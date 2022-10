Rapid-Fans: „Wichtiger Sieg, schmeichelhaftes Ergebnis“

Zoran Barisic feierte ein erfolgreiches Comeback auf der Trainerbank des SK Rapid, denn seine Mannschaft setzte sich im Cup gegen die WSG Tirol auswärts...

Zoran Barisic feierte ein erfolgreiches Comeback auf der Trainerbank des SK Rapid, denn seine Mannschaft setzte sich im Cup gegen die WSG Tirol auswärts mit 4:1 durch. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Zuckerhut: „Gutes Ergebnis, geht der Elfer der WSG rein oder fliegt Hofmann vom Platz sieht es aber anders aus.“

TomTom90: „Natürlich war es ein glücklicher Sieg, die WSG ist halt auch nicht irgendwer. 14 Punkte in der Liga, darunter gute Spiele gegen den LASK oder Austria Lustenau. Aber dass Zoki auch nicht zaubern kann, sollte jedem klar sein, aber er wird die Mannschaft stabilisieren, davon bin ich überzeugt, beim Interview nach dem Spiel sah man ihm auch die Freude an, möglicherweise wird das doch ein längeres Kapitel, wenn er den Spaß wieder findet an der täglichen Arbeit mit den Spielern. Soll mir recht sein.“

Phisch1981: „Blitzstart, danach beinahe völlig von der Rolle, sehr fehleranfällig, zweikampfschwach, ideenlos… ein sehr zweifelhafter Elfer, dann gerechtes Glück gehabt und danach eine WSG die sich nach dem 1:2 aufgibt. Viel Glück heute… aber das gehört momentan unbedingt dazu. Jetzt unbedingt am Samstag ins Stadion die Mannschaft supporten.“

schimli: „Schlechtes Spiel mit schmeichelhaftem Ergebnis.“

AC58: „Das Schwierige am Freuen ist ja im Moment, dass alle bisherigen Aufs zu keiner Verbesserung geführt haben. Dass man einmal im Monat irgendwo ein Spiel gewinnt, ist jetzt auch kein Anlass für überschäumende Emotionen. Der Unterschied heute ist zumindest, dass der Einstieg von Barisic als Trainer gut begonnen hat und deshalb eine gewisse Hoffnung da sein darf, dass es zu einer kontinuierlichen Aufwärtsbewegung kommen könnte, was unter Feldhofer ja ein ganzes Jahr nicht gelungen ist.“

Chrisu73: „Nur 2. Halbzeit gesehen, aber das hat mir gefallen! Bravo Burschen, bravo Zoki und bleib Trainer.“

narf: „Barisic ist seit wenigen Tagen im Amt, hat einen Scherbenhaufen übernommen und ist, in einem Pokalspiel, mit 4:1 aufgestiegen. Man kann jetzt kritisieren, dass sich noch nichts geändert hat. Man kann aber auch akzeptieren, dass zwei Trainingseinheiten eben nicht reichen, um irgendetwas zu verändern.“

Hobbykicker: „Danke für den verschossenen Elfer, sonst hätten wir das Spiel vermutlich verloren.“

Barnstormer: „Kann mich gar nicht mehr erinnern, wann jemand mal gegen uns einen Elfer verschossen hat und dass wir aus einem Eckball ein Tor machen. Das war jetzt wohl der erhoffte Turnaround! Liegt noch viel Arbeit vor Zoki.“

Fox Mulder: „Heute zählt tatsächlich nur der viel zitierte Aufstieg. Trotzdem wartet viel Arbeit auf Zoki.“

Longitudinal: „Wichtiger Sieg, zwei bis drei Spieler bei uns unterirdisch; ab dem verschossenen Elfer in Verbindung mit den Wechsel war das ein Schritt in die richtige Richtung; Burgi heute richtig gut.“

alexbender: „Es sind schon vehemente Unterschiede zu Feldhofer zu sehen. Wir spielen viel direkter suchen viel schneller den Abschluss und haben mehr Torchancen. Aber heute haben wir drei von vier Toren rausgespielt und sonst noch große Chancen gehabt während wir beim 5:0 fast jede Chance genutzt haben und fast jedes Tor ein Geschenk war.“

RomanHammer: „Stellenweise hat man schon gesehen, was gehen würde mit dem Kader. Hoffentlich kommt das bald mal über längere Phasen.“

Stanley-Stiff: „Glänzen dürfen die Herrschaften in Hütteldorf, auswärts ist das kein wichtiger Indikator für mich, überhaupt in einem sauwichtigen Cupspiel nach Trainerwechsel.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 4:1-Auswärtssieg gegen die WSG Tirol.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!