Rapid gewinnt Trainingsspiel bei Admira mit 2:1

Ein etwas anderes Spielersatz-Training stand am Samstagvormittag für jene Rapid-Kicker auf dem Programm, die beim gestrigen ÖFB Cup-Auftakt in Treibach nicht oder nur kurz zum Einsatz kamen. In der Südstadt wurde ein Trainingsspiel gegen die Admira ausgetragen, 16 grün-weiße Kicker kamen zum Einsatz, Maximilian Hofmann feierte nach seiner im Mai erlittenen schweren Gesichtsverletzung ein Comeback.

Bei sommerlichen Temperaturen endete die Partie mit einem 2:1-Erfolg für die Elf von Ferdinand Feldhofer. Christoph Knasmüllner erzielte in der 36. Minute per Elfmeter, der nach einem klaren Foul an Martin Koscelnik verhängt wurde, die Führung. Dragoljub Savić traf unmittelbar nach Wiederankick die Stange, in der 50. Minute konnten die Hausherren durch Angelo Gattermayer ausgleichen. Den entscheidenden Treffer erzielte der erst vor wenigen Tagen ins Training eingestiegene Yusuf Demir, der einen Freistoß in der 88. Minute unhaltbar im Kreuzeck versenkte.

Admira vs SK Rapid 1:2 (0:1)

Südstadt

Rapid mit: Gartler; Koscelnik, Dibon, Hofmann, Mooormann; Pejić, Oswald; Bajić, Knasmüllner, Savić; Zimmermann

Eingewechselt wurden Marvin Zwickl (für Martin Moormann), Leopold Querfeld (für Martin Koscelnik), Yusuf Demir (für Ante Bajić), Nikolas Binder (für Bernhard Zimmermann) und Bernhard Unger (für Paul Gartler)

Tore: Gattermayer (50.); Knasmüllner (36./ Elfmeter nach Foul an Koscelnik). Demir (88./Freistoß)