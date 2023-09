Austria Wien verpflichtet Sahin-Radlinger – und verleiht ihn in die Niederlande

Die Wiener Austria vollzog still und heimlich einen Torhütertransfer – und verlieh den Neuling auch gleich wieder. Der 30-jährige Samuel Sahin-Radlinger, der nach dem...

Die Wiener Austria vollzog still und heimlich einen Torhütertransfer – und verlieh den Neuling auch gleich wieder. Der 30-jährige Samuel Sahin-Radlinger, der nach dem Abstieg der SV Ried die Möglichkeit hatte, ablösefrei zu wechseln, schloss sich den Veilchen an, wurde aber sofort in die Niederlande weiterverliehen.

Bereits gestern fixierte die Austria die Verpflichtung des ehemaligen U21-Teamtorhüters und Deutschland-Legionärs. Sahin-Radlinger erhielt einen Vertrag bis Sommer 2026. Offensichtlich wurde der 198cm große Routinier für den Fall verpflichtet, dass Austrias Nummer Eins Christian Früchtl den Verein doch noch in diesem Sommer verlassen würde.

Konkret schien es allgemein keine Angebote für Früchtl zu geben und ein Wechsel des 23-jährigen Bayern kommt offensichtlich nicht zustande. Dafür spricht, dass die Austria Sahin-Radlinger nur einen Tag nach dem ablösefreien Wechsel leihweise an Almere City in die Niederlande abgab.

Almere City stieg erst dieses Jahr in die niederländische Eredivisie auf, wird vom ehemaligen Altach-Coach Alex Pastoor betreut. Nach drei Runden steht die Mannschaft noch ohne Punkt da, kassierte insgesamt zwölf Gegentore. Bekannte Namen sucht man beim Aufsteiger vergeblich. Im Tor stand bis jetzt mit dem 25-jährigen Nordin Bakker ein Niederländer, der in seiner Heimat nie erstklassig spielte und zwischenzeitlich in Bulgarien bei Beroe Stara Zagora unter Vertrag stand. Almere City hält auf Samuel Sahin-Radlinger keine Kaufoption.

Damit dürfte auch klar sein, dass die Veilchen mit den drei Torhütern Christian Früchtl, Mirko Kos und Lukas Wedl in die neue Saison geht. Mit Sandali Conde wurde das größte Torhütertalent des Klubs an Zweitligist und Kooperationsverein Stripfing verliehen.