Sturm-Fans: „Die Austria hat im Winter an Qualität verloren“

Der SK Sturm empfängt heute im Cup-Viertelfinale die Wiener Austria und will mit einem Heimsieg ins Kalenderjahr 2024 starten. Was erwarten sich die Sturm-Fans vom Spiel gegen die Veilchen? Nachdem wir die Kommentare der Gäste aus Wien zusammenfassten, wollen wir nun schauen wie die Stimmungslage bei den Grazern ist.

Sohnemann: „Die Austria hat über den Winter wieder an Qualität eingebüßt. Jukic machte den unverständlichen Move nach Russland und Jahrhunderttalent Braunöder wurde in die Serie B verliehen. Dazu hat sich Asllani verletzt. Bei uns hingegen wurde auf die Verletzungen reagiert. Nach dem dann noch überraschenden Ausfall von Scherpen wurde Jaros, aus der Premier League, ausgeliehen. Und auch Pechvogel Jatta sollte sich jetzt in Ruhe auskurieren können, Mika Biereth wurde ebenfalls von einem Spitzenverein aus der Premier League ausgeliehen. Und auch Johnston dürfte einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ilzer kann aus dem Vollen schöpfen. Betrachtet man sich aber die Ergebnisse in der Vorbereitung, ist eine gewisse Vorsicht im Hinblick auf die Euphorie angebracht. Will man aber als Titelverteidiger wieder nach Klagenfurt, muss gewonnen werden.“

RasmusHojlund: „Meine Vorfreude ist bereits riesig, gebe bereits jetzt meinen Tipp ab, 3:1. Biereth trifft zwei Mal.“

chrisi_1909_: „Hab ein ganz schlechtes Gefühl, wie damals als wir gegen Ried zuhause verloren haben.“

paytv23: „Wenn man am Ende nach Klagenfurt möchte, muss man zu Hause die Austria schlagen. Finde die Paarungen recht ausgewogen. Bei LASK gegen RB Salzburg wird zumindest ein potentiell starker Gegner rausfallen. DSV im Heimspiel gegen Altach hört sich auch spannend an.“

Suni: „Die Cup-Runde ist für mich fast ein Muss-Sieg. Die Austria hat mit Btaunöder einen Abgang und mit Asllani einen Ausfall vorne. Bis auf Jatta sind wir vollständig und ich hoffe schwer auf einen Sieg.“

soulman: „Wäre schon super, wenn wir im Cup aufsteigen. Die Austria spielt aber einen für uns nervigen, destruktiven Stil, mit dem wir nur bedingt zurechtkommen, wir haben auch zuletzt in Graz verloren. Unsere Abwehr war auch nicht so sicher in den letzten Spielen. Abgesehen davon haben wir auch die letzten fünf Cupspiele gegen FAK verloren. Motivation und Einsatz bis zum Schluss wird der Schlüssel zum Erfolg sein.“

Jaisinho: „So eine komische Partie wie bei unserer 0:1-Heimniederlage wird ja hoffentlich kein zweites Mal mehr passieren. Wahnsinn, was wir da an Chancen vergeben bzw. verstolpert haben. Cup ist aber immer ein Bewerb mit „eigenen Gesetzen“. Siehe das GAK-Match, wo uns auch ordentlich das Zapfal ging. Stell mich eher auf ein Geduldsspiel ein.“

2plus2is1909: „Sorry, aber bei der Partie in Graz hat die Austria in Halbzeit 1 bis auf den Roller von Gruber, der zufällig reingegangen ist, keine einzige Chance gehabt, während Sturm sogar ohne den Elfmeter von Sarkaria mindestens ein Tor erzielen hätte müssen.“

Vuibrett: „Das Gute ist, dass sich die Austria meiner Meinung nach zu viel an den Sieg im Herbst klammert, der wohl mehr aufgrund unserer Unfähigkeit, als ihrer starken Leistung zu Stande kam.“

