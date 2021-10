Rapid-Fans: „Gegen Amstetten darf nichts anbrennen“

Der SK Rapid trifft nach dem bitteren Unentschieden gegen den TSV Hartberg heute im ÖFB-Cup auf Amstetten. Insbesondere in der Innenverteidigung muss Trainer Didi...

Der SK Rapid trifft nach dem bitteren Unentschieden gegen den TSV Hartberg heute im ÖFB-Cup auf Amstetten. Insbesondere in der Innenverteidigung muss Trainer Didi Kühbauer auf einige Stammkräfte verzichten. Glauben die Fans dennoch an einen ungefährdeten Sieg? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Kitz3006: „Krise hin, verletze Spieler her. In diesem Spiel darf einfach nichts anbrennen. Das muss ein Sieg werden – ohne Wenn und Aber. Und zwar schon in der regulären Spielzeit.“

mrneub: „Rapid hat sich bei den Amstetten-Cup-Spielen immer sehr schwergetan. Verlängerung mit Aufstieg. Wird wohl Aiwu und Stojkovic in der Innenverteidigung werden. Hofmann darf erst Samstags wieder trainieren und Wimmer wird sich angeblich auch nicht ausgehen.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Cup ist wie so oft die einzige Chance auf einen Titel in dieser Saison also bitte ernst nehmen und aufsteigen – wenn´s geht nach 90 Minuten. Etwas Rotation würde uns, auch im Hinblick auf das LASK-Match, kräftemäßig guttun. Aufgedrängt für einen Startelfeinsatz hat sich allerdings keiner der Wechselspieler. Da es aber auch stark um Didis Job geht, denke ich es wird nahezu das Einser-Team beginnen.“

Phil96: „So, es wäre Zeit für den ersten regulären Auswärtssieg national in dieser Saison.“

bronaldo: „Egal ob Querfeld, Dijakovic oder Velimirovic – einer von denen muss spielen, sofern nicht Aiwu gemeinsam mit Wimmer einsatzbereit ist. Gegen eine 2. Liga-Mannschaft darf ruhig mal einer von den Amas hinten spielen. Außerdem wäre es unvorteilhaft sowohl Stojkovic als auch Schick spielen zu lassen, da auch Sulzbacher verletzt ist und bei einer weiteren Verletzung auf der Position gar kein Ersatz mehr bestehen würde.“

revo: „Zwei bis drei Wechsel sollte die Mannschaft durchstehen, bei allem Respekt vor Amstetten. Rapid war seit vier Spielen nicht mehr im Rückstand, das wird sich gegen Amstetten nicht ändern, so selbstbewusst darf man wohl sein. Somit würde ich mich auf Auer und Kitagawa freuen, Ballo würde ich drin lassen zwecks Spielpraxis und Wimmer wird ohnehin hineinrotiert werden.“

Rapidler_1899: „Irgendwie wird man sich drüberwurschteln. Das Interesse an diesem Spiel beschränkt sich aufs Ergebnis schauen, nach dem Match.“

MiTrov: „Wir werden furios 2:0 in Führung gehen und uns dann mit einem 1:2 über die Zeit brunzen. Wäre zumindest eine Steigerung im Vergleich zu den letzten zwei Meisterschaftsspielen.“

fabi_rw: „Wenn wir da ausscheiden, ist Didi Geschichte. Da gibt es eigentlich keine Diskussion. Selbst wenn wir mit der Zweier-Mannschaft dort antreten würden, müssten wir gewinnen. Ausreden spielt es keine, auch wenn 70% des Kaders verletzungsbedingt fehlen würden.“

Tribal: „Ist mir sowas von wurscht das Spiel, Cupsieger werden wir sowieso nicht. Wahrscheinlich Aufstieg nach Verlängerung und dann sind alle fertig gegen den LASK.“

