Blau-Weiß Linz: Fans hoffen auf ersten Dreier im neuen Stadion

Die Fans von Blau-Weiß Linz hoffen nach dem Auswärtssieg bei der WSG Tirol auf den ersten „Dreier“ im neuen Stadion – dieser soll heute gegen den SC Rheindorf Altach gelingen. Wir haben die Erwartungen der Anhänger im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Auwiesen_BWL: „Ich bin gespannt, ob wir den Schwung aus dem Wattens-Spiel mitnehmen und im neuen Stadion erstmals voll anschreiben können. Hoffentlich wird in der Länderspielpause gut an der Weiterentwicklung des taktischen Konzepts gearbeitet. Mit einem Auftritt wie in Innsbruck ist sicher was zu holen, auch wenn Altach derzeit sicher stärker ist als Wattens.“

cat_in_the_well: „Das war in Innsbruck natürlich die bisher beste Saisonleistung. Das Ergebnis sehr erfreulich, die 3 Punkte sehr wichtig. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass die Defensive von Wattens noch 10x löchriger agierte als unsere in den ersten 5 Runden. Also der richtige Gegner zur richtigen Zeit – der uns aber trotzdem wieder 2 unnötige Gegentore machte. Hoffentlich hat der Sieg aber in den Köpfen der Spieler was Positives ausgelöst und sie spielen mit mehr Selbstvertrauen. Dann ist ab sofort mit der risikoloseren Taktik gegen jede Mannschaft was drin!“

Tenacious D: „Unabhängig vom Ergebnis wäre ich mit einer Bestätigung der Leistung gegen Wattens schon zufrieden. Wenn wir das schaffen und Altach nicht unbedingt den besten Tag auspackt, könnte ein Dreier drinnen sein. Jedenfalls freue ich mich schon sehr darauf, so eine Länderspielpause ist schon lange.“

StreitiKV: „Ich denke nicht, dass Altach am Ende der Saison etwas mit dem Abstieg zu tun hat, deshalb wäre ein Punkt bei gleichzeitig ansprechender Leistung für mich absolut in Ordnung. Außerdem wünsche ich mir einen neuen „Blau-Weiß-Rekord“: Weniger als zwei Gegentreffer in einem Bundesligaspiel!“

Stami: „So froh ich nach zwei Auswärtsfahrten über eine Pause war, so froh bin ich das an Samstag wieder gespielt wird. Ich hoffe das man die Pause gut genutzt hat. Ich schätze Altach halt doch um einiges stärker ein als uns. Wird wieder ein extrem schweres Spiel. So sehr ich mir daheim einen Dreier wünsche, realistisch wäre für uns ein Punkt auch schon ein kleiner Sieg. Und in unserer Situation müssen wir auch genau um diese „Pünktchen“ so hart kämpfen wie um den die können am Ende der Saison den Ar… retten.“

oldschool: „Jetzt ist alles noch neu, gutes Wetter, Euphorie aufgrund des noch frischen Aufstiegs – die hohe Auslastung kann schnell nach unten gehen, wenn man sich bei frostigen Temperaturen das x-te Kellerduell anschauen soll.“

Der Exekutor: „Ich wünsche mir zwei Dinge. 1.) Dass die Männer gegen Altach anschreiben und 2.) dass so viele wie möglich beim anschließenden Frauenmatch bleiben und ihnen ein richtiges Fest bereiten, sie haben es sich verdient.“

Hugo Sanches: „Altach hat eine riesige Lauf- und Kampfbereitschaft und als Spitze „Rübezahl“ Nuhiu. In der Innenverteidigung ist Felix Strauß gesperrt, da müssen sie umstellen. Eventuell kommt ein Ex-Rieder, Zwischenbrugger oder Reiner. Die Zweikämpfe und Laufduelle müssen wir annehmen. Chancenlos sehe ich uns nicht. Erster Heimsieg?“

