Transfer-Fünf-Jahres-Vergleich: WAC lukrierte viermal so viel wie die Austria

Mit dem Verkauf von Shooting Star Mohamed Bamba zum FC Lorient nach Frankreich landete der Wolfsberger AC einen neuen Rekordtransfer. Fünf Millionen Euro spülte der Winterübertritt in die Kassen der Lavanttaler.

Bambas Transfer übertraf hiermit sogar den Verkauf von Torschützenkönig Shon Weissman im Sommer 2020 nach Valladolid um eine weitere Million.

Die Wolfsberger stärken damit eindeutig ihren Ruf als guter Ausbildungsklub und können speziell in den letzten fünf Jahren auf einige interessante Transfers zurückblicken. Während Weissman und nun Bamba natürlich herausstechen, vergisst man gerne, dass der WAC auch Spieler wie Lochoshvili oder Baribo gewinnbringend verkaufen konnte.

In den letzten fünf Jahren wurden so bereits über 14 Millionen Euro in die Kassen der Wolfsberger gespült. Das entspricht knapp 2,8 Millionen Euro pro Saison, was im Vergleich zum Gesamtbudget des WAC natürlich einen ordentlichen Posten ausmacht.

Transferdatum Spieler Neuer Klub Ablösesumme 31.1.2019 Dever Orgill Ankaragücü 800.000€ 6.1.2020 Marcel Ritzmaier Barnsley FC 500.000€ 24.1.2020 Michael Sollbauer Barnsley FC 600.000€ 31.8.2020 Shon Weissman Real Valladolid 4.000.000€ 11.8.2021 Guram Giorbelidze Dynamo Dresden (Leihe) 150.000€ 10.8.2022 Luka Lochoshvili US Cremonese 1.600.000€ 2.8.2023 Tai Baribo Philadelphia Union 1.400.000€ 26.1.2024 Mohamed Bamba FC Lorient 5.000.000€ 14.050.000€

Zum Vergleich: Die Wiener Austria – mittlerweile ein sportlich mit dem Wolfsberger AC vergleichbarer Klub – lukrierte aus Spielertransfers im selben Zeitraum nur 3,5 Millionen Euro.

Die Kärntner konnten damit in den letzten Jahren fast genau die Hälfte der Transfereinnahmen verbuchen, die etwa der LASK einnahm. Die Linzer kamen im selben Zeitraum auf Transfereinkünfte von knapp 29 Millionen Euro, auch weil man mit dem 12-Millionen-Transfer von Keito Nakamura im vergangenen Sommer einen ordentlichen Sprung nach vorne machen konnte. Rapid kam im Vergleichszeitraum zumindest auf dem Papier auf Einnahmen von 32,7 Millionen Euro, wobei noch nicht alle Gelder – etwa aus dem „Ratenverkauf“ von Yusuf Demir an Galatasaray – bei den Hütteldorfer eingetrudelt sind.

Beachtlich ist auch, wie wenig der WAC für diese Transfererfolge investieren mussten. Seit Jänner 2019 bezahlten die Lavanttaler nur etwa drei Millionen Euro an Ablösen, machten somit etwa elf Millionen Reingewinn. Besonders krass fällt die Ratio beim neuen Rekordverkauf Mohamed Bamba aus: Der Ivorer kam vor der Saison um nur 200.000 Euro vom israelischen Klub Hapoel Rishon leZion – innerhalb eines halben Jahres konnte der WAC diesen Wert verfünfundzwanzigfachen.