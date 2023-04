Rapid-Fans: „Burgi ist unsere Lebensversicherung“

Der SK Rapid steht nach dem 2:1-Sieg gegen die SV Ried im Cup-Finale! Guido Burgstaller erzielte beide Treffer der Hütteldorfer, die in Klagenfurt auf...

Der SK Rapid steht nach dem 2:1-Sieg gegen die SV Ried im Cup-Finale! Guido Burgstaller erzielte beide Treffer der Hütteldorfer, die in Klagenfurt auf den Sieger der Partie zwischen dem SK Sturm und dem LASK treffen werden. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

TomTom90: „Ja, es war eine schlechte Leistung, aber es war auch ein ungeheurer Druck auf der Mannschaft. Zwei Niederlagen in Folge, den vermeintlich leichtesten Gegner zugelost bekommen, über 20.000 im Stadion, die nach einem Finale und Titel lechzen, ja solche Kombinationen sind schon oft schief gegangen, nicht nur bei uns. Auch in München hat es gestern den haushohen Favoriten erwischt. Also Kompliment an die Mannschaft, dass man sich nicht vom Pressing der Rieder irritieren ließ, sondern ruhig geblieben ist und die Tore gemacht hat. Vor allem für den Kopf sehr wichtig, jetzt heißt es am Sonntag in der Meisterschaft nachzulegen.“

pironi: „Das war eine grottenschlechte Partie von uns, aber gut, Hauptsache Finale!“

orßit: „Wenn sich bis zum Finale nicht irgendwas ändert haben wir keine chance!“

RyanStecken: „Burgi = Lebensversicherung. Könnten sich viele Spieler eine Scheibe von abschneiden, wie der 33-jährige Oldie Einsatz mit Können verbindet. Bei vielen fehlt eines dieser Attribute bei manchen gar beide.“

fuck forever: „Die einen hatten einen Guido, die anderen nicht. Sonst eher wenig Unterschiede.“

bfmv19: „Will ja nix sagen aber Burgi 34 Spiele 24 Scorerpunkte ist schon ein Wahnsinn. Man mag sich gar nicht ausdenken, wenn er nicht wäre wo wir stehen würden. Der Elfer war trotzdem ein Witz, die Partie war zwar nicht gut von uns aber wir haben Ried eigentlich keine wirklich nennenswerte Chance gelassen, ohne den Elfer wäre auch Ried nicht mehr wirklich zu Torchancen gekommen. Auer aktuell mit einem leichten Tief ebenso wie Kasius hoffe das sich beide wieder erfangen. Pejic solide, Kerschbaum halt irgendwas. Grüll leicht verbessert, Bajic Totalausfall wie ich finde.“

Longitudinal: „Heute war nur der Sieg wichtig, auch wenn wir nicht gut gespielt haben, war es ein verdienter Erfolg. Burgstaller Extraklasse.“

buffalo66: „Was für eine Unleistung. Bin mir aber sicher, dass wir im Finale besser spielen werden. Das war teilweise purer Slapstick im Mittelfeld. Was soll das für eine Raumaufteilung zwischen den Formationen sein? Ried stand da im Zentrum viel besser.“

schleicha: „Spiel war nicht wirklich gut. Aber interessiert ehrlich gesagt niemanden im Cup. Wir sind im Finale. Ried gut eingestellt und hat uns gezeigt was uns noch fehlt. Und das ist eben doch noch einiges. Burgstaller mit einem Statement vor dem Spiel und dann zwei Toren. Das ist stark.“

bw_sektionsbg: „Burgi und Hedl grandios. Geile Stimmung. Wir sind im Finale. Ich kann diese ewige Suderei nicht mehr ab. Ein 10:0 wäre auch fad gewesen. Es war ein toller Abend mit einem verdienten Sieger. Bitte auch einmal zufrieden sein.“

Glaukom2: „Pflicht erfüllt. Jetzt wartet die Kür in Klagenfurt. Da im Cup ausschließlich das Weiterkommen zählt ist die Leistung zweitrangig. Pflichtsiege sind bekanntlich die schwierigsten. Sollte man mit einer Leistung wie gestern das Finale gewinnen würde keiner motzen. Spätestens den Tag darauf fragt keiner nach wie der Titel zustande gekommen ist.“

Grüner-Wiener: „Der Matchplan von Ried war schon genial. Wir hatten in der ersten Halbzeit nichts zu melden. Erschreckend finde ich, neben den üblichen Verdächtigen, dass unsere Außenspieler nicht ins Eins-gegen-Eins gehen (können). Da wäre des öfteren genug Platz gewesen. Schlussendlich egal, Hauptsache Finale. Wer meint wir hätten keine Chance, der irrt sich. Wir stehen verdient im Finale, hatten Wattens und WAC auswärts und sind noch immer Rapid. Warum sollten wir in einem Spiel gegen Sturm keine Chance haben? Gegen den LASK sowieso.“

