das Spiel entscheiden. Ist ohnedies besser für meine schwachen Nerven.“

Grüner-Wiener: „Auswärts Wolfsberg, das wird nicht leicht. Bin mit jedem Weiterkommen zufrieden, egal wie wir spielen. Kasius sollte voll im Saft sein und er sollte daher auch beginnen.“

moerli: „Ein ganz wichtiges spiel, nicht nur wegen des Aufstieges sondern auch für die weitere Stimmung im Verein und Umfeld. Wenn es schief geht ist man eine Woche danach in Graz schon schwer unter Druck.“

Schwemmlandla3: „Bitte weiterkommen. Wie immer zählt völlig egal wie. Ein Ausscheiden wäre gleich ein herber Dämpfer und die Vorfreude die doch irgendwie spürbar ist, wäre im Keim erstickt. Aber daran sollte kein Gedanke verschwendet werden. Hinfahren, gewinnen, heimfahren sollte das Motto heißen.“

Lucifer: „ich wills gar nicht verschreien, aber die ersten Spiele im Frühjahr liegen uns in aller Regel nicht besonders… dennoch hoffe ich auf einen Entwicklungsschritt aufbauend auf die zuletzt gezeigten Leistungen und einen Sieg im sonst so verteufelten Lavanttal! Die Vorfreude übersteigt mittlerweile alles, nie wieder eine WM im Winter!“

