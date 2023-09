Rapid-Fans: „Kongolo hat eine unglaubliche Vita, aber…“

Der SK Rapid verpflichtete knapp vor Ende der Transferzeit neben dem Niederländer Neraysho Kasanwirjo auch noch den Innenverteidiger Terence Kongolo, der leihweise vom Fulham...

Der SK Rapid verpflichtete knapp vor Ende der Transferzeit neben dem Niederländer Neraysho Kasanwirjo auch noch den Innenverteidiger Terence Kongolo, der leihweise vom Fulham FC nach Hütteldorf wechselt. Kongolo, der früher als ein riesiges Talent in der Innenverteidigung galt und auch vier Partien für die Niederlande bestritt, hatte in den vergangenen Jahren viel mit Verletzungen zu kämpfen, weshalb das Engagement in Hütteldorf erst überhaupt möglich wurde. Nachdem wir eine ausführliche Spielerinfo über Kongolo verfassten, wollen wir uns nun ansehen was die Fans zu dieser interessanten Leihe sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schleicha: „Eigentlich unglaubliche Vita aber die Verletzungen dürften wohl auch zu Sorgen beim Medizin-Check geführt haben. Ich vermute mal, dass wir einen Fixkauf nicht durchgezogen hätten. Bin unglaublich gespannt was man von Kongolo sehen wird bei uns.“

Berbatov: „Für mich der perfekte Cvetkovic-Ersatz. Noch dazu ein Linksfuß. Hoffentlich hat man die Chance auf eine fixe Verpflichtung. Dann hätte man schon für einen Abgang von Querfeld vorgesorgt.“

Nijate: „Gefühlt haben wir uns jetzt qualitativ tatsächlich noch mal ordentlich verstärkt und niemanden verloren!

The_Trooper: „Geil, eine FIFA-Karrieremodus-Legende.“

sulza: „Der Transfer erweckt Wimmer-Vibes bei mir. Allerdings ist mit einer Leihe nicht viel verhaut.“

weizi72: „Die Wimmer-Vibes habe ich nicht, weil jetzt anders gescoutet wird. Damals wurde Wimmer so gut wie gar nicht beobachtet und man hat nur auf den Namen geschaut. Kongolo wurde genau gescoutet und dazu ist es mal nur eine Leihe- Risiko ist nicht sehr groß

beefTatar: „Im Highlight-Video sind schon sehr geile Tacklings drinnen, mal schauen ob er das nach seiner Verletzungspause wieder zeigen kann – wenn ja wird die Stimmung auf der West kochen.“

Team_Player: „Eine Leihe ist zu 100% ein kalkulierbares Risiko und man muss auch einmal ein bisserl riskieren (wie oft man in letzter Zeit gelesen, Sturm hat riskiert und es ist dann aufgegangen mit den Verkäufen) und nach dieser Saison kann man ihn dann noch immer verpflichten wenn es keine körperlichen Probleme gibt und er sportlich entspricht“

fuck forever: „Der Terence dürfte ein eisenharter Verteidiger sein. Sehr gut.“

weizi72: „Sein Vertrag bei Fulham läuft nächstes Jahr ab mit Option für ein weiteres Jahr. Könnte mir schon vorstellen, dass er länger bei uns bleibt, sollte er Leistung zeigen. Kongolo war sogar im Team bei der WM 2014 dabei. Niederlande hat ein riesiges Arsenal an tollen Spielern. Also wenn man es in dem Kader schafft, muss man schon was können. Bin echt gespannt und hoffe sein Körper spielt mit.“

Stanley-Stiff: „Ook welkom in Wenen West Hütteldorf! Supersache, dass wir unsere Verletzungs- und Abgangsbaustellen mit Spielern aus der Premier League und Eredivisie leihweise auffangen konnten. Chapeau Mecki!“

