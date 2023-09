Kurz vor Ladenschluss: Hartberg leiht Bayern-Talent Brückner

Am heutigen Deadline-Day hat der TSV noch einmal zugeschlagen und leihweise ein Nachwuchs-Talent aus München engagiert.

Der 20-jährige Rechtsverteidiger Angelo BRÜCKNER kommt für die Saison 2023/2024 leihweise vom FC Bayern München II zum TSV Egger Glas Hartberg.

Für den Deutsch-Philippiner ist es die erste Station außerhalb von Deutschland. Bislang durchlief er sämtliche Nachwuchsteams beim deutschen Rekordmeister und spielte seit Sommer 2021 für den FC Bayern München II in der Regionalliga Bayern, für die er 71 Pflichtspiele absolvierte.

Angelo Brückner:

Markus Schopp:

„Angelo hat natürlich eine super interessante Adresse wo er herkommt. Jetzt ist es unsere Aufgabe, diesen spannenden Spieler dabei begleiten zu dürfen, in den kompletten Erwachsenenfußball hineinzukommen. Dafür ist Hartberg bekanntlich ja kein uninteressanter Platz, deswegen freut es mich sehr, Angelo in Hartberg begrüßen zu dürfen. Ich glaube, dass er sehr gute Eigenschaften mitbringt, die uns schon was geben können.“