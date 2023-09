Auf Leihbasis: Rapid holt Kasanwirjo von Feyenoord

Am letzten Tag des Transferfensters gibt es einen weiteren grün-weißen Neuzugang zu vermelden. Der SK Rapid leiht für die laufende Saison den 21-jährigen Verteidiger...

Am letzten Tag des Transferfensters gibt es einen weiteren grün-weißen Neuzugang zu vermelden. Der SK Rapid leiht für die laufende Saison den 21-jährigen Verteidiger Neraysho Kasanwirjo von Feyenoord Rotterdam. Der in der Defensive vielseitig einsetzbare mehrfache niederländischer Nachwuchsnationalteamspieler genoss einen Großteil seiner fußballerischen Ausbildung bei Ajax Amsterdam und absolvierte von Sommer 2021 bis Jänner 2023 insgesamt 52 Pflichtspiele für den FC Groningen (47 in der Eredivisie und fünf weitere im nationalen Pokal). Ende Jänner holte ihn Feyenoord Rotterdam, wo Kasanwirjo einen Kontrakt über viereinhalb Jahre unterschrieb und im Frühjahr auf sieben Pflichtspieleinsätze kam.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zur leihweisen Verpflichtung des Holländers, der so wie viele erfolgreiche Oranje-Kicker seine Wurzeln im Surinam hat: „Nach der schweren Verletzung von Nenad Cvetković sowie dem Abgang von Martin Koscelnik wollten wir uns in der Abwehr unbedingt noch verstärken. Neraysho Kasanwirjo ist bereits lange auf unserer Beobachtungsliste und ein Spieler, der trotz seiner Jugend bereits auf drei Defensivpositionen in der höchsten niederländischen Spielklasse Erfahrung sammeln konnte. Bei uns ist er vor allem auf der rechten Außenbahn eingeplant, es ist aber gut zu wissen, einen Neuzugang begrüßen zu dürfen, der auch in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld einsetzbar ist.“

Cheftrainer Zoran Barišić meint über seinen neuen Schützling: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem weiteren jungen Spieler, der viel Potential in sich birgt. Seine Verpflichtung bietet uns in der Defensive neue Varianten und nun gilt es, dass wir ihn rasch in unsere hervorragend funktionierende Gruppe integrieren.“

Der Neo-Rapidler, der künftig die Rückennumer 6 tragen wird, selbst sagt zu seinem aktuellen Karriereschnitt: „Rapid ist ein international bekannter Klub und genießt gerade in meiner Heimat einen guten Ruf. Ich freue mich auf die kommende Saison mit einer Mannschaft, die mich in den beiden Duellen gegen Fiorentina begeistert hat und in der sehr viel Potential steckt“, so Neraysho Kasanwirjo.

( Pressemeldung SK Rapid )