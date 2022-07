Rapid-Fans: „Im Cup gibts keinen Schönheitspreis“

Der SK Rapid mühte sich gestern zu einem knappen 1:0-Sieg gegen den SK Treibach. Das Goldtor erzielte Neuzugang Guido Burgstaller in der Nachspielzeit der...

Der SK Rapid mühte sich gestern zu einem knappen 1:0-Sieg gegen den SK Treibach. Das Goldtor erzielte Neuzugang Guido Burgstaller in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte nach einer schönen Auer-Flanke per Kopf. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dem Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

derfalke35: „Der Cup kann einfach sehr zach sein, da zählt nur das Weiterkommen, Frankfurt hat z.B. letzte Saison die Europa League gewonnen, ist aber in der 1. Runde im deutschen Pokal gegen den SV Waldhof ausgeschieden, so ist der Fußball manchmal. Ich hätte mich auch über mehr Tore gefreut, bin aber grundsätzlich froh, dass wir weiter sind und nicht in die Verlängerung mussten, somit ist Cup Runde 1 abgehakt.“

Indigo: „Ja, das Spiel war nicht gut aber Treibach hat es auch sehr gut gemacht. Ist halt so. Nach dem ersten Bewerbsspiel gegen eine mauernde Amateurmannschaft auf einem kleinen, nicht gerade tollen Platz, muss man glaub ich nicht gleich alles hinterfragen und das machen eh die wenigstens hier. Interessant wird es, wie wir uns am Donnerstag zeigen werden. Das wird ein ganz anderes Spiel werden. Und ich freue mich schon.“

SandkastenRambo: „Lieber jede Runde 1:0 gewinnen als eine 7:0 oder so.“

Starostyak: „Zwei Dinge sind mir eklatant aufgefallen: Aiwu ist leider kein Mann fürs zentrale Mittelfeld. Er macht zu viele leichte Fehler, geht viel zu viel quer, und bietet sich aus meiner Sicht zu wenig an. Entweder Innenverteidigung oder verkaufen bitte. Und Wimmer nervt mit seinen langen Bällen, wenn lange Zeit klar zu sehen war, dass wir flach über die Flügel gegen einen mauernden Gegner besser durchkommen. Berechenbarer gehts kaum. Letztendlich ist der Aufstieg das Einzige, was heute gezählt hat.“

Ernesto: „Das Einzige was heute zählt ist der Sieg – es geht recht rasch weiter, daher brauchen wir über diese (nicht sehr gute) Leistung nicht mehr lange nachdenken.“

Lucifer: „Mantel des Schweigens… da wartet noch sehr viel Arbeit.“

Le_derp: „Recht zache Partie. Aber eigentlich über die ganze Partie nicht an den Sieg gezweifelt. Man hat gemerkt, dass da immer gefühlt 50 Füße dazwischen waren. Und schlussendlich, kam der Treffer lediglich zu spät. Wäre er früher gekommen, hätte man klarer gewonnen, weil Traibach aufgemacht hätte. Also für mich trotzdem ein sehr solider Sieg. Wer jetzt schon entscheidet, dass alles schlecht ist oder irgendwo sieht, dass der Kader/Trainer oder sonst was zu schlecht ist. Jo der hat für mich keine Fußballerfahrung. Ähnlich wie die Fans, die sehr gut erkennbar mitten im Spiel völlig unzufrieden reinschreien, wie schlecht nicht alle sind. Sorry, das sind keine Fans für mich. Da erwarte ich mir entweder Ruhe oder Support…“

ContractChiller: „Pflichtsieg, nicht mehr nicht weniger. Respekt an Treibach, die haben toll gekämpft und sind unglaublich viel gelaufen.“

rabbitmountain: „Bin schon auf Kühn gespannt. Der könnte ein richtiger Aktivposten werden. Auf alle Fälle ein spannender Spieler. Gegen Gdansk muss natürlich eine ordentliche Steigerung her. Ich hoffe, uns gelingt das.“

Adversus: „Paar Chancen vergeben, aber das wichtige Tor gemacht. Bravo Burgi.“

schimli: „Aufgestiegen, morgen interessierts keine Sau mehr ob mit 1:0 oder 11:0. Fokus auf die nächste Partie. Fokus auf die nächste Partie. Gegen Gdansk wird das auch besser ausschauen.“

Phil96: „Gewonnen, keine Verletzungen, Burgstaller trifft gleich zum Einstand. Am Donnerstag muss eine andere Leistung gezeigt werden, aber das wissen sie hoffentlich selber auch.“

LiamG: „Bis auf ein paar Konter der Kärntner und, dass man nicht früher das Tor gemacht hat, war das die erwartbare Partie. Positiv für mich ist, dass man am Ende trotzdem noch das Tor erzwungen hat, statt nachzulassen und in die Verlängerung zu gehen. Es gibt noch einiges zu tun, aber gegen die Polen bzw in der Liga wirds komplett anders aussehen. Also nicht schon wieder kollektiv in Depression verfallen.“

Longitudinal: „Erwartet schwer errungener Sieg gegen einen defensiv sehr gut eingestellten Gegner. Was zählt ist das Weiterkommen. Mund abwischen, weiter gehts. Für Kritik ist jetzt keine Zeit, Analyse ist angebracht.“

tirnweth: „Hauptsache weiter. Im Cup gibts keinen Schönheitspreis. Gibt sicher genug Erkenntnisse was Spieler und vor allem das Trainerteam mitnehmen können für die weiteren Aufgaben.“

