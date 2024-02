Die Kommentare der Austria-Fans vor dem Cup-Viertelfinale gegen Sturm

Die Wiener Austria trifft heute im ÖFB-Cup auf den SK Sturm. Was erwarten sich die Fans nach den Abgängen von Jukic und Braunöder, sowie...

Die Wiener Austria trifft heute im ÖFB-Cup auf den SK Sturm. Was erwarten sich die Fans nach den Abgängen von Jukic und Braunöder, sowie den Verletzungen von Tormann Früchtl und Stürmer Asllani. Wir haben uns für euch im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, umgehört.

Bierkavalier: „Wichtig wird sein hinten kompakt zu stehen und über Konter Nadelstiche zu setzen. Je länger wir das 0:0 halten desto nervöser wird Sturm werden. Daher sollte mal die oberste Devise sein hinten die Null zu halten und das hat ja beim letzten Spiel in Graz bereits gut funktioniert.“

QPRangers: „Bin gespannt, wer in Graz ganz vorne beginnen wird, Schmidt oder Vucic – ich tippe auf Vucic, da man ihn ja halten will. Er wird kaum seinen Vertrag verlängern, wenn er im Frühjahr wieder kaum spielt. Nett wäre auch, wenn Wels in Graz den Siegestreffer für uns machen würde – wobei der Realist in mir sagt, dass wir keine Chance haben werden.“

Violetter1911: „Ich erwarte eine sehr kampfbetonte Partie, wie schon in der Bundesliga-Rückrunde in Graz. Mit etwas Glück könnte auch dieses Mal etwas drinnen sein.“

paulaustria: „Ich freu mich schon wieder die Austria zu sehen. Die Winterpause dauert schon viel zu lange. Auch im Auswärtssektor wird sicher super Stimmung gemacht werden. Leider befürchte ich einen weiteren Dämpfer was das Sportliche angeht. Gegen die Grazer wird es sehr schwer, besonders weil die auch ausgeruht zurückkommen und es um den wahrscheinlich „einfachsten“ Titel geht. Das ist natürlich bitter, weil ein Erfolg oder eine Sensation jetzt wirklich wichtig wäre, um eine Titelhoffnung am Leben zu erhalten, sehr wichtiges Momentum für die Meisterschaft schon mal aufzubauen und auch damit die Stimmung positiver wird, weil im Moment merkt man einfach, dass die angespannte finanzielle Situation logischerweise jedes Thema im Verein beherrscht. Da wäre es wichtig, wenn mal ein bisschen sportlicher Erfolg davon ablenken könnte.“

systemoverload: „Vom Papier her sind wir durch den Abgang von Jukic schlechter geworden. Auch die Testspiele lassen nicht darauf schließen, dass wir unsere mangelnde Torgefahr verbessert haben.“

zizou5: „Es wird sauschwer nächste Woche. Sturms erste Elf ist leider klar über unsere zu stellen, gerade was das Tempo und die Robustheit im Mittelfeld betrifft. Wir müssen den Kampf voll annehmen, bin schon auf unsere Aufstellung gespannt.“

QPRangers: „Wir sind klarer (!) Außenseiter, nachdem wir bisher ersatzlos Jukic und Braunöder abgegeben haben, können wir auch von der Bank nichts qualitativ Ausreichendes nachbringen. Gott bewahre, es verletzen sich noch ein bis zwei Spieler…“

frastei: „Wird sehr schwer – aber Herausforderungen sind da, um gemeistert zu werden. Hoffe auf eine Steigerung und einen 1:0-Sieg (Eigentor) – Halbfinale, wir kommen.“

Vienna1990: „Meine Prognose: Wir überraschen uns selbst und alle anderen, gewinnen problemlos 2:0 und schnupfen anschließend im Halbfinale ganz entspannt St. Pölten zuhause. Andere Ansichten werden nicht geduldet.“

Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.